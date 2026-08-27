Selon The Athletic, Chelsea a agi de manière décisive dans les derniers instants du mercato pour s’entendre avec Aston Villa sur une indemnité de 7,5 millions de livres sterling pour Martinez. L’international argentin de 33 ans s’apprête à signer un contrat de deux ans à Stamford Bridge, le club de l’ouest de Londres conservant également une option pour prolonger l’accord de 12 mois supplémentaires.

Cette opération intervient après une période d’incertitude importante concernant l’avenir de Martinez à Villa Park, qui a débuté lorsqu’un transfert envisagé vers la Juventus a échoué plus tôt en août. Après cet échec, l’expérimenté gardien a été proposé à Chelsea par ses représentants, qui cherchaient une solution pour assurer la prochaine étape de sa carrière.