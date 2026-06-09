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Mason Greenwood a trouvé un accord sur les conditions personnelles avec l'AS Rome, malgré des rumeurs persistantes le liant à Fenerbahçe
La Roma accélère dans le dossier Greenwood
La Roma aurait franchi une étape décisive dans le dossier Greenwood en trouvant un accord sur les conditions personnelles avec l’attaquant marseillais. Selon le Corriere dello Sport, le joueur de 24 ans aurait donné son feu vert pour rejoindre le Stadio Olimpico. Le contrat proposé prévoit une structure salariale progressive, avec un salaire net de départ de 4 millions d’euros, complété par des primes liées aux performances.
Les dirigeants romains, désireux de renforcer leur effectif, voient en Greenwood une recrue offensive de premier plan. Le transfert n’est toutefois pas encore acté : Marseille évalue le joueur à environ 55 millions d’euros, tandis que la Roma s’apprête à lancer une première offre d’environ 40 millions.
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Les négociations se poursuivent entre les clubs.
Mason Greenwood aurait trouvé un accord sur ses conditions personnelles, mais les négociations se poursuivent entre l’AS Rome et l’Olympique de Marseille afin de s’entendre sur le montant du transfert. Pression financière oblige, le club phocéen doit impérativement générer des liquidités pour sécuriser sa participation à la Ligue Europa la saison prochaine.
Cette situation accroît la probabilité d’un transfert, malgré les bonnes performances de Greenwood en Ligue 1. Plusieurs indices laissent penser que l’attaquant se prépare d’ailleurs à partir : selon certaines informations, il aurait déjà rendu les clés de son appartement à Aix en prévision d’un départ de France.
La Roma s'impose comme favorite
Pendant une grande partie de l’été, Fenerbahce semblait la destination la plus probable pour Greenwood. L’intérêt du club turc s’était intensifié lorsque le candidat à la présidence Hakan Safi avait publiquement lié sa campagne au transfert de l’attaquant et affirmé avoir conclu un accord valable jusqu’en 2030.
La donne a changé lorsque Safi a été battu par Aziz Yildirim lors de l’élection présidentielle du club. Son projet de recrutement étant tombé à l’eau, l’hypothèse d’un transfert à Istanbul s’est presque évanouie. Ce revirement profite à la Roma, désormais en pole position pour recruter l’attaquant et renforcer son secteur offensif.
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Les frais de transfert demeurent un obstacle
La prochaine étape du dossier repose sur les négociations entre l’AS Rome et l’Olympique de Marseille. Si la préférence affichée par Greenwood semble claire, les deux clubs doivent encore combler un écart considérable entre le prix demandé et l’offre initiale.
Les Giallorossi entendent poursuivre leurs efforts pour faire baisser l’évaluation fixée par l’OM avant le coup d’envoi de la préparation estivale. Tout accord définitif intéresserait également Manchester United, qui disposerait d’une clause de pourcentage sur une éventuelle revente insérée lors du précédent transfert de l’attaquant.