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Mason Greenwood se prépare à un transfert surprise, une nouvelle offre ayant été déposée pour l’attaquant de Marseille
Un transfert lucratif vers la Turquie
Fenerbahçe est sur le point de finaliser un transfert retentissant pour Greenwood, tandis que Marseille est en phase avancée de négociations pour se séparer de l’attaquant anglais. Selon RMC Sport, les discussions entre les deux clubs progressent régulièrement en coulisses depuis la fin de la saison 2024-2025, période où les spéculations sur l’avenir de Greenwood se sont intensifiées.
Si l’Atlético de Madrid a tenté de séduire l’ancien Mancunien avec un projet sportif ambitieux, c’est l’offre financière plus avantageuse du club stambouliote qui a fait la différence. L’attaquant s’apprête ainsi à signer un contrat de quatre ans à Istanbul, où il percevra un salaire net annuel de 10 millions d’euros.
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Structure financière complexe
Lorsque Greenwood a quitté Manchester United pour rejoindre Marseille à l’été 2024, une clause de revente a été intégrée à son contrat, garantissant au géant anglais une part de tout futur transfert. Pour contourner cette clause, Fenerbahçe a mis en place une stratégie de transfert unique qui l’a distingué de concurrents comme l’Atlético de Madrid – qui avait tenté de négocier un accord directement avec Marseille. Au lieu de cela, le club turc a choisi de scinder ses négociations, menant des discussions séparées avec l’OM et Manchester United afin de régler les parts financières dues à chacun des deux clubs.
Le transfert de l’attaquant anglais est évalué à 42 millions d’euros, bonus compris, une somme suffisante pour couvrir le pourcentage de revente dû à Manchester United. Contrairement à certaines informations récentes indiquant que Marseille conservait 60 % des droits sur le joueur, la nouvelle structure de l’accord garantit que le club français percevra un montant net d’environ 30 millions d’euros une fois l’opération finalisée.
Tensions en coulisses
Malgré le talent indéniable de Greenwood sur le terrain, la direction marseillaise a considéré son départ comme une nécessité financière, car se débarrasser de son salaire substantiel apporte un soulagement indispensable à la masse salariale du club. Une fois le cadre financier établi avec Fenerbahçe, le club français a associé Manchester United aux discussions afin de finaliser le partage des revenus et de s’assurer que la transaction satisfasse toutes les parties concernées.
En coulisses, le mécontentement grandissant concernant l’attitude quotidienne et le niveau d’engagement de l’attaquant tout au long de la saison a fini par convaincre les dirigeants de valider son départ, malgré son immense potentiel. L’opération a été orchestrée par le nouveau directeur sportif de Marseille, Grégory Lorenzi, qui a vu dans ce départ une étape clé de sa mission de renouvellement de l’effectif.
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Des ambitions européennes attendent Greenwood après une saison exceptionnelle
Greenwood a brillé lors de la saison 2025-2026 sous les couleurs de Marseille, inscrivant 26 buts et délivrant 11 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues. Ses performances de premier plan ont contribué à la cinquième place du club phocéen en Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. De son côté, son futur club, Fenerbahçe, a terminé la saison nationale à la deuxième place derrière le champion Galatasaray, ce qui lui ouvre les portes du deuxième tour de qualification de la Ligue des champions.
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