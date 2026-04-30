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Mason Mount affirme que Manchester United aura « assurément » les moyens de briguer le titre de Premier League la saison prochaine et rend hommage au « brillant » Michael Carrick
Mount vise le titre en Premier League
Malgré un parcours en dents de scie à Old Trafford, où il n’a disputé que 69 matches en trois saisons en raison de blessures diverses, Mount reste incroyablement optimiste quant à l’avenir. L’international anglais, qui a déjà remporté la Ligue des champions lors de son passage à Chelsea, estime que l’effectif actuel est capable d’atteindre les sommets du football anglais s’il est bien encadré.
S’adressant à Sky Sports, il a déclaré : « Mon objectif est de remporter la Premier League. J’ai déjà gagné la Ligue des champions, mais sommes-nous capables de conquérir le championnat ? Oui, je le crois. Nous devons cultiver cette mentalité. Cela peut sembler loin, mais c’est essentiel pour se dépasser collectivement. Nous avons déjà montré ce dont nous étions capables face aux cadors : Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal… Nous l’avons fait. »
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L'influence de Carrick
Le regain de confiance du milieu de terrain est largement attribué à l’influence de Carrick, lequel a permis à United de se relancer dans la course à la qualification pour la Ligue des champions après le départ de Ruben Amorim. Mount a souligné que le calme et l’expérience du technicien avaient été des facteurs clés dans le récent sursaut collectif.
Évoquant sa relation avec l’entraîneur principal, Mount a exprimé sa gratitude pour la manière dont Carrick a géré ses récents problèmes de blessures. « Ça a été difficile au début parce que Michael est arrivé et que je me suis blessé, donc j’ai manqué quelques matchs au début », a expliqué Mount. « Mais il a été formidable avec moi, il m’a parlé et m’a simplement dit : “Écoute, je veux que tu reviennes ; tu es un élément essentiel de l’équipe et du groupe”, et “Quand tu es avec les gars, tu as évidemment un impact énorme”, donc je sais quelle est ma place au sein du groupe. »
La régularité est désormais l’étape suivante
Bien que Manchester United n’ait pas réussi à trouver une certaine régularité depuis le départ de Sir Alex Ferguson, Mount estime que le club est désormais prêt à passer à la vitesse supérieure et à s’imposer plus régulièrement sur les plus grandes scènes. Le club ayant pour objectif de remporter le titre de champion pour marquer son 150e anniversaire en 2028, le milieu de terrain souhaite voir cette progression s’accélérer dès la saison prochaine.
« Nous l’avons déjà démontré cette saison, nous en sommes tout à fait capables », a déclaré Mount. « Maintenant, il s’agit de confirmer sur la scène plus grande de la Ligue des champions et de le faire de manière plus constante en Premier League. J’espère jouer un rôle clé dans cette progression la saison prochaine. Oui, c’est mon objectif : je veux remporter la Premier League. »
S'engager en dehors du terrain
Loin de la pression de la Premier League, Mount a récemment organisé un événement spécial pour Make-A-Wish UK à St George's Park. Aux côtés de son frère Lewis et de son coéquipier de Manchester United Luke Shaw, il a financé un séjour de deux jours pour 11 enfants atteints de maladies graves, leur offrant un aperçu authentique de la vie d'un footballeur professionnel.
« Je suis footballeur, mais il y a plus dans la vie que le football », a déclaré Mount après avoir mené une équipe d'enfants à la victoire lors d'un match caritatif. « Il suffit de voir les sourires sur les visages des enfants, à quel point cela compte pour eux, et bien sûr pour leurs familles aussi. Souvent, les frères et sœurs, ainsi que les parents, sont un peu oubliés. Le fait qu’ils soient impliqués, qu’ils soient ici et qu’ils participent au processus, c’est exactement ce que représente Make-A-Wish. C’est quelque chose qui compte vraiment beaucoup pour nous tous. »