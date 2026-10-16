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Massimiliano Allegri révèle la vérité sur l’altercation de Kevin De Bruyne au bord du terrain, alors que la crise à Naples s’aggrave
Perdu dans la traduction au bord du terrain
Les tensions entre Allegri et De Bruyne ont beaucoup fait parler après la prestation décevante de Naples sur la scène européenne face à Villarreal. Selon certaines informations, le meneur de jeu belge aurait ignoré des consignes tactiques précises, provoquant un échange houleux entre les deux hommes. Lors de sa dernière conférence de presse, Allegri a toutefois rapidement écarté l’idée d’un différend de longue date, attribuant l’incident à un simple malentendu lié à la barrière de la langue.
« M’a-t-il agacé ? Non, il y a eu un malentendu, mais c’est tout. Ce genre de choses arrive et arrivera encore. Si nous nous comprenons tout de suite, c’est mieux : je parlais italien, lui anglais, puis j’ai commencé à parler anglais et il voulait comprendre en italien. Le garçon est intelligent, il a compris », a expliqué l’entraîneur, cité par Tuttosport.
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Abordant le récent effondrement
Au-delà de sa relation personnelle avec De Bruyne, Allegri a été interrogé sur la tendance de Naples à laisser échapper son avantage lors des derniers matches. L’ancien entraîneur de la Juventus a abordé les critiques avec pragmatisme après une série de résultats décevants, estimant que l’opinion publique est souvent entièrement dictée par le score final plutôt que par la prestation sur le terrain.
Allegri a mis en garde contre les réactions excessives après une défaite, tout en soulignant qu’une victoire ne signifie pas toujours que l’équipe a été parfaite. « Ce n’est pas parce qu’on se fait remonter au score et qu’on perd que tout est catastrophique, ni parce qu’on gagne que tout va bien. Je comprends que le résultat oriente les opinions. Cela signifie que le plus important reste toujours le résultat », a déclaré l’entraîneur.
Les enseignements de la prestation face à Frosinone
Pour illustrer la mince frontière entre succès et échec, Allegri est revenu sur un précédent match contre Frosinone. Si cette rencontre avait été saluée pour le spectacle offert, l’entraîneur de Naples y avait relevé d’importantes failles défensives qui auraient facilement pu conduire à un autre résultat si l’adversaire s’était montré plus efficace en contre-attaque.
« Par exemple, contre Frosinone, tout le monde a dit que c’était beau et plaisant à voir, mais nous avons subi huit contre-attaques. S’ils les avaient bien exploitées, nous ne serions pas ici à parler d’un bon match », a fait remarquer Allegri. Il a appelé son équipe à être plus exigeante : « Nous devons progresser et nous devons l’exiger, car les garçons ont de la qualité. »
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De bonnes nouvelles sur l’état physique de l’effectif et la défense
Alors que Naples prépare son prochain match contre Venise, l’entraîneur a donné des nouvelles encourageantes de ses défenseurs. Filippo Marianucci et Sam Beukema ont tous deux repris l’entraînement à plein régime, offrant à Allegri des solutions supplémentaires dont il avait grand besoin, tandis que le club cherche à retrouver de la régularité en Serie A après une période marquée par l’inconstance.
Allegri a confirmé que les deux joueurs étaient désormais prêts à apporter leur contribution, malgré des parcours différents avant leur retour en équipe première. « Ils se sont rétablis ; le premier a été absent pendant trois mois, le second a manqué la préparation d’avant-saison. Ce sont des joueurs fiables et pouvoir compter sur eux est un avantage », a souligné Allegri.
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