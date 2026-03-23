Mason Greenwood suspendu pour un match crucial de Ligue 1 alors que Marseille s'inquiète de l'état de forme de son attaquant

Une bagarre générale a éclaté après que Greenwood a été fauché par Calvin Verdonk à la 13e minute, provoquant la colère du banc marseillais. L'ancien attaquant de Manchester United a reçu un carton jaune pour son rôle dans cette mêlée, tout comme Verdonk et Hakon Haraldsson, mais il n'a pas pu poursuivre le match et a été remplacé peu après par Ethan Nwaneri.

C'est le joueur prêté par Arsenal qui a ouvert le score juste avant la mi-temps, mais des buts de Thomas Meunier et d'Olivier Giroud ont permis à Lille de remporter une victoire après avoir été mené au score, affaiblissant ainsi les chances de Marseille de décrocher une place en Ligue des champions. Les Phocéens restent troisièmes de la Ligue 1, mais seuls cinq points les séparent désormais de Rennes, septième, alors qu'il ne reste plus que sept journées à disputer.