Mason Greenwood perd son mentor alors que Roberto De Zerbi quitte Marseille après l'humiliation subie lors du Classique contre le PSG.
Le PSG met fin à l'aventure de De Zerbi
Le PSG s'est imposé haut la main lors du Classique au Parc des Princes, marquant cinq buts sans en encaisser un seul, dans un match qui s'est avéré être le dernier de De Zerbi à la tête de Marseille. L'Italien a remis en question l'état d'esprit de ses joueurs après le match et a également présenté ses excuses aux supporters pour leur performance. Il a déclaré aux journalistes : « C'est une période difficile... nous avons réalisé une bonne performance contre Rennes et Lens, puis c'est le désespoir total. Une fois de plus, je présente mes excuses aux supporters. » Cette défaite fait suite à l'élimination précoce de Marseille de la Ligue des champions, qui avait donné lieu à des spéculations selon lesquelles De Zerbi aurait proposé de démissionner de son poste d'entraîneur. De Zerbi est finalement resté pour trois matchs supplémentaires, mais son mandat au sein du club est désormais terminé.
Son départ sera probablement un coup dur pour Mason Greenwood, la star de Marseille, qui s'est imposé comme l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe sous la tutelle de l'Italien.
Marseille confirme le départ de De Zerbi
Un communiqué du club indique : « L'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l'équipe première, ont annoncé la fin de leur collaboration d'un commun accord. À l'issue de discussions entre toutes les parties prenantes de la direction du club (propriétaire, président, directeur sportif et entraîneur), il a été décidé de procéder à un changement à la tête de l'équipe première.
Il s'agit d'une décision collective difficile, prise après mûre réflexion dans l'intérêt du club, afin de répondre aux défis sportifs de la fin de saison. L'Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son dévouement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, qui ont été particulièrement évidents lors de la deuxième place du club lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. »
Marseille dans le chaos
Le départ de De Zerbi intervient deux semaines seulement après que le président du club, Pablo Longoria, ait déclaré au Telegraph que l'entraîneur était un « génie » et qu'il serait heureux qu'il reste longtemps au club.
« Il est reconnu comme l'un des entraîneurs les plus créatifs d'Europe, et ce genre de chose est important pour les joueurs. Tout d'abord, il est normal que les grands clubs tentent de recruter Roberto. Parce que quand on a l'un des meilleurs, il faut s'attendre à ce que les grands clubs viennent, parce que c'est Roberto. En même temps, je dois jouer ma carte, partager le même enthousiasme pour l'avenir », a-t-il déclaré.
« Il s'agit d'aligner toutes les motivations personnelles qui ne sont pas d'ordre financier. Il s'agit de voir les possibilités qui nous réunissent tous et de voir le grand potentiel de ce club. C'est le message le plus puissant. C'est le meilleur argument pour faire un long chemin ensemble.
Je serais plus qu'heureux si Roberto restait longtemps. J'aimerais que Roberto soit comme [Diego] Simeone à l'Atlético [Madrid, où il est depuis 15 ans]. C'est une grande synergie. En tant que fan, on veut toujours gagner. Mais on veut voir gagner les personnes qui nous représentent. Et je pense que Roberto représente les gens d'ici. »
De Zerbi de retour en Premier League ?
Selon RMC Sport, Marseille devrait annoncer la nomination d'un entraîneur intérimaire qui prendra les rênes de l'équipe pour le prochain match contre Strasbourg, suite au départ de De Zerbi. L'entraîneur adjoint Jacques Abardonado et même Romain Ferrier, l'entraîneur de l'équipe réserve, sont déjà deux noms qui circulent.
De Zerbi, qui a déjà été associé à Manchester United, pourrait quant à lui faire son retour en Premier League, selon talkSPORT. Le technicien de 46 ans est « admiré » par les dirigeants de Tottenham, l'avenir de l'entraîneur actuel Thomas Frank étant sérieusement remis en question après une série de mauvais résultats qui ont relégué l'équipe à la 16e place du classement de la Premier League.
