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Marquinhos met en garde ses coéquipiers du PSG : ils doivent « être prêts » à faire face à la redoutable efficacité d'Arsenal sur les coups de pied arrêtés lors de la finale de la Ligue des champions
Les Parisiens se préparent à défier les Gunners
À la veille de cette rencontre historique à Budapest, Marquinhos a pris part à la conférence de presse d’avant-match aux côtés de l’attaquant français Ousmane Dembélé. Le défenseur central a évoqué les immenses défis posés par l’équipe de Mikel Arteta, soulignant l’importance des détails tactiques qui font souvent la différence dans les grandes affiches continentales. Ce duel marquera la huitième confrontation entre les deux formations toutes compétitions confondues ; leur bilan parfaitement équilibré ajoute encore à la tension de cette toute première grande finale européenne opposant un club anglais à un club français.
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Le capitaine exige que chacun soit à 100 % de son appétit de victoire.
En ouverture de la conférence de presse consacrée à la quête de conservation du titre européen, Marquinhos a déclaré : « Une fois que tu as gagné la Ligue des champions, une fois que tu as goûté à ce titre, tu veux revivre ce genre de moment.
Je me souviens encore de l’émotion qui régnait dans les vestiaires après la finale. Nous devons être avides de victoire, nous devons être motivés. Nous avons vu des supporters faire le déplacement en voiture. D’ailleurs, même mon père s’y rend avec des amis. Les gens viennent de loin pour nous soutenir, donc notre ambition cette année est la même, voire plus grande encore. »
Le défenseur central brésilien a souligné que, malgré leur statut de tenants du titre continental, le groupe aborde cette nouvelle finale avec la même concentration et la même envie qu’à Munich il y a douze mois : « C’est le même sentiment, la même motivation. Même si nous avons déjà vécu cela, nous restons des êtres humains. Ce sont des matchs importants, des moments difficiles, il se passe beaucoup de choses autour.
Notre approche reste la même que la saison dernière : gérer la pression et tout ce qui entoure le match. Nous ne changerons rien, nous continuerons à travailler comme nous l’avons toujours fait et à conserver la motivation de l’année passée. »
La résilience défensive passée au crible
Interrogé sur les dispositions défensives de son équipe pour contenir les coups de pied arrêtés et la menace globale d’Arsenal, le capitaine a déclaré : « Nous avons souvent croisé cette équipe ces dernières années et nous connaissons ses forces. Nous savons qu’affronter Arsenal est exigeant. Impossible de prédire l’issue du match ou le moment décisif. Nous devons donc être prêts à toutes les éventualités.
« Quel que soit l’adversaire cette saison, que ce soit Liverpool, Chelsea ou le Bayern Munich, il y a eu des moments où ils nous ont donné du fil à retordre. Nous avons su répondre présents et nous adapter. En finale, nous devrons être décisifs sur les détails. »
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L’unité défensive d’élite met les tenants du titre à l’épreuve.
L'équipe de Luis Enrique aborde un défi de taille face à une formation d'Arsenal invaincue, qui affiche la meilleure défense d'Europe avec seulement six buts encaissés en quatorze matches continentaux. Les géants français, auteurs de 44 réalisations sur la scène européenne, possèdent eux aussi un potentiel offensif redoutable. Pour autant, ils devront faire preuve d'une discipline tactique irréprochable à l'arrière lors de cette ultime rencontre de la saison afin de contenir des Gunners déterminés à soulever leur tout premier trophée de Ligue des champions.