Alors que le mercato estival se referme, l’Olympique de Marseille et l’Athletic Bilbao se retrouvent complètement seuls comme les deux seuls clubs des cinq grands championnats européens à n’avoir enregistré aucune arrivée. Que ce soit par des achats définitifs, des options levées ou des prêts, aucun des deux clubs n’a renforcé son effectif pendant le mercato. Alors qu’une poignée d’autres clubs se sont d’abord appuyés uniquement sur des recrues en prêt ou sur des clauses déjà prévues, Marseille et Bilbao font figure de véritables anomalies dans le football européen moderne.