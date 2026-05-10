Mason Greenwood et Roberto De Zerbi pourraient-ils se retrouver à Tottenham ? Les rumeurs de transfert en Premier League évoquent des « tensions croissantes » qui pousseraient l’ancien attaquant de Manchester United vers une sortie vers Marseille

Malgré une période prolifique en Ligue 1, l’aventure de Greenwood dans le sud de la France s’achève de manière tumultueuse. Selon TeamTalk, des « tensions croissantes » en coulisses rendent son départ cet été quasi inévitable, les relations entre le joueur et l’entraîneur marseillais Habib Beye s’étant considérablement dégradées ces derniers mois.

Sous le feu des projecteurs en interne comme en externe, l’attaquant de 24 ans est même critiqué par la légende du club Christophe Dugarry, qui estime qu’il ne devrait plus jamais porter le maillot phocéen après une baisse de régime. Si ses statistiques sur le terrain demeurent convaincantes, des interrogations sur son implication à l’entraînement ont émergé, incitant le club à étudier la possibilité de le céder cet été pour en tirer profit.