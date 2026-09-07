Martin Odegaard salue la mentalité d’élite d’Arsenal après l’épique remontée des Gunners dans le derby londonien

Arsenal a démontré la détermination d’acier d’un champion en titre en revenant après avoir été mené au score pour venir à bout de son rival londonien Chelsea. Le match a commencé de manière choquante pour les supporters locaux lorsque Morgan Rogers, une recrue estivale à 117 M£, a trouvé le chemin des filets après seulement 77 secondes. C’était le premier but encaissé par Arsenal cette saison, mais cela n’a fait qu’attiser la réaction féroce de l’équipe d’Arteta, qui a refusé de laisser ce revers précoce casser son élan.

Odegaard a été le héros du match en inscrivant le but de la victoire à la 50e minute, après que Kai Havertz avait remis les deux équipes à égalité face à son ancien club avant la pause.