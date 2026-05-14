Massimiliano Allegri envisagerait de quitter l’AC Milan en raison d’un conflit avec Zlatan Ibrahimovic

L’animosité actuelle entre Allegri et Ibrahimovic rappelle un célèbre accrochage survenu en 2012 dans les vestiaires de l’Emirates Stadium, à l’issue du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Milan AC et Arsenal. Curieusement, cette confrontation trouvait aussi son origine dans un problème lié au gardien de but, illustrant une relation marquée par les tensions depuis l’époque où Ibrahimovic était encore joueur.

Revenant sur cet incident, la légende suédoise a déclaré : « Nous avions perdu 3-0 contre Arsenal, et Allegri était tout content. C’est vrai qu’on s’était qualifiés, mais il n’y avait pas de quoi rire, et je le lui ai fait remarquer. Allegri m’a répondu : “Toi, Ibra, occupe-toi de tes affaires, c’est toi qui as tout gâché…” Je lui ai dit que c’était lui qui avait tout gâché… il avait peur, alors il avait fait venir deux gardiens sur le banc. »