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Mason Greenwood agacerait les entraîneurs de l’OM par son attitude désinvolte et pourrait être placé sur la liste des transferts
Le staff technique exprime son agacement face à l’attitude de Greenwood.
L’ancien attaquant de Manchester United a certes marqué 15 buts et délivré 6 passes décisives en Ligue 1 cette saison, mais son manque d’implication lors des dernières séances d’entraînement et des jours de match « irrite les entraîneurs ».
Selon RMC Sport, l’Anglais aurait « baissé les bras » lors de la récente défaite 2-0 contre Lorient, affichant peu de complicité avec ses coéquipiers. Ce changement de langage corporel inciterait le club à envisager de le placer sur la liste des transferts cet été afin de tirer profit de sa valeur marchande. Habib Beye, qui a récemment succédé à Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur principal, a déjà décidé de doubler les séances d’entraînement pour remédier au manque de discipline croissant au sein de l’équipe.
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Benatia dénonce un manque de fierté « scandaleux »
Le directeur sportif Medhi Benatia a exprimé sa colère après la récente défaite, pointant du doigt le manque d’engagement des joueurs. Cette instabilité a entraîné une baisse de forme : Marseille a perdu cinq de ses neuf matchs sous la direction de Beye.
« Quand je vois des matchs comme celui-ci, je me dois de prendre la parole », a-t-il déclaré, selon le Daily Mail. « C'est scandaleux, scandaleux. Ce que nous demandons, c'est un peu de mentalité, un minimum de fierté. ... (Juron), de la fierté, du respect pour le maillot. Nous avons connu six ou sept performances inexplicables cette saison. »
Les dirigeants sous surveillance
Greenwood n'est pas la seule figure clé sous le feu des projecteurs alors que les espoirs du club de se qualifier pour la Ligue des champions s'amenuisent. Pierre-Emile Hojbjerg a été jugé « méconnaissable » ces dernières semaines, tandis que l'ancien attaquant d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, se serait dit « dégoûté » par le manque d'engagement de certains de ses coéquipiers.
Le président du club, Stéphane Richard, impute cette instabilité aux nombreux changements dans l’effectif. « Il est incroyablement difficile de faire bien jouer une équipe quand un tiers ou la moitié de l’effectif change chaque année », a-t-il expliqué. « La première chose dont ce club a besoin, c’est d’une certaine stabilité. »
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Un grand ménage est prévu pour cet été.
Actuellement sixième de Ligue 1, Marseille risque de manquer la qualification pour la principale compétition européenne. Cette perspective devrait entraîner un profond remaniement de l’effectif. D’après plusieurs sources, certains joueurs sembleraient même ignorer les objectifs du club, rendant presque inévitables plusieurs départs de cadres, dont celui de Greenwood, lors du mercato estival.