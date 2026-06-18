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Loai Mohamed

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Martínez affirme : « L’Argentine a été battue par l’Arabie saoudite… et il n’y a aucune raison de se séparer de Ronaldo, le « meilleur buteur du football » »

R. Martinez
C. Ronaldo
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
Coupe du monde
Argentine vs Algérie
Argentine
Algérie
Arabie saoudite
Espagne
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.
Argentine
Algérie
Arabie saoudite

L’entraîneur espagnol défend le Portugal et Ronaldo après la surprise face à la République démocratique du Congo.

L'Espagnol Roberto Martínez a refusé de tenir Cristiano Ronaldo, capitaine de l'équipe du Portugal, pour responsable du match nul décevant 1-1 face à la République démocratique du Congo, en ouverture de la campagne de « l’Europe du Brésil » à la Coupe du monde 2026. Il a par ailleurs indiqué que le remplacement du buteur historique de la sélection n’avait jamais été envisagé durant la rencontre.

Cette rencontre a confirmé les difficultés actuelles de Ronaldo face au but dans les grands tournois : il reste muet pour la cinquième fois consécutive en Coupe du monde et pour la dixième rencontre d’affilée dans les compétitions majeures (Coupe du monde et Euro).

Par ailleurs, la star du club saoudien Al-Nassr n’a plus marqué le moindre but sur action dans un grand tournoi depuis juin 2021. Face à la République démocratique du Congo, il s’est contenté de trois tentatives sans cadrer une seule fois, terminant ainsi pour la sixième fois de sa carrière en Coupe du monde sans aucun tir cadré.

Lire aussi :

« Il ne nous apporte plus rien et nous n’arriverons à rien »… La presse portugaise fustige Ronaldo.

  • Ronaldo est, sans conteste, le dernier joueur auquel on penserait pour un remplacement.

    Interrogé sur sa décision de laisser Cristiano Ronaldo sur la pelouse durant l’intégralité de la rencontre alors que l’attaquant ne semblait pas en mesure de peser sur le match, Roberto Martínez a répondu avec fermeté : « Il est absurde de remplacer le meilleur buteur de l’histoire du football quand votre équipe a besoin de marquer. »

    Meilleur buteur de l’histoire de la sélection portugaise avec 143 réalisations internationales, Ronaldo totalise 973 buts toutes compétitions confondues et nourrit l’ambition d’atteindre le seuil symbolique des 1 000 avant de raccrocher les crampons.

    À 41 ans, il est devenu le deuxième joueur de l’histoire, après l’Argentin Lionel Messi, à prendre part à six éditions différentes de la Coupe du monde.

    Le capitaine portugais espérait inscrire son nom dans l’histoire en marquant lors de six éditions différentes de la Coupe du monde, mais il n’y est pas parvenu, d’autant plus que cela s’est produit seulement un jour après la brillante performance de Messi, auteur d’un triplé face à l’Algérie.

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  • Un but précoce a bouleversé la rencontre au détriment du Portugal.

    Martínez estime que le problème de son équipe ne vient pas tant de la présence de Ronaldo que d’un relâchement mental survenu après l’ouverture du score précoce de João Neves, dès la 6^e minute.

    Comme l’a rapporté la chaîne « ESPN », l’entraîneur espagnol a expliqué : « Nous avons très bien démarré le match en termes de possession et d’occasions dans la surface de réparation. En général, marquer un but dès le début donne l’élan nécessaire pour continuer et chercher un deuxième but, mais ici, c’est exactement le contraire qui s’est produit. »

    Il a ajouté : « Après ce but, nous avons trop cherché à conserver le ballon, ce qui a permis à la République démocratique du Congo de se réorganiser défensivement et de miser sur les contres-attaques. Nous avons perdu la profondeur offensive et les espaces que nous exploitions en début de match, ce qui a beaucoup aidé l’adversaire. »

  • S’inspirer des leçons des héros

    Malgré ce départ laborieux, Martínez a rappelé que ce match nul ne constituait pas une source d’inquiétude, évoquant des précédents historiques d’équipes ayant mal commencé avant de soulever le trophée.

    « La Coupe du monde est une compétition où ce genre de choses arrive », a-t-il déclaré. « L’Argentine a perdu contre l’Arabie saoudite en 2022 avant de remporter le titre, et l’Espagne s’est inclinée face à la Suisse en 2010 avant de décrocher le titre. »

    « Nous ne parlons que du premier match de la Coupe du monde, a-t-il poursuivi. Après ce but en début de rencontre, nos émotions ont davantage influencé notre performance que tout autre facteur. Nous avons cessé de prendre des risques, de chercher des espaces et de pénétrer dans le dernier tiers du terrain. C’était davantage un problème mental qu’un problème tactique ou technique. »

    L’entraîneur du Portugal a conclu en insistant sur la nécessité de tirer les enseignements de cette rencontre : « Cela fait partie de la nature même de la Coupe du monde. Nous devons désormais analyser ce qui s’est passé et travailler à y remédier avant le prochain match. »