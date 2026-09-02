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Marseille et l’Athletic Bilbao restent les seuls clubs des cinq grands championnats européens à n’avoir recruté aucun joueur cet été
Une anomalie unique du mercato estival
Alors que le mercato estival se referme, l’Olympique de Marseille et l’Athletic Bilbao se retrouvent complètement seuls comme les deux seuls clubs des cinq grands championnats européens à n’avoir enregistré aucune arrivée. Que ce soit par des achats définitifs, des options levées ou des prêts, aucun des deux clubs n’a renforcé son effectif pendant le mercato. Alors qu’une poignée d’autres clubs se sont d’abord appuyés uniquement sur des recrues en prêt ou sur des clauses déjà prévues, Marseille et Bilbao font figure de véritables anomalies dans le football européen moderne.
- Photo Players Images
Des raisons divergentes pour des mercatos calmes
Si les deux clubs ont en commun l’absence de recrues, les raisons profondes derrière leur mercato discret sont radicalement différentes. L’inactivité de l’Athletic s’inscrit dans sa tradition de longue date de s’appuyer presque exclusivement sur des joueurs issus du centre de formation basque ou d’origine basque. À l’inverse, l’absence totale de recrutement de Marseille découle directement de sévères contraintes financières qui ont handicapé le club de Ligue 1 tout au long de l’été.
Un exode massif de joueurs vedettes
L’été de Marseille a été bien davantage marqué par des départs retentissants que par la moindre arrivée dans l’effectif. Le club français s’est séparé d’une vague de talents, avec notamment Mason Greenwood qui a rejoint Fenerbahce, Facundo Medina parti à Leverkusen et Quinten Timber qui a signé à Crystal Palace. D’autres départs ont ensuite vu Geronimo Rulli prendre la direction de Manchester City, Pierre-Emerick Aubameyang rejoindre La Coruna, Leonardo Balerdi partir à la Roma, ainsi que les départs de Bilal Nadir et Hamed Traore.
- AFP
Face à une campagne difficile à venir
Avec un effectif drastiquement amoindri et aucun renfort arrivé, Marseille fait face à un combat difficile pour rivaliser sur la scène nationale comme européenne. Le staff technique et le recrutement devront s’appuyer largement sur des solutions internes et sur le développement des jeunes pour traverser les mois éprouvants à venir. À mesure que la saison monte en puissance, le géant français doit prouver que son effectif actuel peut résister à la pression sans sang neuf.
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