Le joueur de 24 ans aurait décidé de partir en Italie après avoir conclu qu’il n’était pas heureux à Marseille. Ayant retrouvé son instinct de buteur en Ligue 1, Greenwood estime qu’un transfert chez les Bianconeri constitue la prochaine étape idéale pour sa carrière, car il est conscient qu’un retour en Premier League n’est pas à l’ordre du jour pour le moment.

« Mason n’est pas heureux à Marseille et a à cœur de rejoindre l’Italie, car il sait qu’il ne peut toujours pas retourner en Premier League », a révélé une source au Sun.

La Juventus est actuellement en pleine reconstruction de son effectif afin de se battre à nouveau pour le Scudetto, et le club considère l'Anglais comme un élément clé de sa nouvelle ligne d'attaque.