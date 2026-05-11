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Mason Greenwood s'exprime sur sa relation avec l'entraîneur de Marseille, Habib Beye, après avoir inscrit le but décisif contre Le Havre
Greenwood met fin aux rumeurs
Sous haute surveillance médiatique, Greenwood a tenu à afficher son soutien public à son entraîneur après la victoire sur la pelouse adverse. L’ancien attaquant de Manchester United a ainsi serré la main de Beye sur le bord du terrain juste après son but, un geste symbolique destiné à mettre fin aux rumeurs d’une relation tendue en coulisses. Malgré les spéculations laissant entendre que son passage dans le sud de la France pourrait s’achever de manière tumultueuse, l’international anglais a réitéré sa confiance envers le staff technique.
Au micro de Ligue 1+ après le coup de sifflet final, il a déclaré : « On a tout donné aujourd'hui. Les dernières semaines n'ont pas été faciles. On en parle beaucoup dans les médias, mais Habib est un type bien. Je crois en lui, et il croit en moi. J'avais une petite blessure contre Lille. Je suis peut-être revenu un peu trop tôt. Aujourd'hui, je me sentais à 100 %. »
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Beye répond aux mensonges des médias
L’entraîneur marseillais n’a pas mâché ses mots lorsqu’on l’a interrogé sur les prétendues tensions au sein de son effectif. Beye a exprimé une vive frustration face aux rumeurs selon lesquelles il se serait disputé avec son attaquant vedette ou aurait interrompu des séances d’entraînement en raison de l’attitude de ce dernier. Il a qualifié ces rumeurs de « course à la désinformation » et a remercié Greenwood pour avoir publiquement affiché son soutien à l’équipe pendant le match.
Il a ensuite commenté la situation : « Il n’y a rien à expliquer… Cette image est belle parce qu’elle est peut-être nécessaire de la part de Mason, au vu de tout ce qui a été dit… Quand je vois les mensonges racontés à mon sujet et à propos de certains de mes joueurs, quand j’entends dire que j’ai eu un différend ou que j’ai interrompu l’entraînement à cause de Mason Greenwood, cela m’attriste car, dans ce métier, plus rien n’est vérifié. C’est une course à la désinformation et aux mensonges. Ce que Mason a fait était symbolique, je l’en remercie, il n’était pas obligé de le faire. »
Une saison difficile au Vélodrome
L'ambiance est tendue à Marseille depuis plusieurs semaines, une tension exacerbée par une mise à l'écart punitive au centre d'entraînement du club. Greenwood a toutefois affirmé que jouer pour l'OM restait une « formidable expérience », en dépit des bruits extérieurs et des pressions internes. Il a également salué le soutien des supporters en prévision d'un match décisif contre Rennes, cinquième du classement : « Les supporters sont incroyables. C’est une fin de saison cruciale et un gros défi à relever face à une très bonne équipe. Nous allons nous battre jusqu’au bout. »
Ce succès redonne un souffle bienvenu à un groupe qui peinait à enchaîner les performances. Beye a également souligné son profond respect professionnel pour Greenwood, ajoutant : « C’est quelqu’un avec qui j’ai une très, très bonne relation, que je respecte énormément en tant que joueur. Ce soir, il a tout donné, il est récompensé, l’équipe est récompensée, et c’est ce qui compte le plus. »
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L'avenir de l'attaquant demeure incertain.
Malgré cette démonstration de solidarité, les interrogations sur l’avenir à long terme de Greenwood en Ligue 1 persistent. Des rumeurs l’envoient déjà vers plusieurs cadors européens, alors que Marseille cherche à équilibrer ses comptes en vue d’une possible reconstruction estivale. À une journée de la fin de la saison, l’objectif reste d’assurer une qualification européenne, mais les spéculations autour de Greenwood et de ses relations avec le club devraient perdurer jusqu’à l’ouverture du mercato.