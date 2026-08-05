S'exprimant auprès de Grosvenor Sport, Silvestre a souligné à quel point Guimaraes pourrait faire franchir un cap à l'équipe d'Arteta par rapport aux options déjà présentes, comme Zubimendi. Le milieu espagnol a connu des passages sur le banc la saison dernière alors que la concurrence pour les places s'intensifiait.

« C'était étrange de voir Martin Zubimendi sur le banc la saison dernière, a déclaré Silvestre. J'ai trouvé qu'il avait réalisé de bonnes performances, mais il y a eu quelques ratés, puis Myles Lewis-Skelly a montré qu'il avait cette corde supplémentaire à son arc, en cassant les lignes par ses courses. Zubimendi ne peut pas faire ça. C'est un autre type de joueur.

« Bruno Guimaraes peut faire les deux. Il est un peu plus agressif, ou du moins plus agressif que Zubimendi, et pour défendre votre titre, vous allez avoir besoin de caractères comme lui. Si vous voulez atteindre à nouveau la finale de la Ligue des champions et défendre votre titre, vous avez besoin de corps, et cela aurait beaucoup de sens pour Arsenal de recruter Bruno Guimaraes. »