Martin Odegaard furieux contre Bernardo Silva après un tacle tardif « sale » lors de la défaite de la Norvège contre le Portugal

La rencontre de Ligue des nations entre la Norvège et le Portugal a été marquée par un fait de jeu polémique dans les derniers instants du match. Odegaard a été victime d’un tacle appuyé de Silva, intervenu bien après qu’il se soit débarrassé du ballon. Le capitaine d’Arsenal, visiblement affecté par la nature de l’intervention, n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer l’incident après la rencontre. L’action s’est produite à l’Ullevaal Stadion, où la Norvège s’est inclinée de justesse malgré un but d’Erling Haaland.

S’exprimant auprès de TV2 après le coup de sifflet final, Odegaard a clairement fait part de son ressenti sur le comportement de son adversaire. Le milieu de terrain de 27 ans a été vu en train de traîner la jambe et de fortement boiter alors qu’il évitait les interviews habituelles en zone mixte. « Cela n’a pas sa place sur un terrain de football. C’est dommage que des gens se comportent comme ça. C’est un brouillard dans sa tête. Il me découpe longtemps après que j’ai joué le ballon. Je ne comprends pas ce qu’il fait », a déclaré Odegaard.