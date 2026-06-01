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Marquinhos explique pourquoi il a pris Gabriel dans ses bras après avoir vu son compatriote brésilien rater un penalty décisif pour Arsenal lors de leur défaite en finale de la Ligue des champions face au PSG
Un instant de pure classe
Au lendemain de la victoire du PSG aux tirs au but contre Arsenal à la Puskas Arena, le contraste des émotions était saisissant.
Pendant que ses coéquipiers partaient célébrer un deuxième sacre consécutif, le capitaine Marquinhos a pris un chemin différent, allant directement serrer dans ses bras un Gabriel abattu. Le défenseur central d’Arsenal venait de voir son tir, trop élevé, frôler la barre transversale et offrir ainsi le trophée au géant français.
Ce geste n’est pas passé inaperçu et le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, a tenu à rendre hommage au capitaine parisien : « C’est un vrai gentleman. C’est probablement le joueur le plus expérimenté sur le terrain et il a vécu ces moments des deux côtés. J’ai un immense respect pour lui, pour ce geste et pour le genre de personne et de joueur qu’il est », a déclaré le Norvégien, le couvrant d’éloges après coup.
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Un traumatisme partagé depuis le point de penalty
S'exprimant devant la presse après la remise du trophée, Marquinhos a expliqué que sa réaction était dictée par son vécu. Le défenseur de 32 ans avait manqué un penalty pour le Brésil lors du quart de finale de la Coupe du monde 2022 face à la Croatie, et ce souvenir douloureux lui est revenu en voyant Gabriel en difficulté.
« Dès que j’ai vu Gabriel manquer son penalty, j’ai immédiatement repensé à ce que j’avais ressenti quand j’ai raté le mien contre la Croatie, un échec qui nous a éliminés de la dernière Coupe du monde », a expliqué Marquinhos.
« C’était un moment très difficile pour lui, une lourde responsabilité. Je suis moi-même passé par là et je sais à quel point c’est dur quand ça t’arrive en tant que joueur. Il faut être très fort pour se sortir d’un moment comme celui-là – et je sais à quel point c’est difficile. Gabriel voulait vraiment remporter ce titre et il avait toute cette pression sur les épaules, sachant que s’il ratait, ce rêve s’envolerait pour lui et que nous serions champions. »
Saluer la saison exceptionnelle de Gabriel
Marquinhos a tenu à rappeler à l’ensemble du monde du football l’apport essentiel de Gabriel tout au long de la saison. Le défenseur d’Arsenal a joué un rôle déterminant dans le premier titre de Premier League des Gunners en 22 ans, formant avec William Saliba la charnière la plus solide du championnat.
Marquinhos a insisté sur le fait qu’une seule erreur ne doit pas occulter le parcours d’un joueur devenu un véritable talent d’élite.
« Je lui ai dit que j’avais déjà vécu ce genre de moment et que je savais à quel point c’était difficile, mais qu’il pouvait s’en remettre », a poursuivi Marquinhos. « Gabriel a réalisé une saison incroyable avec Arsenal, il a prouvé qu’il était l’un des meilleurs défenseurs au monde et a montré à tout le monde qu’il était un grand joueur. Il ne méritait pas de porter tout ce poids sur ses épaules à cause de ce moment de défaite. J’ai donc simplement voulu prendre quelques minutes de mes célébrations pour lui consacrer ce moment, le serrer dans mes bras et lui souhaiter bonne chance. »
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Tous les regards sont tournés vers la Coupe du monde.
Le lien qui unit les deux défenseurs devrait prendre encore plus d’importance dans les semaines à venir. Les deux joueurs ont été sélectionnés dans l’équipe du Brésil pour la Coupe du monde 2026, où ils devraient former la paire de défenseurs centraux titulaires. Marquinhos a souligné que la Seleção avait besoin d’un Gabriel au meilleur de sa forme s’elle voulait prétendre à un sixième titre mondial cet été en Amérique du Nord.
« Au Brésil, nous avons besoin de lui pour la Coupe du monde », a conclu Marquinhos. « Je voulais simplement le serrer dans mes bras pour lui montrer à quel point il est important pour nous et le féliciter pour tout ce qu’il a accompli cette saison. »