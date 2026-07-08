Mason Greenwood se prépare à un transfert surprise, une nouvelle offre ayant été déposée pour l’attaquant de Marseille

Fenerbahçe est sur le point de finaliser un transfert retentissant pour Greenwood, tandis que Marseille est en phase avancée de négociations pour se séparer de l’attaquant anglais. Selon RMC Sport, les discussions entre les deux clubs progressent régulièrement en coulisses depuis la fin de la saison 2024-2025, période où les spéculations sur l’avenir de Greenwood se sont intensifiées.

Si l’Atlético de Madrid a tenté de séduire l’ancien Mancunien avec un projet sportif ambitieux, c’est l’offre financière plus avantageuse du club stambouliote qui a fait la différence. L’attaquant s’apprête ainsi à signer un contrat de quatre ans à Istanbul, où il percevra un salaire net annuel de 10 millions d’euros.



