En ouverture de la conférence de presse consacrée à la quête de conservation du titre européen, Marquinhos a déclaré : « Une fois que tu as gagné la Ligue des champions, une fois que tu as goûté à ce titre, tu veux revivre ce genre de moment.

Je me souviens encore de l’émotion qui régnait dans les vestiaires après la finale. Nous devons être avides de victoire, nous devons être motivés. Nous avons vu des supporters faire le déplacement en voiture. D’ailleurs, même mon père s’y rend avec des amis. Les gens viennent de loin pour nous soutenir, donc notre ambition cette année est la même, voire plus grande encore. »

Le défenseur central brésilien a souligné que, malgré leur statut de tenants du titre continental, le groupe aborde cette nouvelle finale avec la même concentration et la même envie qu’à Munich il y a douze mois : « C’est le même sentiment, la même motivation. Même si nous avons déjà vécu cela, nous restons des êtres humains. Ce sont des matchs importants, des moments difficiles, il se passe beaucoup de choses autour.

Notre approche reste la même que la saison dernière : gérer la pression et tout ce qui entoure le match. Nous ne changerons rien, nous continuerons à travailler comme nous l’avons toujours fait et à conserver la motivation de l’année passée. »