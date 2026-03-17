Mason Greenwood devient une cible de transfert pour un club double vainqueur de la Ligue des champions, après une saison prolifique à Marseille

Les Bianconeri se préparent à un important remaniement de leur effectif et ont placé le joueur de 24 ans en tête de leur liste de cibles. Selon *La Gazzetta dello Sport*, les dirigeants de la Juve suivent l'évolution de l'attaquant depuis 2024 et sont désormais convaincus qu'il est l'homme de la situation pour mener leur ligne offensive.

Le club turinois cherche un nouveau souffle pour se repositionner comme un prétendant de longue date au titre de Serie A. Greenwood est considéré comme une recrue de premier plan qui pourrait s'épanouir dans l'environnement tactique du football italien, alors que la Juventus se tourne vers la saison 2026-2027.