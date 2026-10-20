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Massimiliano Allegri révèle avoir eu des discussions cruciales avec le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, sur fond de débuts difficiles avant le match contre Bodo/Glimt
La pression monte sur Allegri après un début difficile
Allegri se retrouve sous le feu des critiques après une série de mauvais résultats qui suscite l’impatience des supporters de Naples. La situation a atteint un point critique après une décevante défaite 1-0 face à Venezia, qui a alimenté les rumeurs sur son avenir à son poste. Les spéculations vont bon train concernant les relations entre Allegri et la direction de Naples. L’entraîneur a confirmé être resté régulièrement en contact avec De Laurentiis, notamment lors d’un échange le matin de sa conférence de presse.
Allegri a tenu à écarter les spéculations autour de sa situation. « Je lui ai également parlé ce matin. Je pense que les paroles ne servent pas à grand-chose ; nous devons aller sur le terrain et obtenir des résultats. Le reste n’est que bavardage », a expliqué l’entraîneur à Sky Sport Italia.
- AFP
Allegri exige une réaction immédiate en Europe
Malgré la pression, Allegri semble déterminé à laisser les performances de son équipe sur le terrain parler pour lui, plutôt que de débattre publiquement de son avenir à son poste. Après une défaite frustrante contre Venezia, lors de laquelle Naples a encaissé un but sur la seule véritable incursion offensive adverse, l’entraîneur exige davantage de concentration de la part de son groupe. La Ligue des champions offre désormais une occasion cruciale de changer la donne et de prendre de l’élan avant une rencontre de championnat très attendue contre la Roma.
« Nous devons nous concentrer sur demain soir. La Ligue des champions est là, et c’est un match important, notamment pour remonter au classement. Une victoire nous donnerait confiance, puis nous affronterons samedi la Roma, qui réalise actuellement un très bon parcours en championnat », a déclaré Allegri.
Flexibilité tactique et rotation de l’effectif
Malgré la récente baisse de régime, Allegri refuse de céder à la panique ou de renoncer à ses principes concernant la profondeur de son effectif. Alors qu’un calendrier chargé se profile, l’ancien entraîneur de la Juventus insiste sur le fait que chaque membre de l’équipe doit être prêt à apporter sa contribution. Il rejette l’idée qu’une seule mauvaise prestation puisse déterminer l’avenir d’un joueur au club et souligne la nécessité de progresser collectivement plutôt que de multiplier les expérimentations tactiques.
« Ce n’est pas parce qu’un joueur ne réussit pas un match qu’il a perdu ses qualités. Il y a un autre problème, c’est un fait : nous avons neuf matches en un mois, puis neuf autres le mois suivant. Je pense que tous les joueurs sont capables d’apporter quelque chose grâce à leurs caractéristiques et à leurs qualités. En ce moment, certains jouent moins bien, mais peut-être retrouveront-ils leur niveau. Nous avons confiance en tout le monde, car on ne peut pas imaginer disputer une saison avec seulement 11 joueurs », a-t-il expliqué.
- AFP
Remédier aux faiblesses défensives en Europe
À l’approche du match contre Bodo/Glimt, la principale inquiétude de Naples reste sa défense perméable, qui peine à terminer les rencontres sans encaisser de but. Allegri a reconnu que, si le jeu de l’équipe était globalement satisfaisant, la facilité avec laquelle les adversaires marquent constituait un obstacle majeur.
« Si l’on regarde les prestations, il y en a aussi eu de bonnes. Le problème, c’est que nous encaissons des buts trop facilement. Mais les garçons le savent aussi, et nous devons donc en faire davantage », a admis Allegri.
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