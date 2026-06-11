Mary Earps confirme son départ du PSG alors que l’ex-gardienne de Manchester United et des Lionesses s’apprête à faire son retour en WSL

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du PSG, Earps a exprimé sa gratitude pour son passage au club. Elle a déclaré : « Une expérience folle et formidable. Je dis formidable car je pars avec d’excellents souvenirs. J’ai rencontré des personnes exceptionnelles, m’entraînée dans des infrastructures de pointe et évolué au Parc des Princes. Cette expérience m’a fait grandir en tant que joueuse et en tant que personne. La vie, c’est avancer et s’améliorer chaque jour, et c’est ce que je poursuis. »

La gardienne, véritable légende des Lionesses, a poursuivi ses adieux en soulignant son épanouissement personnel en France : « J’ai eu la chance d’évoluer aux côtés de joueuses fantastiques venues du monde entier et de découvrir l’Afrique à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue. J’ai aussi connu de nombreux « premières fois ». En dehors du terrain, j’ai vécu de grands moments ici à Paris. Je garde des souvenirs inoubliables. Je pars le cœur rempli de joie, et je suis tellement heureuse, privilégiée et chanceuse d’avoir pu vivre une expérience aussi merveilleuse ici. »







