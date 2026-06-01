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Mary Earps revient en Angleterre ! La gardienne des Lionesses s’engage avec les London City Lionesses alors que son départ du PSG se profile
Retour très attendu pour la star des Lionesses
Selon BBC Sport, la gardienne de but de 33 ans s’apprête à faire son retour en Super League féminine, deux ans seulement après avoir quitté Manchester United pour la capitale française. Earps, élue à deux reprises « Meilleure gardienne de but de l’année » par la FIFA, a connu une période fructueuse au PSG, avec 22 apparitions en Ligue 1 cette saison et 12 clean sheets à son actif.
Malgré ses performances de haut niveau en France, l’attrait d’un retour en Angleterre et l’opportunité de s’associer à un projet ambitieux mené par la propriétaire Michele Kang ont été décisifs. Earps demeure l’une des figures les plus emblématiques du football féminin, ayant joué un rôle déterminant dans le triomphe des Lionesses à l’Euro 2022 et dans leur parcours jusqu’en finale de la Coupe du monde 2023.
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Une offre exceptionnelle pour Leon, l'icône du FC Barcelone
La campagne de recrutement des London City Lionesses ne se limite pas au poste de gardienne de but. Le club a également conclu un accord de principe pour recruter la défenseuse internationale espagnole Mapi León. Âgée de 30 ans, elle vient de mettre un terme à un parcours exceptionnel de neuf ans au FC Barcelone, où elle s’est imposée comme l’une des meilleures défenseuses centrales du football mondial.
La joueuse arrive avec un palmarès impressionnant, ayant remporté 27 trophées en Catalogne, dont quatre Ligue des champions. Son dernier sacre continental remonte à une victoire écrasante 4-0 contre Lyon en finale. Avec Earps, son arrivée envoie un signal fort pour un club qui a terminé sixième de la WSL la saison passée.
La vision ambitieuse de Kang en matière de transferts
Soutenues par l’investisseuse américaine Michele Kang, les London City Lionesses s’apprêtent à redessiner la carte du football féminin anglais. Le double recrutement d’Earps et de Leon doit être officialisé sous peu par la signature de contrats, probablement d’ici la fin du mois. Ces arrivées haut de gamme permettent au club de franchir un cap et de postuler pour intégrer l’élite de la WSL.
Le club négocie toujours l’arrivée d’Alexia Putellas, double lauréate du Ballon d’Or, qui a récemment confirmé son départ du Barça après quatorze ans. Si ce dossier aboutit, ce mercato historique deviendrait sans doute le plus ambitieux jamais réalisé par un club dans l’histoire du football féminin.
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Le paysage de la WSL s'apprête à connaître un bouleversement cet été
Le transfert d'Earps s'inscrit dans un vaste remaniement estival qui touche l'ensemble de la ligue. La capitaine australienne Sam Kerr est actuellement libre de tout contrat après avoir quitté Chelsea, tandis que Katie McCabe, d'Arsenal, a fait le chemin inverse pour rejoindre les Blues. Manchester City serait par ailleurs en pole position pour recruter l'attaquante anglaise Beth Mead.
Parallèlement, Arsenal négocie le recrutement de la milieu de terrain Georgia Stanway, en provenance du Bayern Munich, et de la défenseure espagnole Ona Batlle, actuellement à Barcelone.