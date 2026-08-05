(C)Getty Images
Traduit par
« Martin Zubimendi ne peut pas faire ça » : Mikael Silvestre exhorte Arsenal à recruter Bruno Guimaraes
Silvestre soutient un transfert de Guimaraes à Arsenal
L’ancien défenseur de Manchester United et d’Arsenal, Silvestre, a soutenu l’idée que Guimaraes choisisse un transfert dans le nord de Londres. L’international brésilien continue d’être associé à un départ très médiatisé de Newcastle cet été. Arsenal a déjà vu une offre initiale rejetée par Newcastle, mais les négociations entre les deux clubs devraient se poursuivre.
Arteta reste désireux de renforcer ses options au milieu de terrain avant la date limite du mercato. Silvestre estime qu’Arsenal correspond bien mieux à Guimaraes que Manchester United. Il a souligné le besoin du milieu de terrain d’être régulièrement titulaire afin de conserver son statut important au sein de l’équipe nationale du Brésil.
- Getty
Guimaraes offre plus que Zubimendi
S'exprimant auprès de Grosvenor Sport, Silvestre a souligné à quel point Guimaraes pourrait faire franchir un cap à l'équipe d'Arteta par rapport aux options déjà présentes, comme Zubimendi. Le milieu espagnol a connu des passages sur le banc la saison dernière alors que la concurrence pour les places s'intensifiait.
« C'était étrange de voir Martin Zubimendi sur le banc la saison dernière, a déclaré Silvestre. J'ai trouvé qu'il avait réalisé de bonnes performances, mais il y a eu quelques ratés, puis Myles Lewis-Skelly a montré qu'il avait cette corde supplémentaire à son arc, en cassant les lignes par ses courses. Zubimendi ne peut pas faire ça. C'est un autre type de joueur.
« Bruno Guimaraes peut faire les deux. Il est un peu plus agressif, ou du moins plus agressif que Zubimendi, et pour défendre votre titre, vous allez avoir besoin de caractères comme lui. Si vous voulez atteindre à nouveau la finale de la Ligue des champions et défendre votre titre, vous avez besoin de corps, et cela aurait beaucoup de sens pour Arsenal de recruter Bruno Guimaraes. »
Le milieu de terrain de United est déjà bien fourni
Silvestre a également écarté l’idée que Manchester United passe à l’offensive pour la star de Newcastle. Il a souligné que Manchester United avait déjà suffisamment renforcé son milieu de terrain lors des derniers mercatos.
« Je ne pense pas que Manchester United ait besoin d’un autre milieu de terrain de tout premier plan comme Bruno Guimaraes après avoir recruté Youri Tielemans et Andrey Santos pour jouer avec Kobbie Mainoo », a-t-il ajouté
« Bruno Guimaraes voudra toujours être titulaire. Quand on est titulaire avec l’équipe du Brésil, on doit l’être aussi en club, donc je pense qu’Arsenal lui conviendrait mieux. »
- Getty
Les négociations se poursuivent après le rejet d’une offre
Arsenal et Newcastle restent en discussions alors que le mercato entre dans sa phase finale. Le club londonien évalue actuellement la possibilité de revenir avec une deuxième offre revue à la hausse pour le meneur de jeu clé. Toute nouvelle offre potentielle dépendra largement de l’évaluation finale de Newcastle pour le joueur de 28 ans. Si Arteta conserve une totale confiance en son effectif actuel, le recrutement de Guimaraes reste une priorité claire avant la fermeture du marché.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles