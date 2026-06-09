Mason Greenwood a trouvé un accord sur les conditions personnelles avec l'AS Rome, malgré des rumeurs persistantes le liant à Fenerbahçe

La Roma aurait franchi une étape décisive dans le dossier Greenwood en trouvant un accord sur les conditions personnelles avec l’attaquant marseillais. Selon le Corriere dello Sport, le joueur de 24 ans aurait donné son feu vert pour rejoindre le Stadio Olimpico. Le contrat proposé prévoit une structure salariale progressive, avec un salaire net de départ de 4 millions d’euros, complété par des primes liées aux performances.

Les dirigeants romains, désireux de renforcer leur effectif, voient en Greenwood une recrue offensive de premier plan. Le transfert n’est toutefois pas encore acté : Marseille évalue le joueur à environ 55 millions d’euros, tandis que la Roma s’apprête à lancer une première offre d’environ 40 millions.