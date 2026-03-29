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Martin Zubimendi devient le DIXIÈME joueur d'Arsenal à se retirer de la sélection nationale, tandis que l'Espagne publie un communiqué
L'Espagne confirme la blessure au genou de Zubimendi
La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a publié dimanche après-midi un communiqué officiel confirmant que Zubimendi avait quitté le stage de l'équipe nationale.
Dans un communiqué officiel, la RFEF a indiqué que Martin Zubimendi se retirait au dernier moment de la sélection espagnole qui doit affronter l'Égypte en raison d'une gêne au genou droit.
La fédération a précisé qu'elle avait choisi de ne prendre aucun risque afin de préserver la santé du joueur et que le service médical d'Arsenal avait été tenu pleinement informé de la situation.
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Le cauchemar des blessures chez les internationaux d'Arsenal
Le forfait de Zubimendi est le dernier coup dur d'une période de sélection qui s'est transformée en véritable cauchemar pour Mikel Arteta. L'Espagnol devient ainsi le dixième joueur d'Arsenal à se retirer de la sélection nationale pendant cette trêve, obligeant le staff médical des Gunners à faire des heures supplémentaires avant la reprise de la Premier League.
Eberechi Eze, Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard, William Saliba, Jurrien Timber, Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke et Piero Hincapie se sont également retirés de la sélection nationale au cours de la semaine dernière.
Mesures de précaution pour la star des Gunners
L'Espagne a décidé de libérer Zubimendi immédiatement plutôt que de le garder au sein du groupe pour le surveiller davantage, ce qui lui permettra d'entamer sans tarder son processus de rééducation à Londres.
L'équipe médicale du club procédera à son propre examen du genou du milieu de terrain dès son arrivée à London Colney. Pour Arsenal, la perte de Zubimendi constituerait un coup dur compte tenu de son importance tactique pour maintenir l'équilibre entre la défense et l'attaque, d'autant plus que d'autres milieux de terrain clés sont également en train de gérer leurs propres problèmes physiques.
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Quelle est la prochaine étape pour Arsenal ?
Arteta attendra avec impatience des nouvelles encourageantes concernant sa longue liste de blessés. Le nombre impressionnant de blessés obligera le staff technique à envisager des changements tactiques ou à faire appel à des joueurs de deuxième ligne si les délais de récupération s'étendent au-delà de la trêve internationale.
Après la trêve internationale, Arsenal affrontera Southampton en quarts de finale de la FA Cup, puis disputera un match difficile en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Sporting CP.