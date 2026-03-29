La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a publié dimanche après-midi un communiqué officiel confirmant que Zubimendi avait quitté le stage de l'équipe nationale.

Dans un communiqué officiel, la RFEF a indiqué que Martin Zubimendi se retirait au dernier moment de la sélection espagnole qui doit affronter l'Égypte en raison d'une gêne au genou droit.

La fédération a précisé qu'elle avait choisi de ne prendre aucun risque afin de préserver la santé du joueur et que le service médical d'Arsenal avait été tenu pleinement informé de la situation.







