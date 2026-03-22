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Mason Greenwood réfléchit à la suite de sa carrière alors que la star marseillaise envisage de quitter le club cet été et exclut un retour en Premier League
La Juventus est en tête dans la course pour recruter Greenwood
Le joueur de 24 ans aurait décidé de partir en Italie après avoir conclu qu’il n’était pas heureux à Marseille. Ayant retrouvé son instinct de buteur en Ligue 1, Greenwood estime qu’un transfert chez les Bianconeri constitue la prochaine étape idéale pour sa carrière, car il est conscient qu’un retour en Premier League n’est pas à l’ordre du jour pour le moment.
« Mason n’est pas heureux à Marseille et a à cœur de rejoindre l’Italie, car il sait qu’il ne peut toujours pas retourner en Premier League », a révélé une source au Sun.
La Juventus est actuellement en pleine reconstruction de son effectif afin de se battre à nouveau pour le Scudetto, et le club considère l'Anglais comme un élément clé de sa nouvelle ligne d'attaque.
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Manchester United s'apprête à engranger une manne financière grâce aux transferts
Tout accord éventuel serait bien accueilli par la direction d'Old Trafford, Manchester United disposant d'une clause de revente. Cependant, certains craignent que cette clause ne complique les négociations, Marseille devant exiger une prime élevée pour s'assurer de réaliser un bénéfice une fois que United aura prélevé sa part.
Greenwood lui-même serait inquiet que la structure financière de l'accord ne s'avère être une pierre d'achoppement. Malgré ces inquiétudes, ses performances ont fait de lui l'un des joueurs les plus convoités d'Europe cet été, après avoir pris la tête du classement des buteurs en France avec 15 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison.
L'Atlético de Madrid et l'intérêt européen
Si la Juventus semble être la destination privilégiée du joueur, elle n'est pas le seul grand club européen à suivre sa situation de près. Diego Simeone et l'Atlético de Madrid manifesteraient eux aussi un vif intérêt pour l'attaquant, alors qu'ils se préparent à l'après-Griezmann et recherchent des remplaçants potentiels pour Julian Alvarez.
Greenwood connaît déjà bien le football espagnol grâce à son prêt à Getafe, et la perspective d'un retour en Liga reste une alternative viable si son transfert à Turin ne se concrétise pas. Avec 25 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, il ne devrait pas manquer de prétendants à l'ouverture du mercato.
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Les Bianconeri prévoient un double coup
La Juventus ne se contente pas de s'intéresser à Greenwood pour renforcer ses rangs ; le club travaillerait également sur un transfert sensationnel concernant le défenseur du Real Madrid, Antonio Rüdiger. L'international allemand arrive en fin de contrat en Espagne, et le géant italien a déjà entamé des négociations avec ses représentants concernant un contrat de deux ans.
Le défenseur central de 33 ans réfléchit à son avenir alors que les discussions contractuelles avec les Blancos continuent de piétiner. La volonté de la Juve de recruter à la fois Greenwood et Rudiger témoigne clairement de son intention de revenir au sommet du football européen en associant une expérience défensive éprouvée à de jeunes talents offensifs redoutables.
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