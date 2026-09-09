Marquinhos a clairement indiqué que chaque membre de l’effectif devait faire preuve d’un engagement total à l’entraînement, sous peine d’être mis à l’écart par le technicien espagnol. En expliquant les exigences inflexibles de l’entraîneur avant leur entrée en lice continentale, le défenseur central brésilien a déclaré : « Il ne prend pas seulement des décisions difficiles cette saison. Il a sa propre manière de gérer. Le groupe doit donner 100 % à l’entraînement pour gagner sa place. C’est ce qu’il exige.

« Aux joueurs de se pousser à la limite chaque jour. Chacun doit travailler pour gagner sa place dans le groupe. Parfois, des joueurs ne sont pas retenus dans le groupe. Ça fait mal, mais tout le monde comprend. C’est le football, c’est comme ça. Il a fait un très bon travail dans sa gestion jusqu’à présent, et ça a marché. Il a sa philosophie et il n’a pas peur de prendre des décisions difficiles quand c’est nécessaire. »