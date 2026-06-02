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Mason Greenwood pourrait bien disputer à nouveau la Ligue des champions la saison prochaine, puisque les deux rivaux à la présidence d'un club européen souhaitent tous deux recruter l'ancien attaquant de Manchester United
Les grands clubs turcs sont à la recherche d'un attaquant.
Selon la BBC, l’attaquant marseillais Greenwood est la priorité du mercato estival des candidats à la présidence de Fenerbaçhe. L’ancien président Aziz Yildirim et Hakan Safi, en lice pour diriger le club stambouliote, devraient officialiser leur choix dimanche.
Les conditions personnelles ne devraient pas constituer un obstacle, le club stambouliote ayant décidé d’apporter un soutien total au futur président afin d’assurer la venue de l’attaquant.
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Marseille écoute les offres
La possibilité d’un départ de Greenwood survient après plusieurs mois tumultueux sur la Côte d’Azur, malgré des performances individuelles remarquables sur le terrain. L’attaquant a inscrit 48 buts en 81 matchs avec Marseille, terminant à la deuxième place ex aequo du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 la saison dernière avec 16 réalisations. Cependant, le directeur sportif de Marseille, Grégory Lorenzi, a confirmé la semaine dernière que le club était prêt à étudier les offres concernant Greenwood, bien qu’il lui reste encore trois ans de contrat.
Se reconstruire loin de Manchester United
Âgé de 24 ans, l’attaquant a dû rebondir loin d’Old Trafford après qu’une enquête interne menée par Manchester United a conclu qu’il ne pourrait plus jamais porter les couleurs du club, suite à l’abandon des poursuites pour tentative de viol et d’agression en février 2023.
Son passage en France a également suscité une attention particulière : le nouvel entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a récemment dû présenter des excuses après avoir pris sa défense lors de son passage à Marseille. Si le transfert se concrétise, United percevra une « importante clause de revente » inscrite dans le contrat de 31,6 millions d’euros (26,6 millions de livres sterling) qui l’avait mené en France en juillet 2024.
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La Ligue des champions se profile à l’horizon.
Fenerbahçe s'est assuré une place en barrages de la Ligue des champions pour la saison prochaine après avoir terminé deuxième de la Super Lig, à seulement trois points du champion Galatasaray. Cette perspective constitue une option séduisante pour Greenwood, puisque Marseille, cinquième de Ligue 1, devra se contenter de l'Europa League. Si l'AS Rome, club de Serie A, figure aussi parmi les prétendants, l'avenir immédiat de l'attaquant dépend avant tout de l'issue de l'élection cruciale du conseil d'administration dimanche, préalable indispensable à toute offre officielle.