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Massimiliano Allegri minimise les craintes autour de la blessure de Kevin De Bruyne après la victoire de Naples contre Bologne
De Bruyne évite une blessure grave
Naples a décroché une précieuse victoire 1-0 contre Bologne aujourd’hui, grâce au but décisif inscrit par Stanislav Lobotka à la 66e minute. Ce succès a propulsé le club à la neuvième place du classement de Serie A avec six points, mais l’attention s’est rapidement portée sur la condition physique de De Bruyne après sa sortie en fin de match.
Cependant, Massimiliano Allegri s’est empressé de calmer les inquiétudes, déclarant à Sky Sport Italia que ce remplacement n’était qu’une précaution. « Il a dépensé beaucoup d’énergie, c’était une crampe », a expliqué Allegri, confirmant que le joueur avait évité un problème majeur.
- AFP
Allegri salue l’état d’esprit et la tactique
L'entraîneur s'est dit ravi de la détermination affichée par ses joueurs, soulignant un net changement d'attitude par rapport aux matches précédents. « Aujourd'hui, le match a été voulu et gagné avec colère, quelque chose qui avait manqué entre Côme et l'Inter. Là-bas, nous avons été trop superficiels, même si nous avons fait de bonnes choses », a déclaré Allegri. Il a également soutenu De Bruyne dans un rôle plus avancé, proche de l'attaquant.
« Je pense que Kevin a joué à ce poste toute sa vie. Il est tellement fort pour se créer de l'espace, pour comprendre quand redescendre, qu'il est pratiquement impossible d'en débattre. À la façon dont il contrôle le ballon et dont il le passe, on voit qu'il est complètement différent. À son âge, il faut le gérer », a-t-il ajouté.
Le conseil crucial pour Lorenzo Lucca
Allegri a également souligné l’impact crucial de ses remplaçants, en particulier Lorenzo Lucca, entré en fin de match pour aider à préserver ce maigre avantage. L’entraîneur a révélé la consigne simple qu’il a donnée au jeune attaquant avant qu’il n’entre sur la pelouse.
« Il allait entrer et je lui ai dit : ouvre tes épaules. Il est bien entré, comme contre Arsenal aussi. Ce sont de bons garçons qui peuvent progresser. Mentalement, ils ont besoin de confiance », a expliqué Allegri. Bologne avait plus tôt vu un but d’Arthur Theate refusé pour hors-jeu, ce qui le maintient à la 16e place avec seulement un point.
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S’appuyant sur une dynamique initiale
Naples va désormais chercher à s’appuyer sur cet élan à l’approche de son match contre la Fiorentina dimanche, avant la prochaine trêve internationale. Soulagé que son principal meneur de jeu ait évité un sérieux coup d’arrêt, Allegri a insisté sur la nécessité de mieux gérer les matches, en espérant que cette victoire difficilement acquise à domicile offre des bases solides au club.
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