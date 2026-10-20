Massimiliano Allegri révèle avoir eu des discussions cruciales avec le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, sur fond de débuts difficiles avant le match contre Bodo/Glimt

Allegri se retrouve sous le feu des critiques après une série de mauvais résultats qui suscite l’impatience des supporters de Naples. La situation a atteint un point critique après une décevante défaite 1-0 face à Venezia, qui a alimenté les rumeurs sur son avenir à son poste. Les spéculations vont bon train concernant les relations entre Allegri et la direction de Naples. L’entraîneur a confirmé être resté régulièrement en contact avec De Laurentiis, notamment lors d’un échange le matin de sa conférence de presse.

Allegri a tenu à écarter les spéculations autour de sa situation. « Je lui ai également parlé ce matin. Je pense que les paroles ne servent pas à grand-chose ; nous devons aller sur le terrain et obtenir des résultats. Le reste n’est que bavardage », a expliqué l’entraîneur à Sky Sport Italia.