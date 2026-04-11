Malgré sa performance en tant que meneur de jeu, Greenwood a clairement indiqué que son objectif principal restait de marquer des buts et de terminer la saison en tête du classement des buteurs de Ligue 1. Il occupe actuellement la troisième place avec 15 réalisations, à seulement une unité de la star de Rennes, Esteban Lepaul, et de la révélation de Strasbourg, Joaquin Panichelli.

« Meilleur buteur de Ligue 1 ? J’essaie de marquer un maximum de buts pour aider l’équipe », a-t-il déclaré après la rencontre. « La saison dernière, je terminais co-meilleur buteur avec Ousmane Dembélé, mais cette fois je veux remporter ce titre en solo. »