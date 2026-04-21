Mason Greenwood agacerait les entraîneurs de l’OM par son attitude désinvolte et pourrait être placé sur la liste des transferts

L’ancien attaquant de Manchester United a certes marqué 15 buts et délivré 6 passes décisives en Ligue 1 cette saison, mais son manque d’implication lors des dernières séances d’entraînement et des jours de match « irrite les entraîneurs ».

Selon RMC Sport, l’Anglais aurait « baissé les bras » lors de la récente défaite 2-0 contre Lorient, affichant peu de complicité avec ses coéquipiers. Ce changement de langage corporel inciterait le club à envisager de le placer sur la liste des transferts cet été afin de tirer profit de sa valeur marchande. Habib Beye, qui a récemment succédé à Roberto De Zerbi au poste d’entraîneur principal, a déjà décidé de doubler les séances d’entraînement pour remédier au manque de discipline croissant au sein de l’équipe.