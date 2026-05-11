Sous haute surveillance médiatique, Greenwood a tenu à afficher son soutien public à son entraîneur après la victoire sur la pelouse adverse. L’ancien attaquant de Manchester United a ainsi serré la main de Beye sur le bord du terrain juste après son but, un geste symbolique destiné à mettre fin aux rumeurs d’une relation tendue en coulisses. Malgré les spéculations laissant entendre que son passage dans le sud de la France pourrait s’achever de manière tumultueuse, l’international anglais a réitéré sa confiance envers le staff technique.

Au micro de Ligue 1+ après le coup de sifflet final, il a déclaré : « On a tout donné aujourd'hui. Les dernières semaines n'ont pas été faciles. On en parle beaucoup dans les médias, mais Habib est un type bien. Je crois en lui, et il croit en moi. J'avais une petite blessure contre Lille. Je suis peut-être revenu un peu trop tôt. Aujourd'hui, je me sentais à 100 %. »







