Le capitaine de la Norvège, Martin Odegaard, a exprimé son immense satisfaction après avoir mené son équipe à une spectaculaire victoire 3-2 contre le Danemark lors de son entrée en lice dans le groupe A de l’UEFA Nations League à l’Ullevaal Stadion. Revenant sur la rencontre, le milieu de terrain d’Arsenal a souligné à quel point il était crucial de maintenir des standards élevés et de prendre trois points après leur campagne internationale estivale.

La Norvège a rapidement pris deux buts d’avance grâce à Oscar Bobb et Erling Haaland avant que le Danemark ne revienne au score.

Odegaard a souligné l’importance personnelle supplémentaire que revêtait une victoire contre leurs rivaux scandinaves en compétition officielle.