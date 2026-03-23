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Mason Greenwood suspendu pour un match crucial de Ligue 1 alors que Marseille s'inquiète de l'état de forme de son attaquant
Une provocation sur Greenwood déclenche une bagarre générale
Une bagarre générale a éclaté après que Greenwood a été fauché par Calvin Verdonk à la 13e minute, provoquant la colère du banc marseillais. L'ancien attaquant de Manchester United a reçu un carton jaune pour son rôle dans cette mêlée, tout comme Verdonk et Hakon Haraldsson, mais il n'a pas pu poursuivre le match et a été remplacé peu après par Ethan Nwaneri.
C'est le joueur prêté par Arsenal qui a ouvert le score juste avant la mi-temps, mais des buts de Thomas Meunier et d'Olivier Giroud ont permis à Lille de remporter une victoire après avoir été mené au score, affaiblissant ainsi les chances de Marseille de décrocher une place en Ligue des champions. Les Phocéens restent troisièmes de la Ligue 1, mais seuls cinq points les séparent désormais de Rennes, septième, alors qu'il ne reste plus que sept journées à disputer.
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L'ancien attaquant de Manchester United suspendu pour le match contre Monaco
Ce carton jaune coûte cher à Greenwood, qui en est désormais à cinq avertissements dans les compétitions nationales en France. Il devra donc purger sa suspension lors du premier match de Marseille après la trêve internationale, à savoir un déplacement à Monaco, qui n'est qu'à trois points de l'équipe d'Habib Beye.
« Agressif et violent »
Beye n'a manifestement pas apprécié ni le tacle sur Greenwood ni le carton jaune qui lui a été infligé, affirmant que la blessure du joueur de 24 ans avait complètement changé la donne du match.
Après le match, il a déclaré : « L'intervention de Haraldsson était incontrôlée, agressive et violente. Et même si l'on peut considérer qu'il n'y a pas eu privation d'une occasion de but sur la faute de Verdonk, il y a tout de même eu un choc violent puisqu'il est blessé. Ensuite, Haraldsson l'a chargé par derrière. Alors s’il faut un coup de poing pour qu’il y ait un carton rouge, d’accord… mais cette violence doit être sanctionnée. Ils ont jugé que c’était un carton jaune. Mais nous avons un joueur gravement blessé et cela a changé le cours de notre match. »
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Marseille attend des nouvelles concernant les blessés
Marseille doit désormais attendre avec impatience de connaître la gravité de la blessure de Greenwood. Le club espère qu'il ne s'agit de rien de trop grave, compte tenu de l'excellente forme affichée par l'attaquant depuis le début de la saison 2025-2026.
Greenwood est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison avec 15 buts, seul Joaquin Panichelli, de Strasbourg, ayant fait mieux avec 16 réalisations.
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