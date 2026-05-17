Massimiliano Allegri réagit aux rumeurs faisant état d’une vive altercation avec Zlatan Ibrahimovic alors que les tensions montent au sein de l’AC Milan

Lors d’une conférence de presse tendue, à la veille de la rencontre entre le Milan AC et Gênes, Allegri a dû répondre à des allégations évoquant une atmosphère toxique en coulisses. Selon certaines informations, ses relations avec le conseiller du club, Zlatan Ibrahimović, auraient atteint un point de rupture. Malgré ces tensions supposées, l’entraîneur a gardé son calme lorsqu’il a été interrogé sur d’éventuels conflits au San Siro.

« J’ai l’habitude d’entretenir des relations professionnelles et de traiter de manière professionnelle avec tous les dirigeants et propriétaires », a déclaré Allegri lors de sa conférence de presse. « Lors des réunions, et pas seulement cette année, il y a toujours eu des moments de confrontation d’idées où l’on pouvait être d’accord ou en désaccord. Mais aujourd’hui, nous devons concentrer toute notre énergie sur le match de demain.

« Dans une entreprise, il y aura toujours des débats : l’un voit les choses en blanc, l’autre en noir, un autre en rouge, mais l’essentiel est que chacun agisse dans l’intérêt du club. J’ai connu des discussions bien plus houleuses, mais l’important est que nous tirions tous dans la même direction. »



