Mason Mount affirme que Manchester United aura « assurément » les moyens de briguer le titre de Premier League la saison prochaine et rend hommage au « brillant » Michael Carrick

Le regain de confiance du milieu de terrain est largement attribué à l’influence de Carrick, lequel a permis à United de se relancer dans la course à la qualification pour la Ligue des champions après le départ de Ruben Amorim. Mount a souligné que le calme et l’expérience du technicien avaient été des facteurs clés dans le récent sursaut collectif.

Évoquant sa relation avec l’entraîneur principal, Mount a exprimé sa gratitude pour la manière dont Carrick a géré ses récents problèmes de blessures. « Ça a été difficile au début parce que Michael est arrivé et que je me suis blessé, donc j’ai manqué quelques matchs au début », a expliqué Mount. « Mais il a été formidable avec moi, il m’a parlé et m’a simplement dit : “Écoute, je veux que tu reviennes ; tu es un élément essentiel de l’équipe et du groupe”, et “Quand tu es avec les gars, tu as évidemment un impact énorme”, donc je sais quelle est ma place au sein du groupe. »