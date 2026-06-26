Martina : « C'est de la folie : 50 millions pour la salle de sport, mais pas pour Svilar »

Silvano Martina, ancien gardien devenu agent, notamment de Gianluigi Buffon, livre son analyse à Tuttosport sur les gardiens de but et la Juventus, toujours en quête d’un nouveau dernier rempart sur le marché des transferts.





À PROPOS DE SVILAR

«Svilar est un gardien de très haut niveau. À tel point que je ne pensais pas qu’on puisse évoquer son départ de la Roma : se priver d’un tel élément, abstraction faite des impératifs budgétaires, représente un risque énorme pour une équipe qui revient en Ligue des champions après tant d’années. Il est fort, très fort ; en termes de performances, il a été le meilleur de la saison. Pour la Juve, son arrivée représenterait un net bond en avant par rapport à l’effectif actuel des gardiens ; c’est indéniable. Dibu Martínez et Alisson possèdent eux aussi, à mes yeux, le niveau requis pour jouer à la Juve. Avec ces trois gardiens, on ne prend pas de risque. Mais je le répète : je serais surpris que la Roma laisse partir Svilar, même pour une somme élevée. C’est un joueur trop important pour Gasperini. »





La Roma estime Svilar à pas moins de 50 millions. Exagéré ?

« Dans le football d’aujourd’hui, on est tous devenus fous. Je pense à la folie que l’Inter était sur le point de commettre avec Palestra : c’est un excellent espoir, mais après une seule année en Serie A, on ne peut pas dépenser 50 millions pour un seul joueur. Pas un club italien, en tout cas. Voilà, si je dois le comparer à Svilar, il est clair qu’il vaudrait mieux choisir ce dernier, qui a au moins derrière lui des années importantes passées dans une grande équipe. »



