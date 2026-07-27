Mason Mount encense la « brillante » nouvelle recrue de Manchester United, Andrey Santos, après la large victoire contre Rosenborg

Au-delà de ses qualités techniques, Mount assume pleinement un rôle de leader au sein d’un effectif de Manchester United rajeuni, au point de porter le brassard de capitaine lors de la seconde période face à Rosenborg. Le milieu de terrain anglais, âgé de 27 ans, a ainsi encouragé les jeunes pousses comme Shea Lacey, auteur d’une ouverture du score éclatante sur une action individuelle.

Revenant sur son expérience de capitaine, l’international anglais a expliqué pourquoi il apprécie cette responsabilité : « Il existe différents types de leaders. Certains s’expriment beaucoup. Pour ma part, je veux toujours me considérer comme quelqu’un qui montre l’exemple et qui ne cesse jamais de travailler sur le terrain.

« J’ai déjà été capitaine, donc j’adore ce rôle. Surtout quand il y a beaucoup de jeunes joueurs sur le terrain : pouvoir leur parler et les mettre à l’aise pendant le match, mais aussi en dehors du terrain.

C’est un rôle que j’apprécie vraiment et j’ai adoré porter le brassard en deuxième mi-temps. »



