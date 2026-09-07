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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduit par

Martin Odegaard salue la mentalité d’élite d’Arsenal après l’épique remontée des Gunners dans le derby londonien

M. Oedegaard
Arsenal
Chelsea
Premier League

Le capitaine d'Arsenal, Martin Odegaard, a salué la résilience de son équipe après avoir renversé un déficit précoce pour s'imposer 2-1 contre Chelsea. Cette victoire à l'Emirates Stadium permet aux hommes de Mikel Arteta de conserver leur début de saison parfait dans cette nouvelle campagne de Premier League.

  • Arsenal affiche sa détermination de champion à l’Emirates

    Arsenal a démontré la détermination d’acier d’un champion en titre en revenant après avoir été mené au score pour venir à bout de son rival londonien Chelsea. Le match a commencé de manière choquante pour les supporters locaux lorsque Morgan Rogers, une recrue estivale à 117 M£, a trouvé le chemin des filets après seulement 77 secondes. C’était le premier but encaissé par Arsenal cette saison, mais cela n’a fait qu’attiser la réaction féroce de l’équipe d’Arteta, qui a refusé de laisser ce revers précoce casser son élan.

    Odegaard a été le héros du match en inscrivant le but de la victoire à la 50e minute, après que Kai Havertz avait remis les deux équipes à égalité face à son ancien club avant la pause.

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    Odegaard salue la réaction de l’équipe

    Pour Odegaard, le résultat représentait bien plus que son seul but décisif : c’était la preuve d’un groupe qui refuse de céder sous la pression. S’exprimant auprès de Sky Sports, le meneur de jeu norvégien a souligné l’importance de l’esprit collectif de l’équipe et sa capacité à gérer l’adversité.

    « C’était un grand match, un match énorme, [contre un] adversaire coriace et nous avons fini par y arriver, donc c’est brillant », a déclaré Odegaard. « Notre mentalité, c’est de continuer à se battre. Nous l’avons montré à de nombreuses reprises. Nous ne voulons jamais encaisser tôt, mais la réaction a été excellente. Nous avons été récompensés à la fin et la réponse a été brillante. Nous avons montré notre qualité avec et sans le ballon, et le résultat reflète cela. »

  • Havertz encense son capitaine alors qu’Arsenal devient une place forte

    Auparavant, Havertz, qui continue de faire taire les critiques depuis son arrivée en provenance de Stamford Bridge, n’a pas tardé à saluer le retour de son capitaine à son meilleur niveau. L’attaquant allemand estime que l’effectif actuel d’Arsenal possède la profondeur nécessaire pour lutter sur tous les tableaux. Havertz a souligné que, si les lourds investissements de Chelsea lui ont donné un incroyable réservoir de talents, la familiarité et la discipline tactique d’Arsenal ont fait la différence pendant le derby.

    « C’est un joueur incroyable, nous l’avons vu ces dernières années, a déclaré Havertz au sujet d’Odegaard. Il va beaucoup nous aider cette saison. Chelsea a un effectif incroyable, mais nous aussi. Nous savions que ce serait difficile. Ils ont marqué tôt, donc ce n’est pas facile pour nous, mais nous avons cru en nous et avons renversé le match. »

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  • rice odegaard(C)Getty Images

    Le début parfait se poursuit pour les champions en titre

    Avec trois victoires lors de leurs trois premiers matches, Arsenal est, avec Manchester City, l’une des deux seules équipes du championnat à afficher un bilan de 100 %. L’attention se tourne désormais vers la scène européenne, alors qu’Arsenal se prépare à lancer sa campagne de Ligue des champions contre Naples en Italie ce mercredi. Avec une confiance au plus haut et une « mentalité d’élite » solidement ancrée, les hommes d’Arteta semblent prêts à lutter sur tous les fronts une nouvelle fois.

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