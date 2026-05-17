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Massimiliano Allegri réagit aux rumeurs faisant état d’une vive altercation avec Zlatan Ibrahimovic alors que les tensions montent au sein de l’AC Milan
Allegri minimise l'incident avec Ibrahimovic
Lors d’une conférence de presse tendue, à la veille de la rencontre entre le Milan AC et Gênes, Allegri a dû répondre à des allégations évoquant une atmosphère toxique en coulisses. Selon certaines informations, ses relations avec le conseiller du club, Zlatan Ibrahimović, auraient atteint un point de rupture. Malgré ces tensions supposées, l’entraîneur a gardé son calme lorsqu’il a été interrogé sur d’éventuels conflits au San Siro.
« J’ai l’habitude d’entretenir des relations professionnelles et de traiter de manière professionnelle avec tous les dirigeants et propriétaires », a déclaré Allegri lors de sa conférence de presse. « Lors des réunions, et pas seulement cette année, il y a toujours eu des moments de confrontation d’idées où l’on pouvait être d’accord ou en désaccord. Mais aujourd’hui, nous devons concentrer toute notre énergie sur le match de demain.
« Dans une entreprise, il y aura toujours des débats : l’un voit les choses en blanc, l’autre en noir, un autre en rouge, mais l’essentiel est que chacun agisse dans l’intérêt du club. J’ai connu des discussions bien plus houleuses, mais l’important est que nous tirions tous dans la même direction. »
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Divisions au sein du conseil d'administration et tensions historiques
Malgré les tentatives d’Allegri de détourner l’attention, les divisions internes au sein de la direction du club sont devenues un sujet de conversation majeur. Des rumeurs font état d’une fracture au sein du club, avec d’un côté Ibrahimovic et le PDG Giorgio Furlani, et de l’autre Allegri et le directeur sportif Igli Tare. Cette animosité actuelle refléterait une célèbre altercation survenue en 2012 dans les vestiaires de l’Emirates Stadium entre les deux hommes, à l’époque où Ibrahimovic était encore joueur.
Interrogé sur la présence de Tare, Allegri a tenu à le défendre : « Nous avons Tare comme directeur sportif, il a fait du bon travail, nous nous sommes tout de suite entendus », a ajouté l’entraîneur. « Il est professionnel, bien préparé. Toutes ces attaques à son encontre… Quand on arrive à la fin d’une saison, la responsabilité est partagée par tout le monde. »
La qualification pour la Ligue des champions est impérative.
Quatrième du classement, l'AC Milan traverse une période difficile, ayant récolté seulement sept points lors de ses huit dernières sorties en Serie A. Le propriétaire du club, Gerry Cardinale, a exprimé son inquiétude : manquer la qualification pour la principale compétition européenne constituerait, selon lui, un véritable échec pour le projet sportif. Allegri a approuvé l'analyse du dirigeant, reconnaissant la pression qui pèse sur une institution aussi prestigieuse.
« À Milan, l’ambition est une évidence pour qui veut atteindre le meilleur résultat possible », a-t-il ajouté. « J’ai approuvé les propos de Cardinale. Je lui ai récemment exprimé mon analyse de la saison en cours et de l’avenir du club, sujet qui préoccupe tout le monde. Milan passe avant tout, le club est au-dessus de tout et de tous. Nous ne sommes que de passage. »
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Le déplacement à Gênes se profile, et l'entraîneur opte pour une rotation de l'effectif.
Alors que les Rossoneri préparent leur déplacement à Marassi, l’attention se reporte sur le terrain : Allegri doit composer avec une liste de forfaits qui s’allonge. Rafael Leão, Alexis Saelemaekers et Pervis Estupinan sont suspendus. Bonne nouvelle toutefois, le vétéran Luka Modric a été retenu dans le groupe malgré une opération pour une fracture de la pommette subie il y a seulement trois semaines.
« Modric est une bonne nouvelle, il est disponible », a confirmé Allegri. « Il s’est entraîné avec l’équipe et a testé le masque. Samuele Ricci s’est foulé la cheville, il vient quand même avec nous et nous verrons comment il se sent demain. En ce moment, l’équipe ne doit pas se laisser emporter par la précipitation ou l’anxiété. Nous avons besoin d’organisation, de détermination et de la conviction que nous pouvons obtenir le résultat. Le 8 mars, tout le monde parlait du Scudetto après le derby ; aujourd’hui, nous avons laissé filer notre avance sur la cinquième place. Cela signifie que quelque chose n’a pas fonctionné. »