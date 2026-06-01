Au lendemain de la victoire du PSG aux tirs au but contre Arsenal à la Puskas Arena, le contraste des émotions était saisissant.

Pendant que ses coéquipiers partaient célébrer un deuxième sacre consécutif, le capitaine Marquinhos a pris un chemin différent, allant directement serrer dans ses bras un Gabriel abattu. Le défenseur central d’Arsenal venait de voir son tir, trop élevé, frôler la barre transversale et offrir ainsi le trophée au géant français.

Ce geste n’est pas passé inaperçu et le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, a tenu à rendre hommage au capitaine parisien : « C’est un vrai gentleman. C’est probablement le joueur le plus expérimenté sur le terrain et il a vécu ces moments des deux côtés. J’ai un immense respect pour lui, pour ce geste et pour le genre de personne et de joueur qu’il est », a déclaré le Norvégien, le couvrant d’éloges après coup.