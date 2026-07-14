Le géant stambouliote a officialisé l’arrivée de l’attaquant anglais Mason Greenwood, en provenance de l’Olympique de Marseille. L’avant-poste de 24 ans s’est engagé pour quatre ans, affichant son ambition de s’imposer comme un pilier des « Canaris jaunes » dans la course aux trophées nationaux et continentaux.

Ce transfert intervient après une période prolifique en France, où Greenwood a réaffirmé sa réputation de finisseur parmi les plus redoutables d’Europe. Le club turc a officialisé l’arrivée de la star sur ses réseaux sociaux, annonçant à ses supporters que le moment de ses débuts à Istanbul était venu.







