Frédéric Massara, directeur sportif de laRoma, s'est exprimé sur Sky Sport quelques minutes avant le match disputé au stade Sinigaglia de Côme contre l'équipe de Fabregas, une rencontre qui pourrait s'avérer décisive pour la zone de qualification en Ligue des champions et la qualification pour la prochaine édition de la plus grande compétition continentale : « C'est sans aucun doute un match très important ; vu la configuration actuelle du classement, les points en jeu ont beaucoup de poids. Mais le championnat est encore long, il ne s'arrête pas à ce match. »
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Massara : « La Roma ne renoncera jamais à des transferts en phase avec son histoire, la Ligue des champions peut y contribuer »
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« La Roma est un club de renommée mondiale, et l'impact de la Ligue des champions y contribue. Cela dit, la Roma ne renoncera jamais à mener des campagnes de recrutement à la hauteurdu prestige du club, et cela grâce à ses dirigeants. »
COMMENT VONT LES ATTAQUANTS ?
« Nous pouvons compter sur Malen pour bien s'entendre avec les autres joueurs. Notre ligne d'attaque est aujourd'hui décimée par de nombreuses blessures, mais d'autres joueurs sont disponibles. Le retour d'El Shaarawy est important pour nous et nous espérons qu'il pourra apporter sa contribution. »
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