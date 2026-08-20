O'Neill n'a pas tardé à revenir sur une rencontre européenne exigeante avant de saluer l'impact immédiat de Duran, arrivé de Qarabag et leader des statistiques du match à la fois pour les tirs (six) et les dribbles réussis (six).

Au micro de TNT Sports, l'entraîneur du Celtic a expliqué : « J'ai trouvé que c'était une soirée vraiment difficile pour nous. C'est une très bonne équipe. Nous avons du pain sur la planche, mais nous nous sommes donné une chance. Ils ont marqué un but dès la première minute, hors-jeu, et il nous a fallu 10 à 15 minutes pour trouver notre rythme.

« [Duran] est un joueur brillant. Nous l'avions repéré il y a déjà quelque temps et nous avons essayé de le faire venir plus tôt que nous ne l'avons fait. Je ne dis pas que c'était un joueur de classe mondiale, mais c'était une performance de classe mondiale, en provoquant ses adversaires et en faisant les efforts défensifs. C'était un grand résultat pour nous ce soir, mais le chemin est encore long.

« La saison dernière, pendant la majeure partie de l'exercice, on se demandait d'où pouvait venir un but. Ici, nous sommes capables de créer des buts. Garder sa cage inviolée était aussi très important pour nous. »