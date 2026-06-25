AFP
Traduit par
Mason Greenwood a trouvé un accord avec Fenerbahce, tandis que l'OM fixe ses conditions financières pour le transfert
Les cadors du championnat turc sont à la lutte pour s’attacher les services d’un avant-centre.
La nouvelle direction de Fenerbahçe a négocié un contrat intéressant avec les représentants de l’attaquant. D’après L’Équipe, le club de Super Lig n’envisagerait pour l’instant qu’une offre globale de 30 millions d’euros, bonus compris. Cette proposition initiale reste toutefois nettement inférieure aux attentes internes de Marseille, qui maintient fermement ses exigences financières.
- AFP
L’Olympique de Marseille refuse de brader ses joueurs.
Les dirigeants du club français maintiennent leur fermeté dans les négociations, alors même qu’ils s’apprêtent à subir un audit financier des autorités nationales. Les prétendants potentiels estiment que l’instabilité financière actuelle du club français le contraindra à faire des concessions.
Une source proche de la direction marseillaise a confié à L'Équipe : « De nombreux prétendants pensent également que l'OM vendra Greenwood à bas prix cet été, car le club est contraint de se séparer de certains joueurs. Mais ils se trompent ; les enjeux symboliques et financiers sont trop importants dans cette affaire. »
Les rivaux se retrouvent dans une impasse sur le marché des transferts.
Les clubs de premier plan en Europe et au Moyen-Orient, en lice pour attirer le joueur, butent pour l’instant sur leurs propres contraintes de gestion d’effectif. Les avances de l’Atlético de Madrid et d’Al-Hilal sont subordonnées à la vente préalable de joueurs à haut salaire, tels que Julian Alvarez ou Malcom. À la Roma, l’entraîneur Gian Piero Gasperini souhaite faire du joueur anglais le fer de lance de son dispositif, mais le club de la capitale doit d’abord donner son feu vert aux départs de Manu Kone et d’Evan Ndicka.
- AFP
Un blocage intervient juste avant la préparation d’avant-saison.
Marseille devrait très probablement se soumettre à une période d’austérité financière stricte après que la DNCG, l’organisme de contrôle financier du football professionnel français, a reporté sa dernière décision réglementaire. À moins que Fenerbahçe n’augmente considérablement son offre initiale pour se rapprocher du prix demandé, fixé définitivement entre 50 et 55 millions d’euros, les négociations risquent de s’enliser pendant tout l’été. L’attaquant doit désormais attendre qu’une avancée soit trouvée entre les directeurs opérationnels avant que son avenir dans un club européen ne puisse être réglé.