Martin O'Neill « attristé » par l'envahissement du terrain après le match Rangers-Celtic, le patron des Bhoys craignant que la « magie » du derby Old Firm ne soit « perdue »
Chaos à Ibrox : faille de sécurité après le match
La tension immense qui régnait autour du quart de finale de la Coupe d'Écosse a atteint son paroxysme immédiatement après le coup de sifflet final à Ibrox.
Après un match éprouvant qui s'est soldé par un score nul de 0-0 à la fin du temps réglementaire et des prolongations, le Celtic a finalement remporté une victoire spectaculaire 4-2 aux tirs au but. Ce résultat a déclenché une vague d'euphorie parmi les supporters visiteurs, dont beaucoup ont franchi les barrières de sécurité et envahi la pelouse sacrée d'Ibrox pour célébrer leur victoire.
Cependant, ces scènes de liesse ont rapidement dégénéré en violences lorsqu'un groupe de supporters furieux des Rangers a réagi en franchissant leurs propres barrières pour affronter leurs rivaux acharnés. La situation s'est aggravée lorsque des fusées éclairantes ont été lancées dans la foule et que des affrontements directs ont eu lieu sur le terrain. L'ampleur des troubles a contraint la police et les stewards à intervenir d'urgence, formant une barrière humaine massive pour séparer les factions opposées. Il a fallu des efforts considérables de la part des autorités pour rétablir l'ordre et dégager le terrain après ce qui a été décrit comme un échec chaotique et dangereux en matière de sécurité.
O'Neill déplore la perte de prestige
Ce match a marqué un retour rare à une allocation plus importante de 7 500 supporters visiteurs, contrairement aux dernières années où les supporters visiteurs étaient confinés dans de minuscules tribunes, voire totalement interdits. O'Neill craint que les événements de dimanche ne conduisent à un retour à une approche plus prudente.
S'adressant à TalkSport, O'Neill a déclaré : « J'étais un fervent défenseur, à distance, de l'idée que sans supporters visiteurs, sans allocation complète de supporters visiteurs, je pensais que le match Old Firm, qui reste un match fantastique, avait perdu de son éclat. Et j'ai trouvé que le bruit qui émanait d'Ibrox, dimanche dernier et le dimanche précédent, même si nous n'étions que 2 500 personnes, était quelque chose que je n'avais pas entendu depuis très, très longtemps. Peut-être depuis le match entre le Celtic et Liverpool en 2003, que j'ai entendu un bruit comme celui-là émaner d'un stade. »
Préoccupations concernant l'avenir des services de police
L'entraîneur chevronné a admis qu'il était « attristé » par les conséquences potentielles, craignant que les autorités ne décident qu'il est impossible de gérer en toute sécurité des foules aussi importantes. En effet, la commissaire en chef Emma Croft, de la division Greater Glasgow de la police écossaise, a déclaré après coup qu'il n'était « actuellement pas possible » d'accueillir autant de supporters visiteurs lors d'un match entre les deux grands rivaux.
O'Neill a poursuivi : « Il y a donc quelque chose de vraiment magique dans tout cela et je suis évidemment très attristé par les événements. Le mot « attristé » semble presque minimiser ou banaliser les choses. Mais dans l'ensemble, c'est dommage, car je pense que ce que j'espérais voir se produire, et qui s'est produit pendant longtemps, ne se produira peut-être plus jamais.
Les gens vont regarder cela et dire qu'il est impossible de contrôler 7 000 personnes à Ibrox ou au Celtic Park. Je ne connais pas la réponse, mais je continue de penser que quelque chose de précieux serait à nouveau perdu si l'on se fie à l'ambiance qui règne tout au long du match. »
Strachan se joint aux critiques
Ces incidents ont déclenché un vaste débat sur le comportement des supporters, l'ancien entraîneur du Celtic Gordon Strachan dénonçant également ceux qui « portent des masques et frappent les policiers » tout en tentant d'influencer les décisions du club.
O'Neill, revenant sur son premier passage à Parkhead entre 2000 et 2005, se souvient : « J'aimerais beaucoup que l'on examine sérieusement ces événements particuliers, ce qui s'est passé, ce qui aurait pu être évité, mais honnêtement, je pense qu'en termes d'ambiance, il n'y avait rien de comparable. Et je parle ici de l'atmosphère hostile qui régnait à Ibrox, où l'on éprouvait en fait, paradoxalement, une sorte de joie enivrante. Le mot « joie » est peut-être trop fort, mais c'était vraiment incroyable. »
