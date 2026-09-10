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Massimiliano Allegri admet que Naples a été impuissant pour arrêter Arsenal, « le plus fort d’Europe », après la défaite en Ligue des champions
Odegaard brise une résistance tenace
Arsenal a lancé son parcours en Ligue des champions par une victoire acquise de haute lutte mercredi soir, en venant à bout d’une équipe de Naples résistante sur le sol italien. Le capitaine du club, Martin Odegaard, a fait la différence en se montrant décisif en seconde période pour offrir les trois points aux visiteurs.
Les hommes d’Arteta ont contrôlé les débats d’entrée, mais ont d’abord eu du mal à traduire leur nette supériorité en buts. Arsenal a tenté 26 frappes au total au cours de la rencontre, avant que son capitaine ne finisse par percer l’arrière-garde des locaux pour débloquer la situation.
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Allegri encense l’effectif d’élite d’Arteta
S'exprimant après le coup de sifflet final, Allegri a couvert d'éloges les visiteurs tout en refusant de critiquer ses propres joueurs. L'entraîneur de Naples a estimé que son équipe avait livré une prestation louable face à un adversaire qu'il considère comme évoluant au plus haut niveau.
« Nous avons fait un bon match contre l'une des équipes les plus fortes d'Europe », a déclaré Allegri. « La première période a été très équilibrée, puis ils ont haussé le rythme en seconde. Je pense que ce soir, nous avons réalisé une bonne performance contre un adversaire extraordinaire. »
Le technicien italien a également identifié le moment précis où son équipe a craqué, en soulignant les enchaînements offensifs tranchants d'Arsenal. « Malheureusement, nous nous sommes fait avoir sur un une-deux que nous n'avons pas suivi jusqu'au bout », a-t-il ajouté. « Ils sont très forts dans ce domaine. »
La baisse de régime inquiétante de Naples se poursuit
Si Allegri tenait à retenir des points positifs de leur solidité défensive face à une opposition de tout premier plan, ce résultat vient alourdir une période difficile pour le club de Serie A. Naples a désormais enchaîné trois défaites consécutives toutes compétitions confondues.
Les revers contre Côme et l’Inter avaient déjà fait dérailler leur campagne nationale avant l’arrivée d’Arsenal à Naples. Cependant, Allegri estime que leur prestation en Europe offre un modèle pour rebondir et retrouver une stabilité défensive à l’avenir.
« Nous avons bien défendu ; si nous avions défendu comme ça contre Côme et l’Inter, nous n’aurions probablement pas perdu, a-t-il expliqué. Nous restons sur trois défaites consécutives, mais nous ne pouvons pas nous laisser décourager parce que je ne peux rien reprocher aux garçons aujourd’hui. Quand nous défendons comme ça, il est difficile de marquer. »
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Rebondir sur la scène nationale
Naples doit désormais se remobiliser en cherchant à enrayer sa chute alarmante. Les hommes d'Allegri recevront Bologne dimanche, désespérés à l'idée de décrocher une victoire bonne pour le moral et de mettre fin à leur terrible série de défaites devant leurs supporters.
De son côté, Arsenal tentera de ramener sur la scène nationale son élan européen. Le champion de Premier League se rendra au Stadium of Light pour affronter Sunderland, avec l'espoir de reproduire sa domination et de prolonger sa bonne série.
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