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Mary Earps London City transfer grade GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traduit par

Mary Earps a fait le bon choix en quittant le cirque du Paris Saint-Germain pour rejoindre les London City Lionesses. GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

WOMEN'S FOOTBALL
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Série printemps
K. McCabe
Arsenal Women
Real Madrid Femenino
FEATURES
M. Earps
London City Lionesses

Le mercato estival 2026 est ouvert et s’annonce mouvementé dans le football féminin. Plusieurs stars devraient changer d’équipe, des transferts étant déjà évoqués depuis des semaines et ne attendant plus que l’officialisation. Comme toujours, quelques coups de théâtre sont également attendus.

L’année dernière, Manchester United et Manchester City ont effectué un échange : Grace Clinton et Jess Park ont changé de camp. Dans le même temps, les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été, la tendance devrait se confirmer : selon les rumeurs, Chelsea s’intéresserait de près à la jeune prodige suédoise Felicia Schroder, dont le transfert pourrait même dépasser le record établi pour Geyoro.

Schroder figure parmi les joueuses encore sous contrat mais susceptibles de changer d’air ; l’attaquante du PSG Romee Leuchter et la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez pourraient aussi partir si leurs clubs reçoivent une offre alléchante. Sans oublier les nombreuses agentes libres qui s’engageront ailleurs, à l’image du trio barcelonais Mapi Leon, Ona Batlle et, semble-t-il, Salma Paralluelo, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts profitent à toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent même provoquer la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant les grands gagnants et les éventuels perdants de chaque opération majeure du mercato féminin. Suivez notre baromètre tout au long de l’été et jugez sur pièce.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Manchester United Women v Paris Saint-Germain - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    19 juin : Mary Earps (du Paris Saint-Germain aux London City Lionesses)

    Du côté du Paris Saint-Germain, ce transfert n’a pas été une réussite, ni pour le club ni pour Earps. Arrivée pourtant parmi l’élite des gardiennes, l’Anglaise n’a pas toujours affiché un niveau de classe mondiale en France, commettant même quelques erreurs très médiatisées. La période tumultueuse traversée par le club n’a rien arrangé, même si Earps n’était nullement responsable des échecs collectifs : départs de joueuses clés, défaites cruciales et changements à la direction se sont succédé. Sans surprise, les deux parties ont décidé de ne pas prolonger le contrat de la gardienne, une séparation qui n’affecte guère le PSG mais ne lui apporte rien non plus. Note : C

    Pour les London City Lionesses : le club londonien a réalisé une première saison solide en WSL et, pour consolider cette dynamique, le poste de gardienne apparaissait comme une priorité. Parmi les gardiennes ayant joué au moins 750 minutes, Elene Lete affichait le deuxième plus mauvais pourcentage d’arrêts du championnat, encaissant 6,8 buts de plus que prévu selon l’indicateur des buts attendus. Plus expérimentée que la jeune joueuse de 24 ans, Earps devrait lui transmettre son savoir-faire après une première année en dents de scie en WSL ; elle a connu des sommets au cours d’une carrière plus longue. Reste à savoir si elle retrouvera ce niveau à son retour en Angleterre. C’est tout le mal que lui souhaite London City. Seul le temps dira si ce pari portera ses fruits, mais le club a déjà renforcé un secteur qui en avait besoin. Note : B

    Pour Earps : Si elle veut retrouver un niveau de performance constant parmi l’élite, s’éloigner du cirque que peut parfois être le PSG n’est sans doute pas une mauvaise idée. Si l’ancienne internationale anglaise a souvent évoqué les enseignements tirés de son passage en France, tant sur le plan sportif que personnel, le club s’est révélé chaotique et n’a cessé de décevoir, éclipsé par Lyon au fil des années. Earps espère que l’environnement ambitieux de London City l’aidera à retrouver son meilleur niveau, d’autant qu’elle bénéficiera sans doute d’un contrat intéressant alors que la fin de sa carrière approche. Note : B


    • Publicité
  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 juin : Caroline Weir (du Real Madrid à Lyon)

    Au Real Madrid, le départ de Weir, sans doute la plus grande joueuse de l’histoire des « Blancas », témoigne des progrès encore nécessaires au projet féminin du club. Pourtant, elle quitte la capitale sans avoir remporté le moindre titre en quatre saisons, le Real Madrid restant à des années-lumière de Barcelone dans la course aux trophées nationaux et d’un niveau inférieur à l’élite européenne. Pour conserver des talents de premier plan comme Weir, le club merengue doit clairement élever son niveau de jeu. Son départ sera une perte énorme. Note : F

    Pour Lyon : une recrue fantastique, arrivée libre, pour le finaliste de la dernière Ligue des champions. Capable de faire basculer les grands rendez-vous, l’Écossaise apporte expérience et talent confirmé sur les scènes nationales et continentales. Son arrivée comble le départ de Lindsey Horan et consolide un milieu de terrain déjà redoutable. Un recrutement de premier plan pour le club septuple champion d’Europe. Note : A

