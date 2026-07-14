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Mason Greenwood finalise son transfert à Fenerbahçe pour 39 millions d'euros, et Manchester United devrait toucher une somme supplémentaire grâce à la vente de l'attaquant par Marseille au club stambouliote
Fenerbahçe annonce un transfert retentissant concernant Greenwood
Le géant stambouliote a officialisé l’arrivée de l’attaquant anglais Mason Greenwood, en provenance de l’Olympique de Marseille. L’avant-poste de 24 ans s’est engagé pour quatre ans, affichant son ambition de s’imposer comme un pilier des « Canaris jaunes » dans la course aux trophées nationaux et continentaux.
Ce transfert intervient après une période prolifique en France, où Greenwood a réaffirmé sa réputation de finisseur parmi les plus redoutables d’Europe. Le club turc a officialisé l’arrivée de la star sur ses réseaux sociaux, annonçant à ses supporters que le moment de ses débuts à Istanbul était venu.
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La structure détaillée des paiements a été dévoilée
Fenerbahçe a officialisé les modalités financières du transfert. Le club a confirmé avoir trouvé un accord global avec l’Olympique de Marseille et le joueur, pour un montant total de 39 millions d’euros (33 millions de livres sterling / 44 millions de dollars). Cette somme sera échelonnée sur trois ans, sous la forme de trois versements égaux.
Dans un communiqué officiel, le club a précisé : « Le montant total du transfert, soit 39 000 000 d'euros, sera versé à l'Olympique de Marseille en trois versements égaux sur une période de trois ans. De plus, la contribution de solidarité due conformément à la réglementation de la FIFA sera prise en charge par notre club. »
Manchester United s'apprête à encaisser une manne financière considérable
Si la transaction se négocie entre Marseille et Fenerbaçhe, Manchester United en est le bénéficiaire silencieux. Lors de la vente de Greenwood au club français, les Red Devils auraient inséré une clause de revente substantielle, estimée entre 40 % et 50 % du montant de toute cession future. Concrètement, le club de Premier League pourrait toucher près de 20 millions d’euros (17 millions de livres / 23 millions de dollars) grâce à ce nouveau transfert.
Cette manne financière intervient à un moment crucial pour les Red Devils, qui doivent respecter les règles de rentabilité et de viabilité (PSR). En maximisant le retour sur un joueur formé au club, United consolide sa position sur le marché des transferts tandis que Greenwood entame un nouveau chapitre en Super Lig.
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Un nouveau chapitre s’ouvre à Istanbul
Fenerbahçe place de grands espoirs dans sa nouvelle recrue, alors que le club cherche à détrôner son rival Galatasaray. La politique de recrutement du club s'est avérée très offensive, et Greenwood est considéré comme la dernière pièce du puzzle d'une ligne d'attaque qui dispose déjà d'une expérience internationale.
L’attaquant anglais, attendu comme fer de lance de l’attaque, doit aider le club à retrouver le sommet du football turc.
Un porte-parole du club a adressé un message chaleureux à l’ancien joueur de Manchester United, déclarant : « Nous souhaitons la bienvenue à Mason Greenwood au sein de notre famille ; nous lui souhaitons de nombreuses victoires et de nombreux titres sous les couleurs jaune et bleu marine de notre Fenerbaçhe. »
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