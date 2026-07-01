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Mason Greenwood change déjà d’entraîneur. L’Olympique de Marseille a officialisé la nomination de Bruno Genesio, ex-coach du LOSC, après le limogeage de Habib Beye
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Changement rapide au Vélodrome
Le carrousel des entraîneurs se poursuit à Marseille, le club s’empressant de trouver un remplaçant à Beye. L’ancien défenseur d’Aston Villa, nommé il y a seulement quatre mois, a été limogé après avoir échoué à se qualifier pour la Ligue des champions. Son bref mandat s’achève alors que le club cherche un technicien plus expérimenté pour le ramener au sommet du football français et européen.
Les attentes restent élevées à Marseille et l’échec à se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions continentales a scellé le sort de Beye. La direction du club a jugé qu’un changement était nécessaire pour ne pas prendre de retard supplémentaire sur ses rivaux nationaux lors de la prochaine saison, et le départ de Beye a été officialisé en début de semaine.
Genesio apporte une expérience de haut niveau
En recrutant Bruno Genesio, l’OM s’adjoint les services d’un entraîneur expérimenté et performant en Ligue 1. Âgé de 59 ans, il a récemment dirigé Lille, qu’il a qualifié pour la Ligue des champions la saison passée. Sa capacité à naviguer dans les méandres du football français tout en gérant des ego affirmés fait de lui le profil idéal pour l’un des postes les plus exposés du pays.
Le club a officialisé cette nomination dans un communiqué affirmant : « Cette arrivée s’inscrit dans le nouveau cycle sportif engagé par le club afin de poursuivre son développement et de renforcer durablement sa compétitivité au plus haut niveau. Fort d’une riche expérience acquise tant au niveau national qu’européen, Bruno Genesio s’est imposé au fil des années comme l’un des entraîneurs français les plus respectés. »
Un défi relevé par le nouveau coach
Genesio n’en est pas à son coup d’essai en matière de postes à haute responsabilité, puisqu’il a déjà entraîné Lyon, Rennes et le Beijing Guoan. Il a notamment été élu « Entraîneur français de l’année » pour la saison 2021-2022 lors de son passage à Rennes, ce qui témoigne de son sens tactique. Il doit désormais relever le défi de redynamiser une équipe marseillaise qui a terminé à une décevante cinquième place du classement la saison dernière.
S'exprimant sur sa décision de rejoindre le Vélodrome, Genesio a déclaré : « J'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille parce que j'ai été séduit par le défi qui m'était proposé. L'OM est un club unique, doté d'une histoire exceptionnelle, d'une identité forte et de supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. »
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En perspective de la nouvelle campagne
Cette nomination intervient à un moment crucial pour l’OM, récemment sanctionné par l’UEFA pour non-respect des objectifs d’équilibre budgétaire. Ces obstacles étant désormais surmontés, tous les regards se tournent vers le terrain. L’OM entamera la nouvelle saison de Ligue 1 lors du week-end du 21 au 23 août au Vélodrome face à Strasbourg, et le public marseillais, réputé pour son exigence, attend dès l’entame un impact tangible de son nouveau mentor. Genesio espère pouvoir s’appuyer sur Greenwood, meilleur buteur du club la saison passée, courtisé par la Roma et Fenerbahçe en vue d’un éventuel transfert.