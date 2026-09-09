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Marquinhos lance un avertissement aux stars du PSG alors que Luis Enrique montre qu’il n’a « pas peur » d’écarter les grands noms avant l’ouverture de la Ligue des champions
Le tenant du titre entame sa défense du titre
Le PSG s’apprête à lancer sa campagne de phase de ligue lorsqu’il recevra le Bratislava de Yaya Toure au Parc des Princes mercredi soir. Arrivant dans la compétition en tant que double champion en titre après son triomphe aux tirs au but face à Arsenal la saison dernière, le géant français est déterminé à démarrer de manière autoritaire sur la scène continentale. Cette rencontre offre un répit crucial à l’équipe d’Enrique après avoir enchaîné trois matches sans victoire lors de ses trois premières journées de Ligue 1 de la saison 2026-2027.
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Le capitaine exige un engagement total
Marquinhos a clairement indiqué que chaque membre de l’effectif devait faire preuve d’un engagement total à l’entraînement, sous peine d’être mis à l’écart par le technicien espagnol. En expliquant les exigences inflexibles de l’entraîneur avant leur entrée en lice continentale, le défenseur central brésilien a déclaré : « Il ne prend pas seulement des décisions difficiles cette saison. Il a sa propre manière de gérer. Le groupe doit donner 100 % à l’entraînement pour gagner sa place. C’est ce qu’il exige.
« Aux joueurs de se pousser à la limite chaque jour. Chacun doit travailler pour gagner sa place dans le groupe. Parfois, des joueurs ne sont pas retenus dans le groupe. Ça fait mal, mais tout le monde comprend. C’est le football, c’est comme ça. Il a fait un très bon travail dans sa gestion jusqu’à présent, et ça a marché. Il a sa philosophie et il n’a pas peur de prendre des décisions difficiles quand c’est nécessaire. »
Enrique met en garde contre tout relâchement
Enrique affiche un taux de victoire exceptionnel de 63 % sur l’ensemble de sa carrière d’entraîneur en Ligue des champions, soit le pourcentage le plus élevé de tous les coaches ayant dirigé au moins 50 matches dans la compétition. Invitant ses joueurs à rester vigilants face aux visiteurs slovaques, le technicien expérimenté a insisté : « C’est la compétition la plus difficile. Combien d’équipes peuvent gagner ? Six, huit, cinq. L’écart est très faible. Nous visons un très bon départ. Nous allons jouer un match en apparence facile, mais il n’y a pas de matches faciles. Nous devons rester concentrés. »
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Les géants français visent un renouveau
L’histoire penche fortement en faveur du PSG, aucun des 35 derniers tenants du titre n’ayant perdu son premier match européen à domicile depuis 1967. Une performance convaincante est considérée comme essentielle pour remonter le moral du groupe avant un calendrier automnal impitoyable. Enrique doit rapidement insuffler de la constance et de la détermination afin de relancer leur campagne nationale et mettre fin à leur série actuelle sans victoire en Ligue 1.
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