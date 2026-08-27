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Martinez à Chelsea ! Chelsea conclut un accord de 7,5 millions de livres sterling pour le gardien d’Aston Villa et de l’Argentine
Chelsea agit vite pour recruter Martinez
Selon The Athletic, Chelsea a agi de manière décisive dans les derniers instants du mercato pour s’entendre avec Aston Villa sur une indemnité de 7,5 millions de livres sterling pour Martinez. L’international argentin de 33 ans s’apprête à signer un contrat de deux ans à Stamford Bridge, le club de l’ouest de Londres conservant également une option pour prolonger l’accord de 12 mois supplémentaires.
Cette opération intervient après une période d’incertitude importante concernant l’avenir de Martinez à Villa Park, qui a débuté lorsqu’un transfert envisagé vers la Juventus a échoué plus tôt en août. Après cet échec, l’expérimenté gardien a été proposé à Chelsea par ses représentants, qui cherchaient une solution pour assurer la prochaine étape de sa carrière.
- AFP
Sanchez sous pression après ses erreurs lors de la journée d’ouverture
La décision de se lancer sur la piste de Martinez a été accélérée par les performances irrégulières de l'actuel numéro un de Chelsea, Robert Sanchez, lors du match d'ouverture du club en Premier League. Malgré la victoire de Chelsea contre Fulham à Craven Cottage, Sanchez s'est rendu coupable de deux erreurs très médiatisées qui ont failli coûter les points à son équipe. Ces erreurs ont conduit l'entraîneur Alonso à devoir répondre à des questions sur la possibilité d'un changement de gardien avant la fermeture du mercato.
Sanchez a été le gardien titulaire attitré pendant la majeure partie de son passage au club depuis son arrivée très médiatisée en provenance de Brighton & Hove Albion en 2023. Durant son passage à Stamford Bridge, l'Espagnol a disputé 112 matches toutes compétitions confondues.
Aston Villa prépare l’après-vedette argentine
Aston Villa avait déjà commencé à préparer le départ de son gardien de longue date bien avant que l’accord avec Chelsea ne soit conclu. Une fois qu’il est devenu clair que Martinez allait probablement partir, le club des Midlands a rapidement réagi en recrutant Zion Suzuki, en provenance de Parme, pour en faire son nouveau numéro un. Cette transition signifiait que Martinez s’entraînait seul à Bodymoor Heath pendant que son avenir se réglait en coulisses.
Lors du match contre Fulham, le banc de Chelsea comptait le gardien belge de 21 ans Mike Penders, qui occupait le rôle de principal remplaçant de Sanchez. Penders est très apprécié par la direction de Chelsea après un prêt impressionnant à Strasbourg la saison dernière, mais le staff estime que l’effectif a besoin d’un profil plus expérimenté comme Martinez pour rivaliser au plus haut niveau pendant que le jeune poursuit son développement professionnel.
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La fin d’une époque à Villa Park
Le départ de Martinez marque la fin d’un chapitre très réussi pour le joueur à Villa Park. Depuis son arrivée au club en provenance d’Arsenal en septembre 2020, il a disputé 256 matches et s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League, jouant un rôle clé la saison dernière alors que l’équipe d’Unai Emery a terminé quatrième pour se qualifier pour la Ligue des champions et a remporté la Ligue Europa.
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