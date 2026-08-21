Mettre fin à 22 ans de disette en championnat a enfin fait taire les critiques extérieures qui remettaient en cause la capacité d'Arsenal à répondre présent dans les grands rendez-vous, selon Keown. L'ancien défenseur central estime que le statut de champion en titre apporte une confiance intérieure vitale, même avec des rivaux déterminés à les détrôner.

Évoquant le poids des attentes, Keown a ajouté : « Vous savez, quand vous gagnez la Premier League, bien sûr tout le monde veut battre le champion. Il y a eu de la pression sur Arsenal au fil des ans.

« Le récit, c'était qu'ils avaient laissé filer le titre, qu'ils avaient craqué. Je pense que maintenant, ils peuvent savourer le fait d'être champions et aborder le match avec ça en tête. Cela vous donne ce supplément de confiance et de conviction. Donc non, vous ne pouvez pas vous inquiéter de ça. Il suffit d'aller gagner vos matches, et avec un peu de chance, vous serez meilleurs que les autres. »