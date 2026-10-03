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Marquinhos qualifie le match contre l’Inde d’« opportunité en or » alors que le Brésil cherche à se reconstruire après la déception de la Coupe du monde
Le Brésil entame son cycle de récupération post-tournoi
Marquinhos considère le match amical de samedi contre l’Inde comme une occasion en or d’acquérir une expérience précieuse avant d’entamer un nouveau cycle après sa décevante élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Cette rencontre sera la troisième du Brésil depuis le tournoi mondial, après un match nul 1-1 et une victoire 4-2 lors d’une double confrontation contre l’Australie. Le joueur de 32 ans estime que l’enthousiasme des supporters locaux constitue un important boost au moral alors que le Brésil cherche à se réinstaller au plus haut niveau.
- Getty Images Sport
Un défenseur se réjouit de l’immense soutien venu du sous-continent
Présent en conférence de presse d’avant-match, comme cité par NDTV, le défenseur du Paris Saint-Germain a souligné que l’accueil chaleureux des supporters locaux apporte un important élan psychologique à l’ensemble du groupe.
Mettant en avant l’atmosphère positive à l’entraînement et au stade, le capitaine a déclaré : « C’est une grande opportunité de venir ici, dans un pays comme l’Inde. C’est une grande opportunité pour nous de disputer un grand match et, bien sûr, de gagner. Je fais partie de l’équipe depuis si longtemps, mais pour les nouveaux joueurs aussi, il est important de recevoir cet accueil, que ce soit à l’entraînement ou pendant le match. C’est une grande motivation pour l’équipe de bien faire et de faire en sorte que le Brésil reste au sommet après la Coupe du monde. »
Reconnaissant l’immense ampleur du soutien mondial à la Seleção, Marquinhos a ajouté : « C’est une opportunité en or d’être en Inde, avec autant de soutien. C’est une énorme motivation. En dehors du Brésil, l’Inde est probablement l’un des pays où la base de soutien pour l’ensemble de l’équipe est la plus importante. Donc, c’est un plaisir pour nous tous d’être ici. »
Le vétéran salue le cap franchi par le capitaine adverse
Le Brésil a accordé une attention particulière au développement de son prochain adversaire, qui a disputé six matches cette année, tout en affichant un grand respect pour les accomplissements du capitaine et gardien de but de l'Inde, Gurpreet Singh Sandhu.
Reconnaissant l'importance de l'occasion pour Gurpreet, qui s'apprête à honorer sa 90e sélection, Marquinhos a déclaré : « L'Inde a joué environ six matches cette année. Chaque match, même sans victoire, a sa propre histoire et ses moments importants. Le Brésil a bien sûr analysé de près l'équipe d'Inde afin d'obtenir le meilleur résultat dans ce match. Il s'agit du 90e match de leur gardien Gurpreet, ce qui est extrêmement impressionnant. Je ne pense pas avoir besoin de donner des conseils à l'effectif indien. Ils sont extrêmement professionnels. C'est un rêve partagé par les équipes indienne et brésilienne. Au final, les deux équipes ont le même état d'esprit. »
L'ancien défenseur central de la Roma a également souligné la détermination de l'équipe à transformer l'affection des supporters et la pression extérieure en dynamique positive sur le terrain. Se projetant vers le choc attendu à Kolkata, Marquinhos a ajouté : « Je pense que nous devons utiliser cette pression comme motivation. Nous devons nous en servir comme d'un élan pour notre match de demain. Avec toute cette affection et cette chaleur que nous recevons, nous devons les transformer en un coup de pouce pour nous. »
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Les poids lourds sud-américains concluent leur tournée
La rencontre au Salt Lake Stadium met un terme à la série de matches amicaux du Brésil durant cette fenêtre internationale. L’équipe de Carlo Ancelotti ne se retrouvera pas avant novembre, lorsqu’elle se rendra à Kallang, à Singapour, pour deux tests consécutifs contre le Japon et le pays hôte. Pendant ce temps, l’Inde changera rapidement de cap pour accueillir un autre poids lourd de la Conmebol, l’Uruguay, au même endroit le 6 octobre.
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