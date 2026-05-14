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Massimiliano Allegri envisagerait de quitter l’AC Milan en raison d’un conflit avec Zlatan Ibrahimovic
Tensions à San Siro
Les tensions internes au Milan ont atteint un point de rupture, l'entraîneur Allegri se retrouvant de plus en plus isolé dans une atmosphère toxique où « tout le monde est contre tout le monde ». Selon le Corriere della Sera, le conflit a éclaté au grand jour après la défaite contre Naples début avril, lorsque Allegri et Ibrahimović se sont opposés sur le choix du troisième gardien pour la saison prochaine. Cette tension coïncide avec une série de résultats préoccupants : les Rossoneri n’ont remporté qu’une seule de leurs six dernières rencontres, mettant en péril leur qualification pour la Ligue des champions.
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Les vieilles rivalités resurgissent
L’animosité actuelle entre Allegri et Ibrahimovic rappelle un célèbre accrochage survenu en 2012 dans les vestiaires de l’Emirates Stadium, à l’issue du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Milan AC et Arsenal. Curieusement, cette confrontation trouvait aussi son origine dans un problème lié au gardien de but, illustrant une relation marquée par les tensions depuis l’époque où Ibrahimovic était encore joueur.
Revenant sur cet incident, la légende suédoise a déclaré : « Nous avions perdu 3-0 contre Arsenal, et Allegri était tout content. C’est vrai qu’on s’était qualifiés, mais il n’y avait pas de quoi rire, et je le lui ai fait remarquer. Allegri m’a répondu : “Toi, Ibra, occupe-toi de tes affaires, c’est toi qui as tout gâché…” Je lui ai dit que c’était lui qui avait tout gâché… il avait peur, alors il avait fait venir deux gardiens sur le banc. »
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Interférences tactiques et méfiance
Allegri serait agacé par ce qu’il perçoit comme une ingérence d’Ibrahimovic, le Suédois ayant passé des appels téléphoniques directs à des joueurs vedettes tels que Rafael Leão et Youssouf Fofana pour leur donner des conseils tactiques. Selon les rumeurs, les deux hommes ne se parlent plus et Ibrahimovic se tient à l’écart du centre d’entraînement du club. Par ailleurs, l’entraîneur s’irrite du manque de transparence sur la politique de transferts : alors qu’on lui avait annoncé en janvier l’absence de fonds, la direction a soudainement validé l’arrivée de Jean-Philippe Mateta pour 30 millions d’euros. Malgré ces turbulences, Allegri conserve un discours diplomate et répète : « Mon objectif est de rester le plus longtemps possible. »
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L'heure de la décision a sonné pour Allegri
Les 180 prochaines minutes de Serie A pourraient sceller l’avenir européen du Milan et constituer le déclic final poussant Allegri à quitter son poste, alors que son contrat court jusqu’en juin 2027. En cas de départ de San Siro, le champion d’Italie 2011 serait fortement pressenti pour prendre les rênes de la Nazionale sous l’égide de Giovanni Malagò. Parallèlement, Ibrahimović, déjà influent, pourrait renforcer son emprise sur le club en plaçant Fabio Paratici au poste de directeur sportif pour mener à bien une profonde refonte estivale.