S'exprimant après le coup de sifflet final, Allegri a couvert d'éloges les visiteurs tout en refusant de critiquer ses propres joueurs. L'entraîneur de Naples a estimé que son équipe avait livré une prestation louable face à un adversaire qu'il considère comme évoluant au plus haut niveau.

« Nous avons fait un bon match contre l'une des équipes les plus fortes d'Europe », a déclaré Allegri. « La première période a été très équilibrée, puis ils ont haussé le rythme en seconde. Je pense que ce soir, nous avons réalisé une bonne performance contre un adversaire extraordinaire. »

Le technicien italien a également identifié le moment précis où son équipe a craqué, en soulignant les enchaînements offensifs tranchants d'Arsenal. « Malheureusement, nous nous sommes fait avoir sur un une-deux que nous n'avons pas suivi jusqu'au bout », a-t-il ajouté. « Ils sont très forts dans ce domaine. »



