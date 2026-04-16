Martin Zubimendi reconnaît que les rumeurs de transfert au Real Madrid « ne sont pas une mauvaise chose », alors que la star d'Arsenal s'exprime sur son avenir

Les Gunners se préparent pour une demi-finale piège face à l’Atlético de Madrid, que Diego Simeone a mené jusqu’à ce stade de la compétition pour la première fois depuis près de dix ans après l’élimination du FC Barcelone. Malgré le 4-0 infligé aux Rojiblancos lors de la phase de groupes, Zubimendi a aussitôt écarté l’idée d’un nouveau succès similaire, rappelant les renforts estivaux et la mentalité de gagneur des Colchoneros.

« C’est une équipe très compétitive, très confiante, qui compte des joueurs de haut niveau », a averti Zubimendi. « Le match de la phase de groupes appartient au passé ; ils forment désormais un bloc redoutable, et nous devons nous montrer très prudents. »