Après une solide victoire sur la scène nationale face à Frosinone, Naples se tourne de nouveau vers l’Europe et prépare sa rencontre de phase de ligue contre Villarreal. Le club napolitain veut prendre de l’élan en Ligue des champions, et Allegri a donné des nouvelles encourageantes de McTominay. L’ancien joueur de Manchester United travaille à retrouver sa pleine forme, et son entraîneur laisse entendre qu’il est désormais sérieusement candidat à une place de titulaire.

« C’est possible, mais je n’ai pas encore vraiment décidé quel onze entrera sur le terrain : samedi, des joueurs restés longtemps à l’arrêt ont joué. Demain matin, je verrai comment ils vont et j’essaierai d’imaginer comment se déroulera le match », a expliqué Allegri à Sky Sport Italia, interrogé sur la situation de McTominay.