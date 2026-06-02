Mason Greenwood pourrait bien disputer à nouveau la Ligue des champions la saison prochaine, puisque les deux rivaux à la présidence d'un club européen souhaitent tous deux recruter l'ancien attaquant de Manchester United

Selon la BBC, l’attaquant marseillais Greenwood est la priorité du mercato estival des candidats à la présidence de Fenerbaçhe. L’ancien président Aziz Yildirim et Hakan Safi, en lice pour diriger le club stambouliote, devraient officialiser leur choix dimanche.

Les conditions personnelles ne devraient pas constituer un obstacle, le club stambouliote ayant décidé d’apporter un soutien total au futur président afin d’assurer la venue de l’attaquant.