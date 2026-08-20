Getty Images Sport
Traduit par
Martin O'Neill encense Camilo Duran, « de classe mondiale », alors que le Celtic écarte facilement le LASK en barrages de la Ligue des champions
Des finitions cliniques creusent l’écart
Benjamin Nygren a ouvert le score pour le Celtic à la 26e minute d’une sublime frappe enroulée du gauche dans la lucarne. Duran a doublé la mise avant la pause d’une spectaculaire volée des 20 mètres, avant de conclure un mouvement collectif fluide d’un finish plein de sang-froid en seconde période. La prestation autoritaire de la recrue estivale a permis au Celtic de s’assurer une confortable avance de 3-0 lors du match aller des barrages.
- Getty Images Sport
L’entraîneur salue les exploits individuels
O'Neill n'a pas tardé à revenir sur une rencontre européenne exigeante avant de saluer l'impact immédiat de Duran, arrivé de Qarabag et leader des statistiques du match à la fois pour les tirs (six) et les dribbles réussis (six).
Au micro de TNT Sports, l'entraîneur du Celtic a expliqué : « J'ai trouvé que c'était une soirée vraiment difficile pour nous. C'est une très bonne équipe. Nous avons du pain sur la planche, mais nous nous sommes donné une chance. Ils ont marqué un but dès la première minute, hors-jeu, et il nous a fallu 10 à 15 minutes pour trouver notre rythme.
« [Duran] est un joueur brillant. Nous l'avions repéré il y a déjà quelque temps et nous avons essayé de le faire venir plus tôt que nous ne l'avons fait. Je ne dis pas que c'était un joueur de classe mondiale, mais c'était une performance de classe mondiale, en provoquant ses adversaires et en faisant les efforts défensifs. C'était un grand résultat pour nous ce soir, mais le chemin est encore long.
« La saison dernière, pendant la majeure partie de l'exercice, on se demandait d'où pouvait venir un but. Ici, nous sommes capables de créer des buts. Garder sa cage inviolée était aussi très important pour nous. »
Le capitaine appelle à rester concentrés
Le capitaine du club, Callum McGregor, a fait écho à ces propos en mettant en garde contre tout excès de confiance avant le match retour. Il a ajouté : « Nous essayons de qualifier le club pour la Ligue des champions. Nous ne sommes qu'à mi-chemin, mais c'est une performance fantastique. Nous devons terminer le travail la semaine prochaine.
« Le groupe est bon et se porte bien. Nous cherchons toujours à travailler et à nous améliorer. La confiance grandit, mais ce n'est qu'à mi-chemin. C'est notre rôle de créer l'atmosphère et d'apporter de la joie. Il était important que nous essayions de nous renforcer. Ce sont de petits pas, et nous avons un match vraiment très difficile la semaine prochaine. »
- Getty Images Sport
Le choc du retour exige de la discipline
Le Celtic se déplace désormais en Autriche avec l'objectif de valider sa place en phase de ligue, après avoir connu la désillusion d'une séance de tirs au but contre le Kairat Almaty la saison dernière. Les hommes d'O'Neill devront rester vigilants après que le LASK a affiché un total d'expected goals (xG) de 1,75 sur 20 tentatives, contre 0,87 pour les hôtes. Le gardien Viljami Sinisalo et sa défense passeront un nouveau test très relevé lors du match retour de la semaine prochaine.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles