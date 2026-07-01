Mason Greenwood change déjà d’entraîneur. L’Olympique de Marseille a officialisé la nomination de Bruno Genesio, ex-coach du LOSC, après le limogeage de Habib Beye

Le carrousel des entraîneurs se poursuit à Marseille, le club s’empressant de trouver un remplaçant à Beye. L’ancien défenseur d’Aston Villa, nommé il y a seulement quatre mois, a été limogé après avoir échoué à se qualifier pour la Ligue des champions. Son bref mandat s’achève alors que le club cherche un technicien plus expérimenté pour le ramener au sommet du football français et européen.

Les attentes restent élevées à Marseille et l’échec à se qualifier pour la plus prestigieuse des compétitions continentales a scellé le sort de Beye. La direction du club a jugé qu’un changement était nécessaire pour ne pas prendre de retard supplémentaire sur ses rivaux nationaux lors de la prochaine saison, et le départ de Beye a été officialisé en début de semaine.











