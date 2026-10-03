Présent en conférence de presse d’avant-match, comme cité par NDTV, le défenseur du Paris Saint-Germain a souligné que l’accueil chaleureux des supporters locaux apporte un important élan psychologique à l’ensemble du groupe.

Mettant en avant l’atmosphère positive à l’entraînement et au stade, le capitaine a déclaré : « C’est une grande opportunité de venir ici, dans un pays comme l’Inde. C’est une grande opportunité pour nous de disputer un grand match et, bien sûr, de gagner. Je fais partie de l’équipe depuis si longtemps, mais pour les nouveaux joueurs aussi, il est important de recevoir cet accueil, que ce soit à l’entraînement ou pendant le match. C’est une grande motivation pour l’équipe de bien faire et de faire en sorte que le Brésil reste au sommet après la Coupe du monde. »

Reconnaissant l’immense ampleur du soutien mondial à la Seleção, Marquinhos a ajouté : « C’est une opportunité en or d’être en Inde, avec autant de soutien. C’est une énorme motivation. En dehors du Brésil, l’Inde est probablement l’un des pays où la base de soutien pour l’ensemble de l’équipe est la plus importante. Donc, c’est un plaisir pour nous tous d’être ici. »