Mason Greenwood a adressé un message d'adieu émouvant aux supporters marseillais après avoir officialisé son transfert au Fenerbahçe pour 39 millions d'euros

Quelques heures après l'officialisation de son arrivée à Fenerbaçe, Greenwood a pris la parole sur les réseaux sociaux pour adresser un message d'adieu émouvant à Marseille. L'attaquant est revenu sur ses deux saisons au Stade Vélodrome et a tenu à remercier le public pour son soutien.

L’attaquant a publié sur ses réseaux sociaux : « Alors que mon aventure à l’Olympique de Marseille touche à sa fin, je tiens à vous remercier. Ce fut un privilège de représenter ce club. Aux supporters, merci de m’avoir soutenu à chaque étape. Votre soutien a été essentiel et je garderai toujours ces souvenirs en mémoire. Je souhaite au club beaucoup de succès. Merci Marseille. »