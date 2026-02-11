Le PSG s'est imposé haut la main lors du Classique au Parc des Princes, marquant cinq buts sans en encaisser un seul, dans un match qui s'est avéré être le dernier de De Zerbi à la tête de Marseille. L'Italien a remis en question l'état d'esprit de ses joueurs après le match et a également présenté ses excuses aux supporters pour leur performance. Il a déclaré aux journalistes : « C'est une période difficile... nous avons réalisé une bonne performance contre Rennes et Lens, puis c'est le désespoir total. Une fois de plus, je présente mes excuses aux supporters. » Cette défaite fait suite à l'élimination précoce de Marseille de la Ligue des champions, qui avait donné lieu à des spéculations selon lesquelles De Zerbi aurait proposé de démissionner de son poste d'entraîneur. De Zerbi est finalement resté pour trois matchs supplémentaires, mais son mandat au sein du club est désormais terminé.

Son départ sera probablement un coup dur pour Mason Greenwood, la star de Marseille, qui s'est imposé comme l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe sous la tutelle de l'Italien.