L'équipe de Marseille s'est rendue lundi au centre Z5 Padel, trois jours après avoir remporté une victoire 1-0 en Ligue 1 contre Auxerre. Le moment fort de cette sortie a été la présence de Zidane, l'ancienne star de l'équipe de France et du Real Madrid. Au cours de la visite, Greenwood a été photographié en train de serrer la main du milieu de terrain emblématique alors que l'équipe se réunissait pour une séance de cohésion. Beye a organisé cette sortie pour récompenser ses joueurs et maintenir le moral au plus haut pendant une saison nationale exigeante, leur permettant ainsi de se détendre et de participer à une compétition amicale en dehors du terrain.