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Mary Earps London City transfer grade GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Mary Earps a fait le bon choix en quittant le cirque du PSG pour rejoindre les ambitieuses Lionesses de London City : GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

WOMEN'S FOOTBALL
London City Lionesses
M. Earps
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Série printemps
K. McCabe
Arsenal Women
Real Madrid Femenino
FEATURES

Le mercato estival 2026 est lancé et s’annonce mouvementé pour le football féminin. Plusieurs stars devraient changer de maillot, et de nombreuses transactions, évoquées depuis des semaines, n’attendent plus que l’officialisation. Comme toujours, des surprises sont à prévoir.

L’année dernière, Manchester United et Manchester City ont effectué un échange : Grace Clinton et Jess Park ont changé de camp. Dans le même temps, les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été, la tendance devrait se confirmer : selon les rumeurs, Chelsea s’intéresserait de près à la jeune prodige suédoise Felicia Schroder, dont le transfert pourrait même dépasser le record établi pour Geyoro.

Schroder figure parmi les joueuses encore sous contrat mais susceptibles de changer d’air ; l’attaquante du PSG Romee Leuchter et la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez pourraient aussi partir si leurs clubs reçoivent une offre alléchante. Sans oublier les agentes libres qui s’engageront ailleurs, à l’image du trio barcelonais Mapi Leon, Ona Batlle et, semble-t-il, Salma Paralluelo, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent même provoquer la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant les grands gagnants et les éventuels perdants de chaque opération majeure du mercato féminin. Suivez notre baromètre tout au long de l’été et jugez sur pièce.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 juin : Mary Earps (du Paris Saint-Germain aux London City Lionesses)

    Du côté du PSG : ce transfert n’a pas été une réussite, ni pour le club ni pour Earps. Arrivée pourtant parmi l’élite des gardiennes, elle n’a pas réussi à maintenir un niveau de classe mondiale de façon constante en France, commettant même quelques erreurs très médiatisées. La période tumultueuse traversée par le club n’a rien arrangé, même si la gardienne n’était nullement responsable des échecs collectifs : départs de joueuses clés, défaites cruciales et nouveaux changements d’entraîneur. Sans surprise, les deux parties se séparent à l’expiration du contrat, le PSG ne perdant guère mais n’y gagnant rien non plus. Note : C

    Pour London City : le club londonien a réalisé une première saison solide en WSL et, pour consolider cette dynamique, le poste de gardienne apparaissait comme une priorité. Avec un pourcentage d’arrêts parmi les plus faibles du championnat (Elene Lete, 2e plus mauvais ratio après 750 minutes jouées), la défense avait besoin d’un renfort d’expérience. Plus expérimentée que la jeune joueuse de 24 ans, Earps devrait lui transmettre son savoir-faire après une première année en dents de scie en WSL ; elle a d’ailleurs déjà atteint des sommets au cours d’une carrière plus longue. Reste à savoir si elle retrouvera ce niveau à son retour en Angleterre. C’est tout le mal que lui souhaite London City. Seul le temps dira si ce pari portera ses fruits, mais le club a au moins tenté de renforcer un secteur qui en avait besoin. Note : B

    Pour Earps : Si la gardienne souhaite retrouver un niveau de performance constant parmi l’élite, s’éloigner du cirque parisien n’est sans doute pas une mauvaise idée. Si l’ancienne internationale anglaise a beaucoup appris, sur le terrain et en dehors, durant son séjour français, le PSG reste une institution parfois chaotique, constamment dans l’ombre de Lyon. Earps espère que l’environnement ambitieux de London City lui permettra de retrouver son meilleur niveau, d’autant qu’elle devrait profiter d’un contrat intéressant alors que la fin de sa carrière approche. Note : B

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  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 juin : Caroline Weir (du Real Madrid à Lyon)

    Au Real Madrid, l’aventure de Weir illustre les progrès accomplis par le projet de l’équipe féminine. Depuis son arrivée en 2022, la joueuse s’est imposée comme la plus grande figure des « Blancas », grâce à un niveau de performance remarquablement constant. Pourtant, elle quitte la capitale sans avoir remporté le moindre titre en quatre saisons, le Real restant à des années-lumière de Barcelone dans la course aux trophées nationaux et un cran en dessous de l’élite européenne. Pour conserver des talents de premier plan comme elle, le club merengue doit faire mieux avec son équipe féminine. Son départ sera une perte énorme. Note : F

    Pour Lyon : Une recrue fantastique, arrivée libre, pour le finaliste de la dernière Ligue des champions. Capable de faire basculer les grands rendez-vous, l’Écossaise apporte expérience et talent confirmé sur la scène continentale. Son arrivée comble le départ de Lindsey Horan et consolide un milieu de terrain déjà redoutable. Un recrutement depremier plan pour le club rhodanien. Note : A

