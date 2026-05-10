Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Greenwood - De ZerbiGetty
Muhammad Zaki

Traduit par

Mason Greenwood et Roberto De Zerbi pourraient-ils se retrouver à Tottenham ? Les rumeurs de transfert en Premier League évoquent des « tensions croissantes » qui pousseraient l’ancien attaquant de Manchester United vers une sortie vers Marseille

M. Greenwood
Tottenham
Marseille
Mercato
Manchester United
Ligue 1
Premier League

Le passage de Mason Greenwood en Ligue 1 pourrait prendre fin plus tôt que prévu. En effet, les rumeurs s’intensifient concernant un retour retentissant en Premier League. Malgré des débuts prometteurs en France, l’attaquant anglais serait sur le point de rejoindre Tottenham Hotspur, où il retrouverait son ancien entraîneur Roberto De Zerbi, dans un contexte de tensions internes à l’Olympique de Marseille.

  • La pression monte au Vélodrome

    Malgré une période prolifique en Ligue 1, l’aventure de Greenwood dans le sud de la France s’achève de manière tumultueuse. Selon TeamTalk, des « tensions croissantes » en coulisses rendent son départ cet été quasi inévitable, les relations entre le joueur et l’entraîneur marseillais Habib Beye s’étant considérablement dégradées ces derniers mois.

    Sous le feu des projecteurs en interne comme en externe, l’attaquant de 24 ans est même critiqué par la légende du club Christophe Dugarry, qui estime qu’il ne devrait plus jamais porter le maillot phocéen après une baisse de régime. Si ses statistiques sur le terrain demeurent convaincantes, des interrogations sur son implication à l’entraînement ont émergé, incitant le club à étudier la possibilité de le céder cet été pour en tirer profit.

    • Publicité
  • Mason Greenwood Roberto De ZerbiGetty Images

    Le match de retrouvailles à Londres-Nord est annulé

    Depuis la nomination de l’ancien coach de l’OM, De Zerbi, à Tottenham, les rumeurs ont naturellement envoyé Greenwood vers les Spurs. Si l’Italien a défendu l’attaquant lors de son passage en France, un retour sous ses ordres à Londres semble toutefois hautement improbable.

    Les poursuites pour tentative de viol, actes de contrôle et de coercition, et violences ayant entraîné des blessures avaient été abandonnées en février 2023. Le Tottenham Supporters’ Trust et Proud Lilywhites, inquiets de la défense publique de Greenwood par De Zerbi, ont déjà exprimé leur opposition à toute arrivée de l’attaquant. Selon TeamTalk, un tel transfert est donc inenvisageable : Greenwood reste hors de portée des clubs de Premier League, et les Spurs ne l’envisagent pas.

  • La Juventus et l'Atlético de Madrid sont sur les rangs

    Bien que la porte de la Premier League semble définitivement close, Greenwood dispose toujours de plusieurs prétendants de renom sur le continent. La Juventus et l’Atlético de Madrid suivent depuis longtemps l’attaquant, vu comme un finisseur redoutable susceptible de renforcer leurs lignes d’attaque. Pour le club italien, cette opération s’inscrirait dans un remaniement tactique plus large destiné à optimiser l’effectif.

    Selon des sources italiennes, la Vieille Dame préparerait activement une stratégie pour rapatrier l’attaquant à Turin. Pour financer l’opération, le club piémontais envisagerait de céder plusieurs cadres à la Premier League, déclenchant ainsi un effet domino financier qui lui permettrait d’atteindre la somme réclamée par Marseille pour l’ancien international anglais.


  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Conséquences financières pour Manchester United

    Marseille a déboursé un peu plus de 25 millions de livres sterling (34 millions de dollars) pour recruter Greenwood auprès de Manchester United et devrait en tirer un bénéfice substantiel cet été. Tout chèque avoisinant les 50 millions d’euros (43 M£, 59 M$) leur assurerait un retour sur investissement substantiel, mais les Phocéens ne seraient pas les seuls à tirer profit de l’opération : une clause de revente significative avait été insérée au moment du départ de l’attaquant, de sorte que Manchester United se prépare à toucher un pourcentage confortable.

    L’OM, dont la participation à la Ligue des champions semble compromise la saison prochaine, est sous pression pour équilibrer ses comptes. La vente de son joueur phare fournirait les fonds nécessaires à une reconstruction sous la houlette de Beye, tout en mettant fin à la situation tendue qui a assombri la seconde partie de l’exercice en cours.