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Marseille's English forward #10 Mason Greenwood celebrates Getty Images
Moataz Elgammal

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Mason Greenwood a adressé un message d'adieu émouvant aux supporters marseillais après avoir officialisé son transfert au Fenerbahçe pour 39 millions d'euros

M. Greenwood
Marseille
Fenerbahce
Ligue 1
Super Lig

Mason Greenwood a exprimé sa profonde gratitude à l’égard de l’OM et de ses supporters passionnés dans un message d’adieu sincère, à l’issue de son transfert définitif vers Fenerbaçe. L’attaquant quitte le club français après deux saisons très fructueuses et s’engage désormais auprès du grand club turc dans le cadre d’un transfert lucratif.

  • Greenwood fait ses adieux à la France

    Quelques heures après l'officialisation de son arrivée à Fenerbaçe, Greenwood a pris la parole sur les réseaux sociaux pour adresser un message d'adieu émouvant à Marseille. L'attaquant est revenu sur ses deux saisons au Stade Vélodrome et a tenu à remercier le public pour son soutien.

    L’attaquant a publié sur ses réseaux sociaux : « Alors que mon aventure à l’Olympique de Marseille touche à sa fin, je tiens à vous remercier. Ce fut un privilège de représenter ce club. Aux supporters, merci de m’avoir soutenu à chaque étape. Votre soutien a été essentiel et je garderai toujours ces souvenirs en mémoire. Je souhaite au club beaucoup de succès. Merci Marseille. »

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-MARSEILLEAFP

    Un coup financier majeur

    Le club turc a officialisé la signature de Greenwood, qui s'est engagé pour quatre ans et lie désormais son avenir à Istanbul. Fenerbahe a trouvé un accord avec Marseille pour un montant de transfert de 39 millions d'euros, payable en trois ans en versements égaux. Ce transfert marque un véritable coup d'éclat financier de la part du club de Super Lig, qui cherche à bâtir un effectif capable de dominer le championnat national.

    Le directeur sportif de Marseille, Grégory Lorenzi, a récemment confirmé que le club avait obtenu le montant escompté grâce à cette transaction, choisissant de monétiser la cession de l’attaquant alors que sa valeur marchande était à son apogée après deux saisons impressionnantes.

  • Une période fructueuse en Ligue 1

    Au cours de son séjour en France, Greenwood a affiché des statistiques exceptionnelles sur le terrain. Lors de sa première saison, il a inscrit 22 buts et délivré six passes décisives en 36 matches, aidant ainsi Marseille à décrocher sa qualification pour la Ligue des champions. Il a ensuite enchaîné avec une saison encore plus prolifique, marquant 26 buts et délivrant 11 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues.

    Ces performances remarquables ont attiré l’intérêt de l’Atlético Madrid, qui voyait en lui le successeur à long terme d’Antoine Griezmann. Mais les négociations avec le club espagnol ont brusquement échoué, offrant à Fenerbaçe l’occasion de conclure un transfert spectaculaire de 39 millions d’euros.

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  • Mason Greenwood Marseille 2025-26Getty

    Quelle est la prochaine étape pour Greenwood ?

    Greenwood va désormais se rendre à Istanbul pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers de Fenerbahçe en vue de la préparation d'avant-saison. L'attaquant aura à cœur de s'adapter rapidement à son nouvel environnement et de reproduire son excellent rendement offensif dans l'élite turque. Les supporters de Fenerbahçe espèrent que leur recrue phare pourra immédiatement propulser l'équipe vers la gloire nationale dès le coup d'envoi de la nouvelle saison.

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