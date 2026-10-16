Les tensions entre Allegri et De Bruyne ont beaucoup fait parler après la prestation décevante de Naples sur la scène européenne face à Villarreal. Selon certaines informations, le meneur de jeu belge aurait ignoré des consignes tactiques précises, provoquant un échange houleux entre les deux hommes. Lors de sa dernière conférence de presse, Allegri a toutefois rapidement écarté l’idée d’un différend de longue date, attribuant l’incident à un simple malentendu lié à la barrière de la langue.

« M’a-t-il agacé ? Non, il y a eu un malentendu, mais c’est tout. Ce genre de choses arrive et arrivera encore. Si nous nous comprenons tout de suite, c’est mieux : je parlais italien, lui anglais, puis j’ai commencé à parler anglais et il voulait comprendre en italien. Le garçon est intelligent, il a compris », a expliqué l’entraîneur, cité par Tuttosport.