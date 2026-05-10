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Mason Greenwood et Roberto De Zerbi pourraient-ils se retrouver à Tottenham ? Les rumeurs de transfert en Premier League évoquent des « tensions croissantes » qui pousseraient l’ancien attaquant de Manchester United vers une sortie vers Marseille
La pression monte au Vélodrome
Malgré une période prolifique en Ligue 1, l’aventure de Greenwood dans le sud de la France s’achève de manière tumultueuse. Selon TeamTalk, des « tensions croissantes » en coulisses rendent son départ cet été quasi inévitable, les relations entre le joueur et l’entraîneur marseillais Habib Beye s’étant considérablement dégradées ces derniers mois.
Sous le feu des projecteurs en interne comme en externe, l’attaquant de 24 ans est même critiqué par la légende du club Christophe Dugarry, qui estime qu’il ne devrait plus jamais porter le maillot phocéen après une baisse de régime. Si ses statistiques sur le terrain demeurent convaincantes, des interrogations sur son implication à l’entraînement ont émergé, incitant le club à étudier la possibilité de le céder cet été pour en tirer profit.
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Le match de retrouvailles à Londres-Nord est annulé
Depuis la nomination de l’ancien coach de l’OM, De Zerbi, à Tottenham, les rumeurs ont naturellement envoyé Greenwood vers les Spurs. Si l’Italien a défendu l’attaquant lors de son passage en France, un retour sous ses ordres à Londres semble toutefois hautement improbable.
Les poursuites pour tentative de viol, actes de contrôle et de coercition, et violences ayant entraîné des blessures avaient été abandonnées en février 2023. Le Tottenham Supporters’ Trust et Proud Lilywhites, inquiets de la défense publique de Greenwood par De Zerbi, ont déjà exprimé leur opposition à toute arrivée de l’attaquant. Selon TeamTalk, un tel transfert est donc inenvisageable : Greenwood reste hors de portée des clubs de Premier League, et les Spurs ne l’envisagent pas.
La Juventus et l'Atlético de Madrid sont sur les rangs
Bien que la porte de la Premier League semble définitivement close, Greenwood dispose toujours de plusieurs prétendants de renom sur le continent. La Juventus et l’Atlético de Madrid suivent depuis longtemps l’attaquant, vu comme un finisseur redoutable susceptible de renforcer leurs lignes d’attaque. Pour le club italien, cette opération s’inscrirait dans un remaniement tactique plus large destiné à optimiser l’effectif.
Selon des sources italiennes, la Vieille Dame préparerait activement une stratégie pour rapatrier l’attaquant à Turin. Pour financer l’opération, le club piémontais envisagerait de céder plusieurs cadres à la Premier League, déclenchant ainsi un effet domino financier qui lui permettrait d’atteindre la somme réclamée par Marseille pour l’ancien international anglais.
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Conséquences financières pour Manchester United
Marseille a déboursé un peu plus de 25 millions de livres sterling (34 millions de dollars) pour recruter Greenwood auprès de Manchester United et devrait en tirer un bénéfice substantiel cet été. Tout chèque avoisinant les 50 millions d’euros (43 M£, 59 M$) leur assurerait un retour sur investissement substantiel, mais les Phocéens ne seraient pas les seuls à tirer profit de l’opération : une clause de revente significative avait été insérée au moment du départ de l’attaquant, de sorte que Manchester United se prépare à toucher un pourcentage confortable.
L’OM, dont la participation à la Ligue des champions semble compromise la saison prochaine, est sous pression pour équilibrer ses comptes. La vente de son joueur phare fournirait les fonds nécessaires à une reconstruction sous la houlette de Beye, tout en mettant fin à la situation tendue qui a assombri la seconde partie de l’exercice en cours.