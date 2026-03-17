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Mason Greenwood rencontre Zinedine Zidane lors de la visite de l'équipe de Marseille en France et au nouveau centre de padel de la légende du Real Madrid
Une rencontre spéciale au Z5 Padel
L'équipe de Marseille s'est rendue lundi au centre Z5 Padel, trois jours après avoir remporté une victoire 1-0 en Ligue 1 contre Auxerre. Le moment fort de cette sortie a été la présence de Zidane, l'ancienne star de l'équipe de France et du Real Madrid. Au cours de la visite, Greenwood a été photographié en train de serrer la main du milieu de terrain emblématique alors que l'équipe se réunissait pour une séance de cohésion. Beye a organisé cette sortie pour récompenser ses joueurs et maintenir le moral au plus haut pendant une saison nationale exigeante, leur permettant ainsi de se détendre et de participer à une compétition amicale en dehors du terrain.
Les stars de Marseille serrent la main d'une légende
Le club n’a pas tardé à partager ce moment mémorable avec ses supporters. Le compte Instagram officiel de Marseille a publié plusieurs photos sur lesquelles on voit Zidane poser aux côtés des plus grandes stars de l’équipe. « C’est l’heure du padel. Cohésion, partage et ambiance chaleureuse au rendez-vous », pouvait-on lire en légende. « Après-midi de padel en compagnie du Marseillais le plus célèbre de la planète. Merci à Z5 Padel et à Monsieur Zinédine Zidane pour leur merveilleux accueil. »
La forme impressionnante de Greenwood
L'attaquant anglais Greenwood est en grande forme depuis son transfert définitif de Manchester United pour 26 millions d'euros en juillet 2024. En 38 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, il a inscrit 25 buts et délivré 8 passes décisives, tandis que son bilan en championnat compte 15 buts en 25 matches de Ligue 1. Sur la scène européenne, il a ajouté trois buts en huit rencontres de Ligue des champions.
- AFP
Quelle suite pour Marseille ?
Après avoir rechargé leurs batteries, les joueurs se concentrent désormais à nouveau sur le championnat national. Marseille occupe actuellement la troisième place du classement de la Ligue 1 avec 49 points, derrière le leader, le Paris Saint-Germain, et Lens, deuxième. Sa récente victoire 1-0 contre Auxerre vendredi lui permet de rester bien en lice pour une place en coupe d'Europe. Dimanche, ils disputeront un match difficile à domicile contre Lille, cinquième du classement. Après cette rencontre, ils se rendront à Monaco le 5 avril, avant d'accueillir Metz quelques jours plus tard.
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