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Martin Odegaard sauve un Arsenal maladroit grâce à un but splendide tardif en Ligue des champions contre Naples
Odegaard sauve un Arsenal maladroit
Odegaard est venu au secours d'Arsenal au moment où le club lançait sa campagne de Ligue des champions avec une victoire arrachée de haute lutte contre Naples. Le capitaine des Gunners a sorti un moment de magie à Naples pour éviter que l'équipe de Mikel Arteta ne paie au prix fort son manque de réalisme en début de match.
Le milieu de terrain norvégien a trouvé le chemin des filets d'une magnifique frappe de l'extérieur de la surface, déclenchant des célébrations folles parmi les 1 500 supporters ayant fait le déplacement en Italie. Il s'agissait d'une intervention cruciale pour ce qui était la première apparition d'Arsenal dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs depuis le crève-cœur subi en finale la saison dernière. Le but décisif d'Odegaard a également confirmé son incroyable forme du moment. L'influent meneur de jeu compte désormais quatre buts en seulement cinq apparitions toutes compétitions confondues cette saison, un total qui comprend aussi sa réalisation lors du Community Shield.
- AFP
Arsenal regrette ses occasions manquées
Avant l’intervention décisive de son capitaine, Arsenal semblait se diriger vers un match nul extrêmement frustrant face à Naples. Le géant de Premier League a dominé les débats, mais a gâché trois énormes occasions d’ouvrir le score plus tôt dans la rencontre.
Mikel Merino s’est vu offrir une occasion en or au milieu de la première période. Titulaire pour la première fois en club depuis janvier, l’international espagnol n’a pu que placer sa tête directement dans les bras du gardien de Naples Alex Meret.
Ce manque de réalisme s’est poursuivi lorsque Bukayo Saka, habituellement si fiable dans le dernier tiers, a envoyé une tentative très prometteuse au-dessus de la barre transversale. Le défenseur Piero Hincapie a ensuite rejoint la liste des coupables, expédiant complètement au-dessus une frappe à bout portant depuis l’intérieur des six mètres.
La solidité défensive assure le résultat
Malgré leur domination offensive, la soirée n’a pas été totalement tranquille pour les visiteurs. La défense d’Arsenal a dû rester vigilante pour surmonter une poignée de véritables frayeurs face à une dangereuse équipe de Naples.
Le moment le plus angoissant est arrivé lorsque David Raya a relâché un tir lointain. La tentative venait de Kevin de Bruyne, mais le gardien d’Arsenal a été épargné d’une humiliation durable.
Ben White a mis en valeur ses superbes instincts défensifs en écartant le danger. Le latéral a réagi plus vite que les attaquants locaux pour dégager le ballon relâché et le mettre en sécurité avant que Naples ne puisse en profiter.
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À la poursuite de la gloire européenne
Après avoir négocié avec succès un déplacement potentiellement piégeux, Arsenal sera soulagé d’avoir lancé sa campagne continentale avec trois points capitaux. Cette victoire arrachée offre une base idéale pour aborder la suite de la phase de ligue de la Ligue des champions.
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