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Martin Odegaard furieux contre Bernardo Silva après un tacle tardif « sale » lors de la défaite de la Norvège contre le Portugal
Odegaard fustige le tacle « sale » de Silva
La rencontre de Ligue des nations entre la Norvège et le Portugal a été marquée par un fait de jeu polémique dans les derniers instants du match. Odegaard a été victime d’un tacle appuyé de Silva, intervenu bien après qu’il se soit débarrassé du ballon. Le capitaine d’Arsenal, visiblement affecté par la nature de l’intervention, n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer l’incident après la rencontre. L’action s’est produite à l’Ullevaal Stadion, où la Norvège s’est inclinée de justesse malgré un but d’Erling Haaland.
S’exprimant auprès de TV2 après le coup de sifflet final, Odegaard a clairement fait part de son ressenti sur le comportement de son adversaire. Le milieu de terrain de 27 ans a été vu en train de traîner la jambe et de fortement boiter alors qu’il évitait les interviews habituelles en zone mixte. « Cela n’a pas sa place sur un terrain de football. C’est dommage que des gens se comportent comme ça. C’est un brouillard dans sa tête. Il me découpe longtemps après que j’ai joué le ballon. Je ne comprends pas ce qu’il fait », a déclaré Odegaard.
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Aucune excuse présentée
Odegaard a admis ne pas savoir ce que Silva essayait de faire, soulignant qu’un tel comportement n’a tout simplement pas sa place sur un terrain de football. Bien qu’Odegaard ait exprimé sa déception face à l’incident, le qualifiant de regrettable tout en acceptant avec résignation que cela fasse partie de la réalité du jeu, la situation reste non résolue. Plus notable encore, Odegaard a confirmé que Silva n’a fait aucune tentative pour présenter ses excuses ou se réconcilier après l’incident.
« Vous devez lui demander. Je ne sais pas ce qu’il fait. Cela n’a pas sa place sur un terrain de football. C’est dommage que des gens fassent ça, mais c’est la vie », a déclaré Odegaard.
Le camp portugais reste défiant
Alors que le camp norvégien a fait bloc pour condamner ce tacle, le camp portugais a eu une lecture très différente de l'incident. Silva s'est montré expéditif lorsqu'il a été interrogé par des journalistes après le match, affichant peu de remords pour ce geste qui avait provoqué autant de tensions. « Quel tacle ? C'est le football, mon ami », a déclaré Silva à Nettavisen.
Buteur, Goncalo Ramos a lui aussi minimisé la gravité du choc, se rangeant à l'avis de son coéquipier selon lequel l'engagement physique n'avait rien d'exceptionnel. « C'est le genre de chose qui arrive dans chaque match. Ça fait partie du jeu », a ajouté Ramos.
- AFP
Les inquiétudes grandissent au sujet d’une blessure à la cheville
La préoccupation immédiate pour la Norvège concerne l’étendue des dégâts à la cheville d’Odegaard. Le capitaine n’a pas pu participer à un corner en fin de match alors que la Norvège cherchait l’égalisation, restant immobile dans le rond central pendant que ses coéquipiers se projetaient vers l’avant. Le sélectionneur Staale Solbakken est désormais confronté à la perspective de devoir se passer de son capitaine pour les prochaines rencontres contre le pays de Galles et le match retour face au Portugal. Odegaard lui-même a admis qu’il s’inquiétait de la manière dont la blessure évoluerait pendant la nuit. Interrogé sur la possibilité d’une longue absence, il a répondu : « J’espère que non, mais j’ai reçu un coup à la cheville, donc ça ne sera probablement pas bon ce soir. »
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