    Pour Weir : Après avoir brillé sans remporter de titre à Madrid, la milieu écossaise mérite ce transfert. Chez les huit fois champions d’Europe, elle aura enfin l’occasion de soulever des trophées et d’élever encore son niveau de jeu. Un choix qui, au vu du standing de l’OL, doit aussi lui offrir une reconnaissance enfin à la mesure de son talent. Note : A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (Arsenal à Manchester City)

    Du côté d’Arsenal, les Gunners s’attendaient déjà à perdre plusieurs joueuses de l’équipe première cet été, de nombreux contrats arrivant à échéance. Toutefois, selon certaines sources, Mead figurait parmi les éléments que le club souhaitait retenir. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire incontestable cette saison, l’internationale anglaise s’est tout de même montrée très efficace et a apporté beaucoup, tant en possession de balle qu’en contre-attaque, aux doubles champions d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu égaler la durée du contrat proposé par Manchester City, ce qui a entraîné un départ regretté. Il sera essentiel de la remplacer à la hauteur cet été, car ce transfert a fait perdre au club du nord de Londres une grande partie de sa créativité et de sa capacité à marquer des buts. Note : D

    Pour Manchester City : Les flancs sont déjà bien pourvus chez les Citizens, ce qui rend ce transfert surprenant aux yeux de nombreux observateurs. Offrir un contrat de trois ans à une joueuse qui vient de fêter ses 31 ans peut également interpeller. Mais l’Anglaise affiche depuis des années des performances régulières au plus haut niveau et apporte fiabilité, expérience et mentalité de gagnante aux nouvelles championnes de la WSL. Si City veut à nouveau briguer les titres nationaux la saison prochaine, le club a besoin d’un effectif plus étoffé, d’autant plus que le retour en Ligue des champions se profile. Polyvalente, capable d’évoluer sur toute la ligne d’attaque, Mead répond exactement à ce besoin. Note : B

    Pour Mead : avec une Coupe du monde prévue l’année prochaine, le temps de jeu sera crucial pour la joueuse lors de la saison à venir si elle veut jouer un rôle clé avec l’Angleterre au Brésil – à condition que les Three Lions se qualifient. Ce transfert ne le garantit pas, l’effectif offensif de City étant très fourni, mais la rotation sera essentielle si l’équipe d’Andree Jeglertz veut rivaliser sur quatre tableaux. Mead devrait donc disposer de nombreuses occasions de jouer et, par conséquent, de s’imposer dans le onze de départ. Sur le plan personnel, ce bail de trois ans avec un club de premier plan à 31 ans constitue un bel aboutissement, tout comme les retrouvailles avec sa partenaire Vivianne Miedema, auteur d’une saison remarquée sous le maillot citizen. Note : B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (d’Arsenal à Chelsea)

    Du côté d’Arsenal, la gestion du dossier McCabe a suscité beaucoup de confusion. Bien que la polyvalence de la capitaine irlandaise ait souvent permis de pallier les blessures, le club londonien a d’abord envisagé de la laisser partir, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs clubs à l’approche de l’été. Les Gunners ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, mais The Athletic a révélé que celui-ci était lié à un « rôle très spécifique au sein de l’équipe à l’avenir », ce qui a poussé la joueuse à chercher un nouveau défi. L’arrivée simultanée de la latérale de Barcelone Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners risquent tout de même de regretter cette perte, surtout face à un concurrent direct. Note : D

    Pour Chelsea : Un recrutement brillant. D’autant que les Blues ont semble-t-il « subtilisé » McCabe sous le nez de Manchester City, tout frais champion de WSL, qui visait aussi la star irlandaise pour renforcer un poste clé. La saison passée, Chelsea a testé plusieurs solutions à gauche : Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman, sans trouver la formule idéale. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle retrouve son rôle offensif, tandis que Buurman pourra enfin s’imposer comme défenseure centrale, poste où elle excelle. Charles, qui devrait désormais rejoindre City, est une bonne joueuse, mais McCabe figure parmi les meilleures à son poste ; sa présence élève immédiatement le niveau du onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : De nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par son départ pour un grand rival, après onze années qui l’ont élevée au rang de légende des Gunners. Mais la joueuse de 30 ans, consciente de son niveau, saisit l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions considérables. En souhaitant rester en Angleterre, ses options étaient forcément limitées. Chez les Blues, elle s’inscrit parfaitement dans le onze type et pourra conquérir de nouveaux trophées si le club tourne la page d’une saison décevante pour retrouver son niveau de la décennie passée. Insatisfaite du rôle proposé par Arsenal, elle fait ici un pas en avant sur le plan personnel. Note : B