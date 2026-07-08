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Mason Greenwood aurait conclu un « pacte tacite » dans la bataille pour son transfert entre la Roma et Fenerbahçe, tandis que Manchester United attend un apport financier issu de la vente de Marseille
Gasperini finalise l'accord avec Greenwood
L'attaquant anglais a trouvé un accord de principe avec le grand club italien pour un contrat de cinq ans, évalué à environ 4,5 millions d'euros par saison. Selon La Gazzetta dello Sport, malgré l’intérêt marqué de Fenerbaçe et l’attrait des pétrodollars saoudiens, Greenwood a été séduit par la perspective de jouer un rôle clé dans la révolution tactique menée par Gasperini à Rome. L’entraîneur l’a convaincu en lui demandant : « Es-tu prêt à courir ? », ce à quoi Greenwood a répondu par un « oui » catégorique.
Si les conditions personnelles sont désormais réglées, un écart financier persiste entre les deux clubs. La Roma prépare une offre de 45 millions d’euros, primes comprises, tandis que Marseille maintient pour l’instant sa demande à 50 millions d’euros. Le club français n’est pas pressé de baisser ses prétentions, d’autant que l’offre de Fenerbaçe, assortie d’un salaire net annuel compris entre 7 et 8 millions d’euros, reste sur la table, une somme que la Roma ne peut égaler.
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La manne financière de Manchester United et la position ferme de Marseille
Ces négociations sont suivies de près à Old Trafford. Manchester United bénéficie d’une clause de 40 % sur toute future cession de l’attaquant, ce qui signifie qu’une vente à 50 millions d’euros rapporterait au club de Premier League la coquette somme de 20 millions d’euros. Cette clause est l’une des principales raisons pour lesquelles Marseille refuse d’accepter des offres à la baisse, le club marseillais cherchant à maximiser son propre bénéfice après l’avoir recruté pour 31,6 millions d’euros en 2024.
Greenwood, de plus en plus impatient, aurait demandé à la direction marseillaise de « le laisser partir », souhaitant régler son avenir avant le début de la préparation estivale. Présent cette semaine au centre d’entraînement pour des tests physiques, l’attaquant a toutefois fait savoir à la Roma, par l’intermédiaire de son entourage, que l’Olimpico constituait sa priorité, la perspective de disputer la Ligue des champions pesant lourd dans la balance.
Réactions négatives des supporters et dilemmes éthiques
Le possible transfert de Mason Greenwood à l’AS Rome divise la capitale italienne. Un groupe de supporters a lancé une pétition en ligne pour bloquer l’opération, invoquant les controverses extra-sportives et les démêlés judiciaires passés de l’attaquant anglais. Selon les signataires, recruter Greenwood contredirait l’initiative « Amami e Basta » du club, qui combat les violences sexistes.
Le communiqué des fans précise : « Notre position ne repose pas sur de l'hostilité personnelle ni sur l'idée que les gens ne peuvent pas se reconstruire une carrière. Elle repose sur la conviction que chaque club de football a le droit – et la responsabilité – de choisir qui représente son maillot. Greenwood a été impliqué dans de multiples polémiques graves en dehors du terrain, notamment des problèmes disciplinaires au sein de l'équipe nationale d'Angleterre et des allégations de violences conjugales et sexuelles qui ont retenu l'attention du monde entier. »
- Getty Images Sport
La vision tactique de Gasperini pour l’attaque
Sur le terrain, Gasperini a en tête un rôle très précis pour le joueur de 24 ans. L’entraîneur a promis à Greenwood un rôle central dans son système en 3-4-2-1, où il devrait évoluer sur le côté droit d’une formation à deux « numéros 10 » derrière l’attaquant de pointe. Cette promesse tactique, associée à la possibilité de disputer la plus prestigieuse compétition européenne, a poussé l’attaquant à faire la sourde oreille à l’intérêt manifesté par l’Atlético de Madrid.
Les Giallorossi sont désormais en train de régler les derniers détails pour combler l'écart de 5 millions d'euros avec Marseille. Le groupe Friedkin ayant donné son feu vert à cet investissement, cette journée pourrait s'avérer décisive dans une saga qui touche Manchester, Marseille et Rome. Si le transfert se concrétise, il s'agirait du transfert le plus cher de l'histoire de la Roma, dépassant les 42 millions d'euros précédemment déboursés pour recruter Patrik Schick.
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