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Mason Mount encense la « brillante » nouvelle recrue de Manchester United, Andrey Santos, après la large victoire contre Rosenborg
Mount impressionné par l'impact de Santos
Mount a rapidement intégré Santos au groupe, saluant l’impact immédiat du jeune milieu de terrain de 22 ans, fraîchement arrivé de Stamford Bridge. Le duo a immédiatement imposé sa loi dans l’entrejeu, permettant à l’équipe de Michael Carrick de dominer Rosenborg en Norvège et de s’imposer 5-0.
À propos de son nouveau coéquipier, Mount a déclaré : « Andrey est un très bon joueur. Il lit le jeu à la perfection. Je sais qu’il est jeune, mais il a déjà beaucoup d’expérience, entre ses prêts et ses passages en Premier League… Je connais Andrey depuis un certain temps. Je l’ai observé de loin depuis qu’il a fait ses débuts en équipe première à Chelsea. »
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Résoudre le casse-tête du milieu de terrain
L’arrivée de Santos représente un investissement majeur pour les Red Devils, qui ont déboursé 48 millions de livres sterling, plus 2 millions de livres de primes, pour s’attacher ses services après ses difficultés à s’imposer comme titulaire à l’ouest de Londres. Avec le départ de Casemiro et la blessure de Manuel Ugarte, Santos a immédiatement endossé le rôle de numéro 6 aux côtés de Mount dès le début de la préparation estivale.
Mount apprécie ce nouveau rôle, puisqu’il est désormais envisagé comme un numéro 8 polyvalent, capable d’influencer le jeu depuis des zones plus reculées. « Défensivement, nous sommes tous les deux des joueurs qui aimons aller au contact, faire des tacles, récupérer le ballon et nous montrer agressifs », a ajouté Mount en évoquant leur synergie tactique. C’est un poste que j’adore et dans lequel je me sens à ma place. »
Direction et jeunes talents
Au-delà de ses qualités techniques, Mount assume pleinement un rôle de leader au sein d’un effectif de Manchester United rajeuni, au point de porter le brassard de capitaine lors de la seconde période face à Rosenborg. Le milieu de terrain anglais, âgé de 27 ans, a ainsi encouragé les jeunes pousses comme Shea Lacey, auteur d’une ouverture du score éclatante sur une action individuelle.
Revenant sur son expérience de capitaine, l’international anglais a expliqué pourquoi il apprécie cette responsabilité : « Il existe différents types de leaders. Certains s’expriment beaucoup. Pour ma part, je veux toujours me considérer comme quelqu’un qui montre l’exemple et qui ne cesse jamais de travailler sur le terrain.
« J’ai déjà été capitaine, donc j’adore ce rôle. Surtout quand il y a beaucoup de jeunes joueurs sur le terrain : pouvoir leur parler et les mettre à l’aise pendant le match, mais aussi en dehors du terrain.
C’est un rôle que j’apprécie vraiment et j’ai adoré porter le brassard en deuxième mi-temps. »
- Getty Images Sport
Condition physique et objectifs futurs
Malgré trois saisons perturbées par les blessures à Old Trafford, Mount affirme retrouver pleinement sa meilleure forme physique. Il n’a été titulaire que 25 fois en Premier League durant cette période, mais il estime que sa solide fin de saison dernière lui a fourni l’élan nécessaire.
« Je me sens en pleine forme. Je me sens vraiment, vraiment bien. J’ai bien terminé la saison. À la fin de la saison dernière, j’ai disputé quelques matchs et j’ai été impliqué », a expliqué Mount à propos de sa condition physique actuelle. « Je compte bien poursuivre sur cette lancée de la fin de la saison dernière. La trêve a été bénéfique, mais j’étais prêt et impatient de revenir et de reprendre l’entraînement... Je sais qu’il nous reste encore quelques matchs à disputer et quelques semaines pour vraiment travailler certains aspects. »
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