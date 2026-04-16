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Martin Zubimendi reconnaît que les rumeurs de transfert au Real Madrid « ne sont pas une mauvaise chose », alors que la star d'Arsenal s'exprime sur son avenir
Après la parenthèse madrilène, tournons-nous vers le prochain défi.
L’international espagnol était annoncé avec insistance au Bernabéu avant de choisir Arsenal l’été dernier, et le Real Madrid continue d’être cité parmi les clubs intéressés. Interrogé par Cadena Ser, Zubimendi a reconnu qu’être associé aux champions d’Europe n’était « pas une mauvaise chose ». Toutefois, il a expliqué que sa décision de rejoindre les Gunners avait été motivée par l’envie de disputer des rencontres comme celle de mercredi soir, le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Sporting CP. « C’est du passé », a tranché le joueur de 27 ans. « Je suis pleinement concentré et très heureux là où je suis. »
- AFP
Zubimendi analyse les performances « étranges » d’Arsenal
Les Gunners se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions mercredi soir, après avoir tenu le 0-0 lors d’un match nul et tendu contre le Sporting CP, pour s’imposer 1-0 sur l’ensemble des deux manches. Arsenal n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, mais Zubimendi insiste sur le fait que les « bases solides » de leur succès restent intactes. « Les dernières semaines ont été étranges, mais en début de saison, nous aurions signé pour être dans cette position », a-t-il déclaré. « Nous avons encore des choses à améliorer. Nous avons besoin de plus de clarté dans le dernier tiers. Heureusement, cette équipe défend bien et nous sommes solides. »
Le défi de l'Atlético
Les Gunners se préparent pour une demi-finale piège face à l’Atlético de Madrid, que Diego Simeone a mené jusqu’à ce stade de la compétition pour la première fois depuis près de dix ans après l’élimination du FC Barcelone. Malgré le 4-0 infligé aux Rojiblancos lors de la phase de groupes, Zubimendi a aussitôt écarté l’idée d’un nouveau succès similaire, rappelant les renforts estivaux et la mentalité de gagneur des Colchoneros.
« C’est une équipe très compétitive, très confiante, qui compte des joueurs de haut niveau », a averti Zubimendi. « Le match de la phase de groupes appartient au passé ; ils forment désormais un bloc redoutable, et nous devons nous montrer très prudents. »
- AFP
Un choc au sommet pour le titre à l’Etihad
Arsenal se concentre désormais sur son déplacement à l’Etihad ce dimanche pour un match qui pourrait s’avérer décisif dans la course au titre de Premier League. Si les Gunners comptent six points d’avance en tête du classement, le match en retard de Manchester City et leur récente victoire en finale de la Carabao Cup face à Arsenal ont fait basculer l’avantage psychologique en faveur des tenants du titre.
« C’est désormais une question de vie ou de mort », a déclaré Zubimendi, soulignant la détermination de l’équipe à rebondir après ses récents revers en championnat. « C’est l’unité de cette équipe qui fera la différence dans ces matchs. Nous sommes concentrés, nous sommes heureux et nous savons ce que nous avons à faire. »