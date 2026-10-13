AFP
Traduit par
Massimiliano Allegri donne des nouvelles importantes de Scott McTominay et laisse entrevoir une association de rêve avec Kevin De Bruyne à Naples
Allegri envisage d’inclure McTominay
Après une solide victoire sur la scène nationale face à Frosinone, Naples se tourne de nouveau vers l’Europe et prépare sa rencontre de phase de ligue contre Villarreal. Le club napolitain veut prendre de l’élan en Ligue des champions, et Allegri a donné des nouvelles encourageantes de McTominay. L’ancien joueur de Manchester United travaille à retrouver sa pleine forme, et son entraîneur laisse entendre qu’il est désormais sérieusement candidat à une place de titulaire.
« C’est possible, mais je n’ai pas encore vraiment décidé quel onze entrera sur le terrain : samedi, des joueurs restés longtemps à l’arrêt ont joué. Demain matin, je verrai comment ils vont et j’essaierai d’imaginer comment se déroulera le match », a expliqué Allegri à Sky Sport Italia, interrogé sur la situation de McTominay.
- Getty Images Sport
La flexibilité tactique et le facteur De Bruyne
Au-delà du choix immédiat des titulaires, les discussions autour du Napoli portent en grande partie sur l’éventuelle association entre McTominay et Kevin De Bruyne. Allegri n’a pas tardé à saluer les deux joueurs, tout en appelant à la prudence concernant leur état physique actuel. Il a écarté l’idée d’une formule figée pour son équipe, préférant adapter sa composition aux exigences propres à chaque adversaire et à la condition physique de ses joueurs vedettes.
« Je pense que les bons joueurs doivent jouer ensemble, mais cela dépend aussi du moment. Cela fait deux mois que McTominay ne joue pas. De Bruyne est arrivé le 5 août et retrouve une bonne condition physique, mais il n’y a pas de “toujours”, ce serait trop réducteur », a indiqué l’entraîneur.
Aborder le système et la rotation
L’entraîneur italien en a également profité pour répondre aux critiques qui s’attardent sur les changements de système, notamment sur le débat entre une défense à trois et une défense à quatre. Pour Allegri, l’identité tactique de l’équipe dépend des caractéristiques des joueurs plutôt que de chiffres figés. Il a souligné qu’il apprécie les différentes options offertes par son effectif et qu’il continuera à faire tourner les joueurs pour permettre à chacun d’atteindre sa meilleure condition physique.
« Je vais vraiment à contre-courant : parler de systèmes, c’est réducteur. Ce sont davantage des discussions de comptoir que des discussions de terrain, mais tout le monde n’est pas obligé d’être d’accord. Je dis que j’ai un effectif composé d’excellents joueurs et que certains reviennent de blessure. Il faudra encore un peu de temps et de la chance pour gérer les joueurs et procéder aux changements, surtout pour leur donner la possibilité de retrouver une condition optimale. Dès mercredi, nous retrouverons Anguissa, Olivera et Alisson dans l’équipe et, petit à petit, avec un peu de patience, nous remettrons les choses en ordre », a-t-il déclaré.
- Getty Images Sport
Titulaires confirmés et dilemmes en attaque
À l’approche du match contre Villarreal, Allegri a confirmé que Vanja Milinkovic-Savic serait titulaire dans le but, tandis que Billy Gilmour devance actuellement Stanislav Lobotka dans la hiérarchie au milieu de terrain. L’entraîneur a également évoqué la forme de Lorenzo Lucca, qui peine à marquer ces derniers temps. Allegri a appelé le jeune attaquant à rester calme, soulignant qu’il continue de beaucoup travailler et que les buts finiront par revenir pour l’international italien.
« En ce moment, il est important de récupérer tout le monde, pour que j’aie la chance de “deviner” la composition. Gilmour était sur le banc samedi parce qu’il avait disputé beaucoup de matches en sélection. Face à Villarreal, il a l’avantage sur Lobotka. Milinkovic-Savic ou Meret ? Milinkovic-Savic jouera. Il était revenu de sélection et Meret revient de blessure. Lucca traverse une période difficile, mais il est toujours disposé à travailler. Il doit être patient, car les buts finiront par arriver. Au poste d’avant-centre, il y a lui et Hojlund. Il doit rester calme », a conclu l’entraîneur.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles