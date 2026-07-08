L'attaquant anglais a trouvé un accord de principe avec le grand club italien pour un contrat de cinq ans, évalué à environ 4,5 millions d'euros par saison. Selon La Gazzetta dello Sport, malgré l’intérêt marqué de Fenerbaçe et l’attrait des pétrodollars saoudiens, Greenwood a été séduit par la perspective de jouer un rôle clé dans la révolution tactique menée par Gasperini à Rome. L’entraîneur l’a convaincu en lui demandant : « Es-tu prêt à courir ? », ce à quoi Greenwood a répondu par un « oui » catégorique.

Si les conditions personnelles sont désormais réglées, un écart financier persiste entre les deux clubs. La Roma prépare une offre de 45 millions d’euros, primes comprises, tandis que Marseille maintient pour l’instant sa demande à 50 millions d’euros. Le club français n’est pas pressé de baisser ses prétentions, d’autant que l’offre de Fenerbaçe, assortie d’un salaire net annuel compris entre 7 et 8 millions d’euros, reste sur la table, une somme que la Roma ne peut égaler.



