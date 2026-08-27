Allegri estime que la saison 2026-2027 de Serie A sera l’une des plus compétitives de ces dernières années, en identifiant un énorme groupe de huit clubs capables de lutter pour le titre. Tout en reconnaissant que l’Inter, champion en titre, reste la référence pour le reste du championnat, l’entraîneur de Naples a insisté sur le fait que la course au Scudetto est loin de se résumer à un duel.

S’exprimant auprès de Sportmediaset, l’ancien entraîneur de la Juventus a détaillé les équipes qu’il s’attend à voir aux avant-postes du classement. « L’Inter est favorite parce qu’elle détient le trophée, mais il y aura au moins huit équipes à surveiller », a déclaré Allegri. « En plus des Nerazzurri et de nous-mêmes, il y aura aussi Milan, la Juventus, la Roma, la Fiorentina, Côme et l’Atalanta. »