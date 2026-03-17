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Mason Greenwood devient une cible de transfert pour un club double vainqueur de la Ligue des champions, après une saison prolifique à Marseille
La Juventus considère Greenwood comme une priorité pour le mercato estival
Les Bianconeri se préparent à un important remaniement de leur effectif et ont placé le joueur de 24 ans en tête de leur liste de cibles. Selon *La Gazzetta dello Sport*, les dirigeants de la Juve suivent l'évolution de l'attaquant depuis 2024 et sont désormais convaincus qu'il est l'homme de la situation pour mener leur ligne offensive.
Le club turinois cherche un nouveau souffle pour se repositionner comme un prétendant de longue date au titre de Serie A. Greenwood est considéré comme une recrue de premier plan qui pourrait s'épanouir dans l'environnement tactique du football italien, alors que la Juventus se tourne vers la saison 2026-2027.
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Ses excellentes performances en Ligue 1 suscitent l'intérêt
Greenwood a connu une ascension remarquable depuis son arrivée au Stade Vélodrome, devenant le pivot incontesté de l'attaque marseillaise. Après avoir inscrit 22 buts la saison dernière, il a maintenu son élan cette saison, marquant 25 buts et délivrant huit passes décisives en 38 apparitions toutes compétitions confondues.
Sa domination en championnat est particulièrement frappante, puisqu'il occupe actuellement la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 15 buts. Malgré l'élimination précoce de Marseille en Ligue des champions, la cote de Greenwood n'a cessé de grimper, suscitant l'intérêt de clubs à travers l'Europe et de la Pro League saoudienne.
Un éventuel échange de joueurs pourrait faire baisser le prix
Marseille aurait fixé la valeur de sa star à 42 millions de livres sterling, un montant que la Juventus pourrait avoir du mal à atteindre par le biais d'un simple transfert en espèces. Cependant, les excellentes relations entre les deux clubs – consolidées par des transactions antérieures – pourraient ouvrir la voie à une solution créative impliquant des échanges de joueurs.
Selon des informations de Tuttosport, Jonathan David ou Edon Zhegrova pourraient être inclus dans les négociations afin de réduire le montant total de la transaction. Une telle opération conviendrait aux deux parties, tandis que Manchester United conserverait une clause de revente importante qui aurait une incidence sur le montant final du transfert.
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Période de transition à Marseille
Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2029, l'avenir de Greenwood à Marseille reste loin d'être assuré. Le joueur de 24 ans a dû traverser une période de transition au sein du club, marquée notamment par le départ de l'ancien entraîneur Roberto De Zerbi, qui avait joué un rôle déterminant dans son intégration à l'équipe. Si Marseille ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine sous la houlette du nouvel entraîneur Habib Beye, la Juventus estime qu'elle disposera d'un avantage significatif pour convaincre le joueur de rejoindre l'Italie.
Pour l'instant, Greenwood restera toutefois concentré sur ses obligations à Marseille, qui occupe actuellement la troisième place de la Ligue 1, avec seulement deux points d'avance sur Lyon, quatrième. Le club affrontera Lille dimanche prochain.
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