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Martin Keown estime que Max Dowman, « en avance sur le calendrier », a un grand rôle à jouer dans la défense du titre de Premier League d’Arsenal
L’adolescent impressionne dans le sprint final
Dowman a fait ses débuts en équipe première d'Arsenal à seulement 15 ans avant d'entrer dans l'histoire comme le plus jeune buteur de l'histoire de la Premier League. Le milieu offensif adolescent s'est montré décisif lors du sprint final pour le titre la saison dernière, en offrant un but à Viktor Gyokeres avant d'inscrire le but du break dans le temps additionnel lors d'une victoire spectaculaire contre Everton. Après 13 apparitions en équipe première toutes compétitions confondues et une pré-saison remarquée, Dowman fait clairement partie des plans d'Arteta pour la nouvelle campagne.
- Mark Pain
Une légende du club encense un prodige
L’ancien défenseur d’Arsenal, Keown, estime que l’ascension fulgurante du jeune joueur va plus vite que prévu et s’attend à ce que le prodige joue un rôle important dans le nord de Londres. S’exprimant auprès de TNT Sports, Keown a insisté : « Il a 16 ans. C’est déjà une histoire incroyable. Il est déjà en avance sur le calendrier.
« Cette saison pourrait être la bonne. On a vu ces deux grands moments lors du match contre Everton. Cela l’inscrit déjà dans l’histoire. Le plus jeune joueur de Premier League à marquer un but. Quelle importance cela avait-il ? Il va jouer un grand rôle. Espérons que ce soit l’année de l’éclosion, mais c’est peut-être tôt. Quoi qu’il en soit, je vais prendre du plaisir à le regarder quand il jouera. »
Les champions se débarrassent des récits du passé
Mettre fin à 22 ans de disette en championnat a enfin fait taire les critiques extérieures qui remettaient en cause la capacité d'Arsenal à répondre présent dans les grands rendez-vous, selon Keown. L'ancien défenseur central estime que le statut de champion en titre apporte une confiance intérieure vitale, même avec des rivaux déterminés à les détrôner.
Évoquant le poids des attentes, Keown a ajouté : « Vous savez, quand vous gagnez la Premier League, bien sûr tout le monde veut battre le champion. Il y a eu de la pression sur Arsenal au fil des ans.
« Le récit, c'était qu'ils avaient laissé filer le titre, qu'ils avaient craqué. Je pense que maintenant, ils peuvent savourer le fait d'être champions et aborder le match avec ça en tête. Cela vous donne ce supplément de confiance et de conviction. Donc non, vous ne pouvez pas vous inquiéter de ça. Il suffit d'aller gagner vos matches, et avec un peu de chance, vous serez meilleurs que les autres. »
- Getty Images Sport
Les rivaux se reconstruisent dans la stabilité
Arsenal vise à défendre avec succès son titre dans l’élite pour la première fois depuis les années 1930. Le dispositif tactique bien établi d’Arteta offre une immense continuité au milieu des nombreux bouleversements sur les bancs de neuf rivaux de l’élite, dont Enzo Maresca à Manchester City, Andoni Iraola à Liverpool et Xabi Alonso à Chelsea. Dowman et ses coéquipiers feront face à un test de concentration immédiat lorsqu’ils lanceront la défense de leur titre à domicile contre le promu Coventry City vendredi.
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