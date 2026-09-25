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Martin Odegaard salue le début de la Norvège en Ligue des nations et la magie sur coups de pied arrêtés après la victoire contre le Danemark
Odegaard souligne l’importance capitale de remporter le match d’ouverture de la Ligue des nations
Le capitaine de la Norvège, Martin Odegaard, a exprimé son immense satisfaction après avoir mené son équipe à une spectaculaire victoire 3-2 contre le Danemark lors de son entrée en lice dans le groupe A de l’UEFA Nations League à l’Ullevaal Stadion. Revenant sur la rencontre, le milieu de terrain d’Arsenal a souligné à quel point il était crucial de maintenir des standards élevés et de prendre trois points après leur campagne internationale estivale.
La Norvège a rapidement pris deux buts d’avance grâce à Oscar Bobb et Erling Haaland avant que le Danemark ne revienne au score.
Odegaard a souligné l’importance personnelle supplémentaire que revêtait une victoire contre leurs rivaux scandinaves en compétition officielle.
- Richard Wareham
Le capitaine rend hommage à l’analyste des coups de pied arrêtés pour le but de la victoire travaillé à l’entraînement
Alors que le match était à égalité 2-2, Odegaard a délivré la passe décisive après avoir exécuté une combinaison astucieuse sur corner joué à deux avec Haaland et Antonio Nusa. Le capitaine norvégien a publiquement salué l’entraîneur chargé des coups de pied arrêtés, Pal Fjelde, pour avoir conçu cette combinaison précise lors de la préparation d’avant-match.
Fjelde a présenté cette phase arrêtée directement à Odegaard et Haaland, qui ont immédiatement adhéré à l’idée.
« Nous ne pouvons que féliciter Pal Fjelde aujourd’hui. C’est un bon travail, il a bien fait ses devoirs, a déclaré Odegaard. Il est avant tout important de commencer par une victoire à ce niveau-là. Il est facile de baisser un peu après l’été que nous avons eu. C’est d’autant plus agréable que c’est contre le Danemark, compte tenu de l’histoire. »
Victoire historique construite sur la soirée record de Haaland
Le corner décisif d'Odegaard a permis à Haaland d'inscrire son 64e but en sélection en 56 capes, établissant un nouveau record absolu de buts marqués en équipe nationale dans toute la région nordique. Cette victoire a marqué le premier succès compétitif de la Norvège contre le Danemark en 12 tentatives, au grand plaisir des supporters locaux après une brève frayeur en seconde période.
Malgré le bref retour du Danemark grâce à Mikkel Damsgaard et Rasmus Hojlund, la puissance offensive de la Norvège a fait la différence.
Cette victoire permet à la Norvège de rester en tête du groupe A aux côtés du Portugal.
- NTB
Solbakken appelle à des standards plus élevés avant le test face au Portugal
Alors qu’Odegaard célébrait cette victoire historique, le sélectionneur Stale Solbakken a averti que l’équipe devait élever son niveau de performance avant de recevoir le Portugal. Le technicien fait face à un casse-tête au poste d’arrière gauche après que le remplaçant David Moller Wolfe a reçu un carton rouge dans le temps additionnel.
La Norvège achève sa récupération d’après-match avant d’accueillir le Portugal à Oslo.
Odegaard cherche à mener son équipe vers un deuxième succès consécutif dans le groupe.
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