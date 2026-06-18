L'Espagnol Roberto Martínez a refusé de tenir Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe du Portugal, pour responsable du match nul décevant 1-1 face à la République démocratique du Congo, en ouverture de la campagne de « l’Europe du Brésil » à la Coupe du monde 2026. Il a par ailleurs indiqué que le remplacement du buteur historique de la sélection n’avait jamais été envisagé durant la rencontre.

Cette rencontre a confirmé les difficultés actuelles de Ronaldo face au but dans les grands tournois : il reste muet pour la cinquième fois consécutive en Coupe du monde et pour la dixième rencontre d’affilée dans les compétitions majeures (Coupe du monde et Euro).

Par ailleurs, la star du club saoudien Al-Nassr n’a plus marqué le moindre but sur action dans un grand tournoi depuis juin 2021. Face à la République démocratique du Congo, il s’est contenté de trois tentatives sans cadrer une seule fois, terminant ainsi pour la sixième fois de sa carrière en Coupe du monde sans aucun tir cadré.

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