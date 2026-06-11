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Mary Earps confirme son départ du PSG alors que l’ex-gardienne de Manchester United et des Lionesses s’apprête à faire son retour en WSL
C’est la fin du parcours pour le Paris Saint-Germain.
Earps, arrivée au sein du grand club français durant l’été 2024, quitte l’écurie après deux saisons en Ligue 1, où elle est restée l’une des figures les plus en vue du football féminin.
Au cours de son séjour dans la capitale française, la gardienne a disputé 57 matches et contribué à la troisième place du club la saison dernière. Malgré ces succès à l’étranger, la gardienne primée se dit prête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière.
Earps revient sur cette « expérience formidable »
Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux du PSG, Earps a exprimé sa gratitude pour son passage au club. Elle a déclaré : « Une expérience folle et formidable. Je dis formidable car je pars avec d’excellents souvenirs. J’ai rencontré des personnes exceptionnelles, m’entraînée dans des infrastructures de pointe et évolué au Parc des Princes. Cette expérience m’a fait grandir en tant que joueuse et en tant que personne. La vie, c’est avancer et s’améliorer chaque jour, et c’est ce que je poursuis. »
La gardienne, véritable légende des Lionesses, a poursuivi ses adieux en soulignant son épanouissement personnel en France : « J’ai eu la chance d’évoluer aux côtés de joueuses fantastiques venues du monde entier et de découvrir l’Afrique à l’occasion de la finale de la Coupe de la Ligue. J’ai aussi connu de nombreux « premières fois ». En dehors du terrain, j’ai vécu de grands moments ici à Paris. Je garde des souvenirs inoubliables. Je pars le cœur rempli de joie, et je suis tellement heureuse, privilégiée et chanceuse d’avoir pu vivre une expérience aussi merveilleuse ici. »
Le retour en WSL se profile pour les London City Lionesses.
Officiellement libre de tout contrat à partir de fin juin, Earps devrait rapidement retrouver les terrains de la Women’s Super League. Selon The Independent, les London City Lionesses seraient en pole position pour s’attacher ses services. Propriété du milliardaire américain Kang, le club londonien affiche des ambitions élevées.
L’arrivée d’une gardienne de ce calibre constituerait un signal fort de l’ambition des Lionesses, déterminées à bousculer la hiérarchie au sommet de la WSL.
- AFP
S'appuyer sur l'héritage légendaire de Manchester United
Avant de s’installer en France, Earps s’était imposée comme l’une des grandes figures du football moderne au cours de ses cinq années passées à Manchester United. Elle a été l’un des piliers de l’ascension des Red Devils, jouant un rôle déterminant au sein de l’équipe qui a offert au club son premier titre majeur en remportant la FA Cup féminine. Son leadership et sa régularité à United en ont fait la chouchoute du public du Leigh Sports Village.
Ses performances en club lui ont également ouvert les portes de la sélection anglaise, où elle compte 53 capes. Elle a été un maillon clé du triomphe historique des Lionesses à l’Euro 2022 puis de leur parcours jusqu’en finale de la Coupe du monde 2023. Retirée de la scène internationale avant la défense du titre continental, Earps s’apprête donc à faire son retour en WSL, un transfert qui s’annonce comme l’un des temps forts du mercato estival.