    Pour Weir : Après avoir brillé sans remporter de titre à Madrid, la milieu de terrain mérite ce transfert qui lui ouvrira enfin les portes des trophées. Passée par Arsenal et Manchester City, elle franchit un cap en rejoignant les huit fois championnes d’Europe. Un choix qui, au vu du standing de l’OL, doit aussi lui offrir une reconnaissance enfin à la mesure de son talent. Note : A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (Arsenal à Manchester City)

    Du côté d’Arsenal, les Gunners s’attendaient déjà à perdre plusieurs joueuses de l’équipe première cet été, de nombreux contrats arrivant à échéance. Toutefois, selon certaines sources, Mead figurait parmi les joueuses que le club souhaitait retenir. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire incontestable cette saison, l’internationale anglaise s’est tout de même montrée très efficace et a apporté beaucoup, tant en possession de balle qu’en contre-attaque, aux doubles champions d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu égaler la durée du contrat proposé par Manchester City, ce qui a entraîné un départ regretté. Il sera essentiel de la remplacer au mieux cet été, car ce transfert a fait perdre au club du nord de Londres une grande partie de sa créativité et de sa puissance offensive. Note : D

    Pour Manchester City : Les flancs sont déjà bien pourvus chez les Citizens, ce qui rend ce recrutement surprenant pour beaucoup. Offrir un contrat de trois ans à une joueuse qui vient de fêter ses 31 ans peut également interpeller. Mais l’Anglaise affiche depuis des années des performances régulières au plus haut niveau et apporte fiabilité, expérience et mentalité de gagnante aux nouvelles championnes de la WSL. Si City veut à nouveau briguer les titres nationaux la saison prochaine, le club a besoin d’un effectif plus étoffé, d’autant plus que le retour en Ligue des champions se profile. Polyvalente, capable d’évoluer sur toute la ligne d’attaque, Mead répond exactement à ce besoin. Note : B

    Pour Mead : avec une Coupe du monde prévue l’année prochaine, le temps de jeu sera crucial pour la joueuse lors de la saison à venir si elle veut jouer un rôle clé au sein de l’équipe d’Angleterre au Brésil – à condition que celle-ci se qualifie. Ce transfert ne le garantit pas, l’effectif offensif de City étant très fourni, mais la rotation sera essentielle si l’équipe d’Andree Jeglertz veut rivaliser sur quatre tableaux. Mead devrait donc disposer de nombreuses occasions de jouer et, par conséquent, de s’imposer dans le onze de départ. Sur le plan personnel, ce bail de trois ans avec un club de premier plan à 31 ans constitue un bel aboutissement, tout comme les retrouvailles avec sa partenaire Vivianne Miedema, auteur d’une saison remarquée sous le maillot citizen. Note : B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (d’Arsenal à Chelsea)

    Du côté d’Arsenal, la gestion du dossier McCabe a suscité beaucoup d’interrogations. Bien que la polyvalence de la capitaine irlandaise ait souvent permis de pallier les blessures, le club londonien a d’abord envisagé de la laisser partir, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs écuries à l’approche de l’été. Les Gunners ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, mais The Athletic a révélé que celui-ci était lié à un « rôle très spécifique au sein de l’équipe pour l’avenir », ce qui a poussé la joueuse à chercher un nouveau défi. L’arrivée simultanée de la latérale de Barcelone Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners risquent tout de même de regretter cette perte, d’autant que la joueuse mettra désormais ses qualités au service d’un rival direct. Note : D

    Pour Chelsea : Un recrutement astucieux. Les Blues ont devancé Manchester City, fraîchement couronné champion de WSL, qui visait aussi McCabe pour renforcer un secteur déficient. La saison passée, Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman se sont succédé à gauche, sans convaincre pleinement. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle retrouve son rôle offensif, tandis que Buurman pourra se consacrer pleinement à la défense centrale, où elle excelle. Charles, qui devrait désormais rejoindre City, est une bonne joueuse, mais McCabe, l’une des meilleures à son poste, élève immédiatement le niveau du onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : Si de nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par son départ chez un grand rival, après onze années passées à se forger un statut de légende chez les Gunners, la joueuse de 30 ans reste au sommet de son art et saisit l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions considérables. Ses options pour rester en Angleterre et poursuivre sa carrière étaient de toute façon limitées. Chez les Blues, elle s’inscrit naturellement comme titulaire et pourra conquérir de nouveaux trophées si le club tourne la page d’une saison décevante pour retrouver son niveau de la décennie passée. Insatisfaite du rôle proposé à Arsenal, elle franchit un cap personnel. Note : B