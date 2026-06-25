Mason Greenwood a trouvé un accord avec Fenerbahce, tandis que l'OM fixe ses conditions financières pour le transfert

Les dirigeants du club français maintiennent leur fermeté dans les négociations, alors même qu’ils s’apprêtent à subir un audit financier des autorités nationales. Les prétendants potentiels estiment que l’instabilité financière actuelle du club français le contraindra à faire des concessions.

Une source proche de la direction marseillaise a confié à L'Équipe : « De nombreux prétendants pensent également que l'OM vendra Greenwood à bas prix cet été, car le club est contraint de se séparer de certains joueurs. Mais ils se trompent ; les enjeux symboliques et financiers sont trop importants dans cette affaire. »