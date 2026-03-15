Massara : « La Roma ne renoncera jamais à des transferts en phase avec son histoire, la Ligue des champions peut y contribuer »

Frédéric Massara, directeur sportif de laRoma, s'est exprimé sur Sky Sport quelques minutes avant le match disputé au stade Sinigaglia de Côme contre l'équipe de Fabregas, une rencontre qui pourrait s'avérer décisive pour la zone de qualification en Ligue des champions et la qualification pour la prochaine édition de la plus grande compétition continentale : « C'est sans aucun doute un match très important ; vu la configuration actuelle du classement, les points en jeu ont beaucoup de poids. Mais le championnat est encore long, il ne s'arrête pas à ce match. »