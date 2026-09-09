Odegaard est venu au secours d'Arsenal au moment où le club lançait sa campagne de Ligue des champions avec une victoire arrachée de haute lutte contre Naples. Le capitaine des Gunners a sorti un moment de magie à Naples pour éviter que l'équipe de Mikel Arteta ne paie au prix fort son manque de réalisme en début de match.

Le milieu de terrain norvégien a trouvé le chemin des filets d'une magnifique frappe de l'extérieur de la surface, déclenchant des célébrations folles parmi les 1 500 supporters ayant fait le déplacement en Italie. Il s'agissait d'une intervention cruciale pour ce qui était la première apparition d'Arsenal dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs depuis le crève-cœur subi en finale la saison dernière. Le but décisif d'Odegaard a également confirmé son incroyable forme du moment. L'influent meneur de jeu compte désormais quatre buts en seulement cinq apparitions toutes compétitions confondues cette saison, un total qui comprend aussi sa réalisation lors du Community Shield.