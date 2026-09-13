Naples a décroché une précieuse victoire 1-0 contre Bologne aujourd’hui, grâce au but décisif inscrit par Stanislav Lobotka à la 66e minute. Ce succès a propulsé le club à la neuvième place du classement de Serie A avec six points, mais l’attention s’est rapidement portée sur la condition physique de De Bruyne après sa sortie en fin de match.

Cependant, Massimiliano Allegri s’est empressé de calmer les inquiétudes, déclarant à Sky Sport Italia que ce remplacement n’était qu’une précaution. « Il a dépensé beaucoup d’énergie, c’était une crampe », a expliqué Allegri, confirmant que le joueur avait évité un problème majeur.