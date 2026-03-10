Martin O'Neill « attristé » par l'envahissement du terrain après le match Rangers-Celtic, le patron des Bhoys craignant que la « magie » du derby Old Firm ne soit « perdue »

La tension immense qui régnait autour du quart de finale de la Coupe d'Écosse a atteint son paroxysme immédiatement après le coup de sifflet final à Ibrox.

Après un match éprouvant qui s'est soldé par un score nul de 0-0 à la fin du temps réglementaire et des prolongations, le Celtic a finalement remporté une victoire spectaculaire 4-2 aux tirs au but. Ce résultat a déclenché une vague d'euphorie parmi les supporters visiteurs, dont beaucoup ont franchi les barrières de sécurité et envahi la pelouse sacrée d'Ibrox pour célébrer leur victoire.

Cependant, ces scènes de liesse ont rapidement dégénéré en violences lorsqu'un groupe de supporters furieux des Rangers a réagi en franchissant leurs propres barrières pour affronter leurs rivaux acharnés. La situation s'est aggravée lorsque des fusées éclairantes ont été lancées dans la foule et que des affrontements directs ont eu lieu sur le terrain. L'ampleur des troubles a contraint la police et les stewards à intervenir d'urgence, formant une barrière humaine massive pour séparer les factions opposées. Il a fallu des efforts considérables de la part des autorités pour rétablir l'ordre et dégager le terrain après ce qui a été décrit comme un échec chaotique et dangereux en matière de sécurité.