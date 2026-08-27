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Massimiliano Allegri, entraîneur de Naples, fait une folle prédiction sur le titre en Serie A en fixant les attentes pour la saison du centenaire
Allegri identifie huit prétendants au titre
Allegri estime que la saison 2026-2027 de Serie A sera l’une des plus compétitives de ces dernières années, en identifiant un énorme groupe de huit clubs capables de lutter pour le titre. Tout en reconnaissant que l’Inter, champion en titre, reste la référence pour le reste du championnat, l’entraîneur de Naples a insisté sur le fait que la course au Scudetto est loin de se résumer à un duel.
S’exprimant auprès de Sportmediaset, l’ancien entraîneur de la Juventus a détaillé les équipes qu’il s’attend à voir aux avant-postes du classement. « L’Inter est favorite parce qu’elle détient le trophée, mais il y aura au moins huit équipes à surveiller », a déclaré Allegri. « En plus des Nerazzurri et de nous-mêmes, il y aura aussi Milan, la Juventus, la Roma, la Fiorentina, Côme et l’Atalanta. »
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La pression du centenaire et les objectifs européens
L’importance de la campagne actuelle n’échappe pas à Allegri, qui comprend que le centenaire du club ajoute une pression supplémentaire de la part des fidèles napolitains. Naples ne se concentre pas seulement sur la domination nationale, mais se prépare aussi à un calendrier chargé qui comprend un format continental remanié. L’entraîneur n’a pas tardé à souligner l’importance des douze prochains mois pour l’héritage du club.
« Ce sera une année belle et exigeante, nous devrons être bons pour rester dans le coup en Serie A, en Ligue des champions et en Coupe d’Italie », a-t-il déclaré. « En Ligue des champions, cependant, nous devons franchir la phase de groupe unique puis atteindre au mieux les barrages ou les huitièmes de finale. »
Inquiétudes défensives et point sur les blessures
Malgré l’optimisme, Allegri doit faire face à un coup dur important dans son secteur défensif après la blessure de longue durée d’Alessandro Buongiorno. L’international italien est parti pour une longue période sur la touche, ce qui oblige le staff à envisager des solutions internes et les recrues récentes pour maintenir de la stabilité derrière.
« C’est dommage pour Buongiorno, qui sera absent jusqu’en janvier, a regretté l’entraîneur. De toute façon, j’ai Marin et Rrahmani, Beukema est derrière mais il va retrouver sa meilleure forme, et si besoin j’ai aussi Olivera. Je suis confiant. »
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Hojlund doit en faire plus
Dans le dernier tiers du terrain, une grande partie de l’attention reste portée sur Rasmus Hojlund, l’attaquant puissant chargé de mener la ligne d’attaque du Napoli. Allegri a déjà établi par le passé des comparaisons flatteuses entre l’international danois et le capitaine de l’Angleterre Harry Kane, mais il s’est empressé de rappeler au jeune avant-centre que le potentiel doit se traduire par des résultats concrets.
L’évaluation d’Allegri sur son attaquant vedette était à la fois encourageante et exigeante, fixant un objectif clair à atteindre pour le joueur si Naples veut entretenir ses ambitions dans la course au titre face aux sept autres rivaux qu’il a identifiés. « C’est un attaquant très physique, il fait les efforts et a envie, mais il doit améliorer son bilan de buts cette saison. Il peut le faire, car il a tout le potentiel », a déclaré Allegri.
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