Selon BBC Sport, la gardienne de but de 33 ans s’apprête à faire son retour en Super League féminine, deux ans seulement après avoir quitté Manchester United pour la capitale française. Earps, élue à deux reprises « Meilleure gardienne de but de l’année » par la FIFA, a connu une période fructueuse au PSG, avec 22 apparitions en Ligue 1 cette saison et 12 clean sheets à son actif.

Malgré ses performances de haut niveau en France, l’attrait d’un retour en Angleterre et l’opportunité de s’associer à un projet ambitieux mené par la propriétaire Michele Kang ont été décisifs. Earps demeure l’une des figures les plus emblématiques du football féminin, ayant joué un rôle déterminant dans le triomphe des Lionesses à l’Euro 2022 et dans leur parcours jusqu’en finale de la Coupe du monde 2023.