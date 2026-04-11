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Mason Greenwood affiche sa détermination à terminer meilleur buteur de Ligue 1, et l’attaquant marseillais a déjà délivré deux passes décisives lors de la victoire contre Metz
Greenwood permet à Marseille de renouer avec la victoire
Greenwood a été étincelant lors de la victoire 3-1 de Marseille face à Metz, permettant à son équipe de rebondir après deux revers consécutifs. L’attaquant anglais a lancé l’action décisive dès la 13e minute d’une passe en profondeur millimétrée à destination de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a conclu avec sang-froid une contre-attaque fulgurante. Peu après la mi-temps, il adressait une nouvelle passe décisive à Igor Paixao, qui doublait la mise. Metz a alors tenté de revenir dans la partie grâce à Georgiy Tsitaishvili, mais Hamed Junior Traoré a tué tout suspense dans le temps additionnel, offrant les trois points qui propulsent Marseille à la troisième place.
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Greenwood affiche clairement son ambition de remporter le Soulier d'or
Malgré sa performance en tant que meneur de jeu, Greenwood a clairement indiqué que son objectif principal restait de marquer des buts et de terminer la saison en tête du classement des buteurs de Ligue 1. Il occupe actuellement la troisième place avec 15 réalisations, à seulement une unité de la star de Rennes, Esteban Lepaul, et de la révélation de Strasbourg, Joaquin Panichelli.
« Meilleur buteur de Ligue 1 ? J’essaie de marquer un maximum de buts pour aider l’équipe », a-t-il déclaré après la rencontre. « La saison dernière, je terminais co-meilleur buteur avec Ousmane Dembélé, mais cette fois je veux remporter ce titre en solo. »
La course au Soulier d’or s’annonce extrêmement disputée.
La détermination de Greenwood s’explique en partie par les circonstances qui ont conclu la saison passée. Bien qu’il ait terminé à égalité avec Dembélé, auteur également de 21 buts, le Soulier d’or officiel de Ligue 1 a été attribué à l’ailier du Paris Saint-Germain en application des critères de départage. Les statistiques des penalties ont pesé : Greenwood a transformé sept tirs au but contre un seul pour son rival. Cette saison, l’attaquant anglais compte pour l’instant 15 réalisations, contre 10 à Dembélé. La course au titre reste toutefois ouverte, Lepaul, Panichelli et l’avant-centre lensois Odsonne Édouard surveillant eux aussi de près ce trophée individuel.
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Et maintenant ?
Cette victoire donne un élan précieux à Marseille et à son entraîneur Habib Beye, alors que le club vise une place dans le trio de tête et une qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. L’OM occupe actuellement la troisième marche du podium de la Ligue 1 avec 52 points en 29 matches, avec seulement deux unités d’avance sur Lille (28 matches). Prochain rendez-vous : un déplacement sur la pelouse de Lorient.
Auteur d’un nouveau but et d’une nouvelle passe décisive, Greenwood porte déjà son total à {nombre de buts} réalisations et {nombre de passes décisives} passes décisives, et vise désormais le Soulier d’or de Ligue 1.